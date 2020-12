सर्दियों की चुभती हवा और तापमान का ऊपर-नीचे होना ये इस बात का संकेत है कि ठंड का मौसम आपकी स्किन के लिए किसी कठोर चोट से कम नहीं होने वाला है। सभी जानते हैं कि इस समय में हम सर्दियों के बीच में हैं इसलिए जरा सी गलती आपकी स्किन के लिए नुकसानदायक प्रभाव छोड़ सकती है। इस वक्त ज्यादातर पुरुष सोचते हैं कि सिर्फ मॉश्चराइजर का प्रयोग आपकी स्किन (skin care tips for mens)के लिए सर्दियों में सबसे बेस्ट है लेकिन क्या आप जानते हैं कि ठंड के दिनों में हमारी स्किन के लिए उन तत्वों से लड़ना मुश्किल हो जाता है, जो हवा में मौजूद होते हैं। महिलाओं के लिए बाजार में तरह-तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट उपलब्ध हैं लेकिन पुरुषों के लिए कोई खास ब्यूटी रूटीन उपलब्ध नहीं है। अगर आप भी सोच रहा हैं कि बात तो बिल्कुल सही है लेकिन क्या कोई ऐसा रूटीन है, जो हमारी स्किन (skin care tips for mens) को आराम दिलाने में मदद करेगा। इस लेख में हम उन सभी पुरुषों को ऐसे टिप्स बता रहे हैं, जो अपनी स्किन को और बेहतर व हेल्दी बनाना चाहते हैं। तो आइए जानते हैं ऐसे 5 टिप्स के बारे में, जो आपकी स्किन को बेहतर बनाएंगे। Also Read - Night Skin Care Routine: हमेशा जवां दिखनेवाली स्किन के लिए सोने से पहले रोज़ करें ये 4 काम, पास नहीं फटकेगा बुढापा

5 टिप्स, जो सर्दियों में आपकी स्किन को रखेंगे स्मूथ (skin care tips for mens in hindi)

चेहरे के लिए जेंटल क्लींजर का प्रयोग करें

चेहरे की स्किन (skin care tips for mens) पर मौजूद गंदगी आपके छिद्रो को बंद कर सकती है इसलिए इन्हें हटाने के लिए आप सुबह और रात में अपने चेहरे को एक जेंटल क्लींजर से साफ करें। एक ऐसे जेंटल, क्रीम बेस्ड क्लीन्जर को चुनें, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट कर सकता है। जेंटल क्लींजर अनचाही अशुद्धियों को दूर कर आपकी स्किन में नमी को बनाए रखता है।

स्किन को करें एक्सफोलिएट

हर हफ्ते एक्सफोलिएट करने से चेहरे का रूखापन तो चला जाता है लेकिन सर्दियों (skin care tips for mens) में आपका चेहरा बेजान दिखाई देने लगता है। अक्सर सुस्त दिखने वाली त्वचा के कारण स्किन पर मृत कोशिकाओं का निर्माण होना शुरू हो जाता है, जो सूरज से आनी वाली रोशनी को हाथ पर पड़ने से रोकती है। मृत त्वचा कोशिकाओं से छुटकारा पाने के लिए सप्ताह में एक या दो बार अपनी त्वचा को एक्सफोलिएट करें। इसके लिए एक अच्छे स्क्रब का उपयोग करें।

मॉइस्चराइजर जरूरी है (moisturising skin care tips for mens)

मॉइस्चराइजर की जरूरत अब साल भर पड़ती है और विशेषकर सर्दियों में इसका इस्तेमाल बहुत ही जरूरी है। यह ड्राई स्किन से बचने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है। रोज स्किन को मॉइस्चराइज (skin care tips for mens) करने से आपकी त्वचा का रंग निखर जाता है और चेहरे पर फाइन लाइन्स व झुर्रियों की उपस्थिति भी कम हो सकती है।

नाइट सीरम का उपयोग करें

ज्यादा हाइड्रेशन के लिए आप अपने ब्यूटी रूटीन में नाइट सीरम को शामिल कर सकते हैं, जो आपकी त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे अधिक सूखापन या पिंग्मेंटेशन, मुंहासे के निशान और ब्लेमिश को पूरा कर सकता है।

सनस्क्रीन लगाना न भूलें (sunscreen: skin care tips for mens)

भले ही तापमान में गिरावट दर्ज हो रही है लेकिन धूप के कारण स्किन पर लालिमा और स्किन को अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। सनस्क्रीन (skin care tips for mens) न केवल आपको हानिकारक यूवी किरणों से बचाता है, बल्कि यह समय से पहले बूढ़ा होने और मेलेनोमा जैसे स्किन कैंसर से भी बचाने में आपकी मदद करता है।