त्वचा ही नहीं स्कैल्प को भी डैमेज सकती है गर्मी की धूप, परेशानी से बचने के लिए करें ये काम

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Written By: Ashu Kumar Das | Published : May 28, 2026 5:28 PM IST
इन दिनों देश में भीषण गर्मी पड़ रही है। भीषण गर्मी के बीच तेज धूप और लू से बचने के लिए लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। सूरज की हानिकारक किरणों से त्वचा को बचाने में सनस्क्रीन काम तो करती है, लेकिन आपकी स्कैल्प का क्या? तेज धूप और गर्मी का असर जितना आपकी त्वचा पर पड़ता है उतना ही नहीं असर आपके स्कैल्प पर भी पड़ता है। धूप स्कैल्प को ड्राई और डैमेज कर देती है। इसके कारण बाल धीरे- धीरे खराब होने लगते हैं। इतना ही नहीं, स्कैल्प की स्थिति ज्यादा खराब हो जाए तो बाल झड़ने और टूटने लगते हैं। नियो फॉलिकल हेयर ट्रांसप्लांट क्लीनिक के सीनियर कंसल्टेंट डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. संदीप महापात्रा बताते हैं कि लगातार धूप और हानिकारक UV किरणों के संपर्क में रहने से न केवल त्वचा बल्कि स्कैल्प की सेहत भी खराब होती है। जब स्कैल्प की सेहत खराब होगी तो जाहिर सी बात है बाल भी डैमेज और रूखे हो जाएंगे।
लंबे समय धूप में रहने से स्कैल्प का पोषण खत्म हो जाता है।
डॉ. संदीप महापात्रा के अनुसार, अत्यधिक धूप के कारण स्कैल्प में फोटोएजिंग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। इससे स्कैल्प में ड्राइनेस, जलन, लालपन, बालों की जड़ों का कमजोर होना, बालों का रूखा और बेजान दिखना, यहां तक कि हेयर फॉल भी बढ़ सकता है। जिन लोगों के बाल पतले हैं या सिर पर गंजापन है, उनकी स्कैल्प लंबे समय तक सीधे धूप के संपर्क में रहती है, जिससे नुकसान का खतरा और बढ़ जाता है। गर्मियों के मौसम में स्कैल्प की सेंसिटिविटी, डैंड्रफ और सूजन की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। इसलिए गर्मियों में त्वचा के साथ- साथ स्कैल्प को भी सुरक्षा देना जरूरी है।
Disclaimer: गर्मी में स्कैल्प की सुरक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना चेहरे की सुरक्षा करना। अगर आपको स्कैल्प में खुजली, जलन या कोई अन्य परेशानी हो रही है तो इस बारे में डॉक्टर से बात करें। डॉक्टर सलाह देते हैं कि गर्मियों में स्कैल्प की परेशानी होने पर कभी भी घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।