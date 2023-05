Skincare Tips for Teenagers:टीनएज में सही स्किन केयर से त्वचा रह सकती है हमेशा प्रॉब्लम-फ्री, यंगस्टर्स के लिए स्किन केयर टिप्स

यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही स्किनकेयर टिप्स के बारे में जो अपनी स्किन में उम्र के साथ हो रहे बदलावों को मैनेज करने में मदद करेंगी।(Best Skincare tips for Teenagers)

Skincare Tips for Teenagers: टीनएज की शुरूआत के साथ ही शरीर में हार्मोनल चेजेंस के साथ-साथ स्किन में भी कई बदलाव होते हैं। टीनएज की सबसे बड़ी स्किन प्रॉब्लम्स हैं पिम्पल्स (pimples) और ऑयली स्किन। टीनएज में अधिकांश लोगों को इन समस्याओं से दो-चार होना पड़ता हैं, जिससे लोगों का आत्मविश्वास भी कम होता है और स्किन के रखरखाव से जुड़ी चिंता भी बढ़ती है। लेकिन, कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो इन समस्याओं से बचना भी आसान हो सकता है। टीनएज में स्किन का ध्यान कैसे रखा जाना चाहिए और स्किन केयर से जुड़ी कौन-सी आदतें आपके लिए बहुत मददगार साबित हो सकती हैं। टीनएज में सही स्किन केयर रूटीन (skincare routine) अपनाने से आगे चलकर स्किन को हेल्दी रखना आसान हो सकता है। यहां पढ़ें कुछ ऐसी ही स्किनकेयर टिप्स के बारे में जो आपको अपनी स्किन में उम्र के साथ हो रहे बदलावों को मैनेज करने में मदद करेंगी।(Best Skincare tips for Teenagers in Hindi)

टीनएज में पहुंचने के बाद इस तरह रखें स्किन का ख्याल ( Best Skincare tips for Teenage Skin)

क्लिंजिंग

टीनएज में स्किन केयर का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप क्लिंजिंग (cleansing routine ) को माना जाता है। दिन में कम से कम दो बार स्किन को किसी फेसवॉश या क्लिंजर के साथ साफ करें। इसी तरह रात में सोने से पहले मेकअप साफ करना महत्वपूर्ण है। मेकअप साफ करने से स्किन की ब्रेकआउट की समस्या (breakout problem) कम हो सकती है। (benefits of removing makeup before going to bed)

एक्सफॉलिएटिंग

क्लिंजिंग के बाद स्किन को एक्सफॉलिएट (exfoliating) करने का स्टेप भी अपने वीकली स्किन केयर रूटीन में ज़रूर शामिल करें। सप्ताह में एक बार स्किन को एक्सफॉलिएट (exfoliate) करें। इसके लिए अपने डर्मटॉलजिस्ट से बात करें और अपनी स्किन टाइप के अनुसार सूटेबल इंग्रीडिएंट्स वाले स्क्रब या एक्सफॉलिएटर प्रॉडक्ट्स का चयन करें। एक्सफॉलिएशन वह प्रक्रिया है जिसकी मदद से स्किन पर जमा गंदगी और डेड स्किन सेल्स की परत को साफ करने मेंसहायता होती है। इसके अलावा स्क्रबिंग या एक्सफॉलिएशन से स्किन पोर्स (skin pores) में जमा गंदगी साफ हो जाती है और पोर्स ब्लॉक नहीं होते, जिससे पिम्पल्स और फोड़े-फुंसियों की समस्या से भी राहत मिल सकती हैं।

मॉश्चराइजर

एक अच्छी फेस क्रीम या मॉश्चराइजर क्रीम स्किन को सॉफ्ट रखने का काम करेगा। इसके अलावा यह स्किन को ड्राई (skin dryness) होने से बचाता है और स्किन इरिटेशन (irritated) कम कर सकती है। एक्ने से परेशान टीनएजर्स को किसी एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ही फेस क्रीम चुनें। हर सुबह नहाने के बाद और रात में सोने से पहले फेस क्रीम ज़रूर लगाएं।

ये टिप्स भी करें फॉलो

चेहरे को बार-बार हाथ से ना छूएं। चेहरा छूने से पहले हाथों को धोएं। इससे हाथों के बैक्टेरिया और गंदगी चेहरे तक नहीं पहुंचेगे और स्किन पर पिम्पल्स की समस्या को कंट्रोल करना आसान हो सकेगा।

पिम्पल्स को दबाकर फोड़ने की आदत से बचें। इससे इंफेक्शन फैल सकता है और स्किन और भी खराब हो सकती है।

मेकअप का इस्तेमाल करने से पहले उसके इंग्रीडिएंट्स के बारे में जानकारी इकट्ठा करें। उनसे आपकी स्किन को क्या फायदे होंगे या उनके साइड-इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, इन बातों का पता लगाने के बाद ही उनका इस्तेमाल करें।

बैलेंस्ड डाइट का सेवन करें। हरी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स, साबुत अनाज और हर्ब्स का सेवन करें।

दूध के सेवन से कई लोगों की स्किन प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। इसीलिए, अगर आपको इस तरह की कोई समस्या दिखायी दे तो अपने डॉक्टर से बात करें।

दिनभर में 2-3 लीटर पानी पीएं।

