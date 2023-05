Summer Skincare Tips: गर्मियों में धूप से झुलसकर स्किन पर हो रहे हैं छाले? तो इन तरीकों से करें इलाज

कई बार धूप में झुलसने के कारण त्वचा पर छाले या फोड़े (Blisters) भी हो जाते हैं। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, पढ़ें यहां।

Blisters Home Remedies And Treatment: गर्मियों में धूप तेज होती है और लोग हमेशा इसी बात की चिंता में रहते है कि वे कहीं उनकी स्किन धूप की वजह से खराब ना हो जाए या त्वचा धूप में झुलस ना जाए। लेकिन, जैसा कि कई बार जरूरी काम से लोगों को बाहर जाना ही पड़ता है और इसकी वजह से उनकी त्वचा धूप के सम्पर्क में भी आती है। इससे सनटैनिंग की समस्या और सनबर्न होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। वहीं, कई बार धूप में झुलसने (sunburn in summer season) के कारण त्वचा पर छाले या फोड़े (Blisters) भी हो जाते हैं और उनमें खुजली (Eczema), दर्द (Pain) और इरिटेशन (Skin irritation) भी होने लगता है। इस तरह की परेशानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए या फफोले या छाले निकलने पर उसका इलाज (treating skin blisters caused by heat or sunburn in Hindi) घर पर कैसे किया जा सकता है, इस बारे में पढ़ें यहां।

खुद से ना करें इलाज (Don't treat sunburn and blisters without doctor's prescription)

तेज धूप में झुलसने के बाद लोग डॉक्टर की मदद लेने की बजाय खुद ही उसका इलाज करने लगते हैं। लेकिन, अगर स्थिति बहुत गम्भीर हो या त्वचा बुरी तरह डैमेज हो जाए तो ऐसे में घर पर बैठने या अपने घावों का इलाज करने की बजाय डॉक्टर को दिखाएं और जरूरी मेडिकल चेकअप्स कराएं। इसी तरह खुद से किसी भी तरह की दवा खाने से बचें। बिना डॉक्टरी नुस्खे के दवा खाने से कई तरह के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं।

सही स्किन केयर रूटीन करें फॉलो

एक्सपर्टस की सलाह यही है कि गर्मियों में आप अपनी स्किन का सही तरीके से ख्याल रखें। स्किन केयर रूटीन में ऐसे बदलाव करें जो मौसम के अनुसार आपकी स्किन को हेल्दी रखने का काम करें। गर्मियों में अपनी त्वचा का ख्याल कैसे रखना है उसके बारे में अपने डॉक्टर से बात करें। इसके अलावा इन बातों का ख्याल रखें-

गर्मियों में सनस्क्रीन लगाकर ही बाहर निकलें।

घर से बाहर निकलते समय फुल स्लीव कपड़े पहनें और हाथों-पैरों को कवर करके रखें।

छाता, टोपी और स्कार्फ का इस्तेमाल करें।

सही डाइट लें। सीजनल फल-सब्जियां खाएं और ढेर सारा पानी पीएं।

धूप में झुलसी त्वचा को यूं दें राहत (Home remedies for sunburn and skin blisters

ठंडे पानी से धोएं चेहरा

तेज गर्मियों के मौसम में जब भी धूप में जाना पड़ें और जब आप वापस लौटें तो अपना चेहरा ठंडे पानी से जरूर धोएं। इससे, धूप से झुलसी स्किन को राहत मिलती है और डैमेज को कम से कम रखने में मदद होती है।

स्किन पर रगड़ें आइस क्यूब्स

गर्मियों में धूप से झुलसी स्किन को राहत दिलाने के लिए त्वचा पर बर्फ का टुकड़ा रगड़ें। इससे स्किन को जलन, इरिटेशन और सनबर्न से आराम मिलता है।

