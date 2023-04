Ways To Get Rid Of Skin Tan: चिलचिलाती धूप जब स्किन को बना दे डार्क और रफ, तो स्किन टैन साफ करने के लिए आज़मा सकते हैं ये 2 घरेलू नुस्खे

धूप में बहुत देर तक रहने से स्किन झुलस सकती है और इससे सन बर्न और टैनिंग जैसी समस्याएं हो सकती है।

Ways To Get Rid Of Skin Tan: गर्मियों के मौसम में तेज धूप के सम्पर्क में आने से स्किन को बहुत अधिक नुकसान पहुंच सकता है। धूप में बहुत देर तक रहने से जहां, स्किन झुलस सकती है वहीं, इससे सनबर्न (Sunburn) और स्किन टैनिंग (Skin Tanning) जैसी समस्याएं हो सकती है। इसी तरह कई बार धूप के बुरे प्रभावों के कारण स्किन बहुत रूखी, रफ और डार्क बन जाती है। त्वचा पर धूप के गम्भीर दुष्परिणामों की बात करें तो, धूप और यूवी किरणों (UV Rays) से स्किन को डैमेज पहुंचने और स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ने की संभवाना भी बहुत अधिक बढ़ सकती है।

गर्मियों में स्किन टैनिंग की समस्या से बचने के लिए जहां सनस्क्रीन (Sunscreen) अप्लाई करने, पूरी बांह के कपड़े पहनने, छाते का इस्तेमाल करने और धूप में निकलने से बचने जैसे उपाय अपनाए जा सकते हैं वहीं, स्किन टैन को साफ करने या इस समस्या से राहत पाने के लिए आप कुछ नेचुरल रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में आमतौर पर आसानी से मिल जाने वाली चीजों से तैयार कुछ ऐसे ही घरेलू नुस्खों (Home Remedies For Skin Tan Removal) के बारे में हम लिख रहे हैं यहां। अपनी स्किन टाइप और स्किन एलर्जिस को ध्यान में रखते हुए आप भी इन नुस्खों का इस्तेमाल इस बार की गर्मियों में कर सकते हैं। (Tips To Get Rid Of Skin Tan In Hindi.)

नींबू का रस है नेचुरल स्किन ब्लीच

नींबू का रस (Lemon Juice) स्किन के लिए नेचुरल ब्लीच (Natural Bleach) की तरह काम करता है और यह स्किन की रंगत निखार सकता है। नींबू में विटामिन सी (Vitamin C) पाया जाता है जो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण आपकी स्किन को हेल्दी बना सकता है। गर्मियों में धूप से काली पड़ चुकी स्किन को निखारने के लिए नींबू के रस में ग्लिसरीन (Glycerin), शहद (Honey), आलू का रस या गुलाब जल (Rose Water) जैसी चीजें मिलाकर स्किन की मालिश करना लाभकारी माना जाता है। वहीं, कोहनी और घुटनों की डार्क और रफ स्किन पर नींबू के छिलके रगड़ने से वहां की स्किन धीरे-धीरे साफ होती है स्किन का टेक्स्चर भी बेहतर बनता है।

खीरे का रस देता है स्किन को ठंडक

ककड़ी-खीरे (Cucumber) जैसी सब्जियों का रस स्किन का पोषक करता है, जलन से राहत दिलाता है और स्किन की रंगत भी निखारता है। गर्मियों में धूप से रफ और डार्क हो चुकी स्किन की खोयी रंगत पाने के लिए इन सब्जियों का रस लगाया जाता है। स्किन टैनिंग से छुटकारा पाने के लिए खीरे को कद्दूकस करके उसका रस निचोड़ लें और इसे समान मात्रा में गुलाब जल मिलाएं। फिर इस रस को शरीर के उन हिस्सों पर लगाएं जो धूप के सम्पर्क में आते हैं। 15-20 मिनट तक इसे त्वचा पर लगा रहने दें और फिर सादे पानी से त्वचा को साफ कर दें।

(डिस्क्लेमर:इस लेख में स्किन केयर से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। त्वचा-संबंधी किसी समस्या की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट का परामर्श ज़रूर लें।)

