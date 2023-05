Sugar Benefits For Skin: 4 तरीकों से करें चेहरे पर चीनी का इस्तेमाल, चेहरा दिखेगा ग्लोइंग, होंगे ये फायदे

4 तरीकों से करें चेहरे पर चीनी का इस्तेमाल, जानें फायदे

Sugar Benefits For Skin in Hindi: क्या आपने कभी त्वचा पर चीनी (Sugar on skin) का इस्तेमाल किया है? नहीं किया है तो जरूर करें। खासकर, तब, जब आपकी त्वचा पर मुंहासों के दाग-धब्बे हों। चीनी का अधिक सेवन बेशक सेहत के लिए सही नहीं, लेकिन इसे चेहरे पर लगाने से त्वचा को कई फायदे होते हैं। आइए जानते हैं त्वचा के लिए चीनी (Sugar Benefits for Healthy Skin) किस तरह से होती है फायदेमंद और कैसे करें इसका चेहरे पर इस्तेमाल.....

4 तरीकों से करें चेहरे पर चीनी का इस्तेमाल (How to Use sugar on face in Hindi)

चीनी और दही को एक साथ मिलाकर आप पेस्ट बनाएं और इसे अपने चेहरे पर लगाकर 15 मिनट के लिए छोड़ दें। ध्यान रहे कि बड़े साइज वाली चीनी हो। पेस्ट लगाने के बाद धीरे-धीरे चेहरे की मसाज करें। ऐसा करने से बंद पोर्स में छिपी गंदगी निकल जाएगी। चेहरा एक्सफोलिएट होगा। त्वचा पर चमक और ग्लो आएगी। 15 मिनट हो जाने पर चेहरे को पानी से साफ कर लें। नींबू का रस भी चीनी में मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। नींबू चेहरे की त्वचा को साफ करती है। एक चम्मच दही में आधा चम्मच नींबू का रस मिलाएं। इसे चेहरे पर अप्लाई करें और मसाज करें। अब चेहरे को पानी से साफ कर लें। लगातार इस पेस्ट को लगाने से त्वचा के दाग-धब्बों से छुटकारा मिल सकता है। स्किन पर ग्लो आ सकती है। शुगर स्क्रब से चेहरे पर मसाज करने से त्वचा पर जमी डेड स्किन सेल्स हट जाती है। इससे त्वचा खिल उठती है। चीनी में नींबू का रस और ऑलिव ऑयल आधा चम्मच डालें और मिक्स करें। 2 मिनट तक मालिश करें और फिर चेहरा साफ कर लें। क्या आपके चेहरे पर दाग या फिर निशान हैं, तो मोटे दाने वाली चीनी 1 चम्मच लें। इसमें थोड़ी मात्रा में बादाम का तेल, शहद, कॉफी मिलाकर पेस्ट तैयार करें। इसे निशान पर लगाकर 10 मिनट के लिए छोड़ दें। स्ट्रेच मार्क्स हैं, तो उस पर भी ये पेस्ट लगा सकते हैं।