Skin Care Tips in Summer in Hindi: सर्दी खत्म, अब गर्मियों का मौसम शुरू। हर मौसम के सेहत से संबंधित कुछ फायदे-नुकसान होते हैं। खासकर, त्वचा संबंधित समस्याएं सर्दी-गर्मी दोनों में ही बढ़ जाती हैं। गर्मी के मौसम में चिपचिपी त्वचा, ऑयली स्किन, मुहांसों, (skin care tips in summer in Hindi) फोड़े-फुंसियों की समस्या से लोग अधिक परेशान होते हैं। ऐसे में गर्मियों में त्वचा का खास ध्यान रखना जरूरी होता है। गर्मियों में आपको अपनी त्वचा की देखभाल (skin care) सुबह और रात में सोने से पहले भी करना चाहिए। Also Read - Ginger Oil Benefits: मुंहासों, दाग-धब्बों से छुटकारा दिलाए अदरक का तेल, त्वचा की इन 5 समस्याओं को कर देगा दूर

सारा दिन त्वचा धूल-मिट्टी, प्रदूषण, पसीने के कारण डल, बेजान, चिपचिपी हो जाती है। ऐसे में बिना चेहरे को साफ किए सोने से त्वचा पर उम्र बढ़ने के लक्षण, झुर्रियां, मुंहासों की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं। जरूरी है कि आप गर्मियों में सुबह और रात में भी त्वचा की देखभाल (summer skin care tips) करें। रात में सोने से पहले स्किन केयर के लिए फॉलो करें ये खास टिप्स (skin care tips in summer)… Also Read - डस्की ब्यूटी काजोल ने यूं पाया टैन्ड स्किन से छुटकारा, वीडियों में देखें उनकी स्किन लाइटनिंग का राज

गर्मियों में त्वचा की देखभाल के टिप्स (skin care tips for summer)..

1 सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। धूल-गंदगी, प्रदूषण, सूरज की हानिकारक किरणों आदि का चेहरे पर निगेटिव असर होता है। ऐसे में रात में सोते समय मेकअप हटाना ना भूलें। फिर अपने चेहरे को साफ या गुनगुने पानी से धो लें। Also Read - Shraddha Kapoor Birthday: श्रद्धा कपूर की फ्लॉलेस और ग्लोइंग स्किन का राज हैं ये सिंपल टिप्स एंड ट्रिक्स, आप भी करें ट्राई

2 त्वचा को एक्सफोलिएट करना ना भूलें। माइल्ड स्क्रबर खरीदें। इससे स्किन को सप्ताह में दो से तीन बार एक्सफोलिएट करें। इससे डेड स्किन हट जाएंगी। त्वचा खिल उठेगा।

3 मॉइश्चराइजर आप गर्मी में भी लगाएं। ऐसा नहीं कि इसे सिर्फ ठंड में ही लगा सकते हैं। गर्मियों में मॉइश्चराइजर का उपयोग अपनी स्किन टाइप के अनुसार ही करें।

4 ऐसा नहीं की गर्मी में होंठ नहीं फठते। कई बार देर तक लोग बिना पानी पिए धूप में घूमते रहते हैं। इससे भी स्किन टैनिंग और होंठो के फटने की समस्या शुरू हो जाती है। पानी की कमी से भी शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाता है। इसका असर होंठो पर देखने को मिलता है। आप गुनगुना पानी लेकर भी होठों से डेड स्किन हटा सकते हैं। फिर अच्छी क्वालिटी का लिप बम लगाएं।

5 क्या आप जानते हैं कि पेट के बल सोने से त्वचा पर झुर्रियों की समस्या (garmi me twacha ki dekhbhal ke upay) शुरू हो जाती है? बेहतर है कि आप संपूर्ण सेहत बनाए रखने के लिए पेट के बल ना सोएं। दरअसल, सोते समय तकिए पर स्किन रगड़ खाती रहती है, जिससे झुर्रियां हो सकती हैं।