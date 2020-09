Tips for Young Skin: हर व्यक्ति चाहता है कि वह लम्बे समय तक जवां दिख। सुंदर और हेल्दी स्किन का मालिक बनने के लिए लोग कई प्रकार (Anti Ageing) की कोशिशें करते हैं। हेल्दी डायट से लेकर सही स्किन केयर प्रॉडक्ट्स का इस्तेमाल भी ये लोग करते हैं। लेकिन, कई बार रोज़मर्रा की ज़िंदगी की छोटी-छोटी आदतें आपकी स्किन को उम्र से पहले बूढ़ा दिखाने या लम्बे समय तक जवां दिखाने में मदद करती हैं। (Tips for Young Skin in hindi) Also Read - दिखना चाहती हैं हमेशा यंग तो खाएं और चेहरे पर लगाएं एवोकाडो, डार्क स्पॉट्स भी होंगे कम

यंग और हेल्दी स्किन के लिए टिप्स (Tips for Anti Ageing)

ठंडे पानी से धोएं चेहरा

सुबह सोकर उठने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धोएं। दरअसल, ठंडे पानी से छींटें मारने से चेहरे की त्वचा में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है। इससे, चेहरे के स्किन पोर्स खुल जाते हैं। इससे, पोर्स में छुपी गंदगी भी साफ हो जाती है और चेहरे पर नैचुरल ग्लो आता है। (Ways to keep skin young and healthy)

पीएं गुनगुना पानी

खाली पेट गुनगुना पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियों से आपको सुरक्षा निलती है। इसीलिए सुबह उठने के बाद एक गिलास गुनगुना पानी पीएं। इससे, बॉडी डिटॉक्स होगा और वेट लॉस में मदद होगी। साथ ही स्किन पर बढ़ती उम्र की निशानियां भी देरी से दिखायी देती हैं। (benefits of drinking warm water)

कसरत करें

एक्सरसाइज़ भी आपकी स्किन को हेल्दी और यंग बनाने का काम करती है। नियमित कसरत करने से आपके चेहरे की रौनक बनी रहती है। एक्सरसाइज करने से शरीर में रक्त का संचार बेहतर तरीके से होता है। इससे, पसीन का निर्माण होता है। पसीने के माध्यम से शरीर के विषैले तत्व बाहर निकल जाते हैं। (Skin Detox Tips)