बरसात में भूलकर भी ना करें ये 2 ब्यूटी मिस्टेक्स, समय से पहले आ जाएगी झुर्रियां और पिम्पल्स

बरसात में अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए इन गलतियों पर आज से ही ध्यान दें और इन्हें दोहराने से बचें

Most Common Monsoon Skincare Mistakes: मानसून लगभग देश के हर हिस्से तक पहुंच चुका है और लोग बरसात के मौसम का मज़ा भी ले रहे हैं। वहीं, बारिश शुरू होने के साथ ही लोगों को अब उनकी हेल्थ का ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। वहीं, शरीर की हेल्थ के साथ-साथ आंखों, बालों और स्किन को भी स्वस्थ रखना मानसून में बहुत आवश्यक है। जब बात स्किन केयर की हो तो अक्सर लड़कियां बरसात में कुछ गलतियां कर जाती हैं। जिसकी वजह से उनकी स्किन को नुकसान पहुंचता है। ऐसी ही कुछ स्किन केयर मिस्टेक्स के बारे में आप पढ़ सकेंगे यहां। बरसात में अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए इन गलतियों पर आज से ही ध्यान दें और इन्हें दोहराने से बचें। (Most Common Monsoon Skincare Mistakes In Hindi)

बरसात के दिनों में स्किन केयर से जुड़ी बड़ी गलतियां (Most Common Monsoon Skincare Mistakes)

हेवी मेकअप से बचें

बरसात में लड़कियों को अपनी स्किन पर हेवी मेकअप लगाने से बचना चाहिए। दरअसल, बरसात के मौसम में गंदगी और चिपचिप के कारण स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं औऱ इससे एक्ने और पिम्पल की समस्या बढ़ जाती है। वहीं, हेवी मेकअप करने से कॉस्मेटिक्स आपकी स्किन पर बैठ सकते हैं और इससे पिम्पल्स की समस्या गम्भीर हो सकती है। मेकअप करना जरूरी हो तो हल्का और पाउडर बेस्ड मेकअप लगाए जिसे साफ करने में भी आसानी हो।

साफ-सफाई पर ध्यान ना देना

उनस, गर्मी और पसीने की वजह से बरसात के मौसम में स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ने की संभावना भी बढ़ सकती है। ऐसे में स्किन की साफ-सफाई का खास ख्याल रखना चाहिए। चेहरे की डीप क्लिंनिंग करें, सोने से पहले मेकअप साफ करें और दिन में दो बार नहाएं। इसी तरह बरसात के पानी में भीगकर घर लौटने के बाद हाथ-पैरों को गर्म पानी और साबुन से साफ करें।

मॉस्चराइजर को ना करें नजरअंदाज

बारिश में बार-बार भीगने और हवा में बढ़ती उमस स्किन का टेक्स्चर खराब कर देती है। ऐसे में मॉस्चराइजर ना लगाने से स्किन बहुत अधिक ड्राई हो सकती है। वहीं, नियमित मॉस्चराइजर लगाने से स्किन को पोषण मिलता है और वह सॉफ्ट बनी रहती है। इसीलिए बरसात के दिनों में स्किन टाइप के अनुसार मॉस्चराइजर लगाएं।

