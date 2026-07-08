कम उम्र में सफेद हो रहे हैं बाल? अपनाएं ये 5 आसान उपाय बाल रहेंगे काले

इन दिनों ज्यादातर लोगों के बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगे हैं। सफेद बालों को काला करने के लिए लोग हेयर डाई और कलर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी आदतें भी जो बालों को समय पहले सफेद होने से बचा सकती हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में-

Medically Verified By: Dt. Pranjal kumat

कुछ लोगों के बाल 15 से 16 साल की उम्र में ही सफेद होने लगते हैं।

गलत खानपान, कम पीना पीना और कई कारणों से इन दिनों लोगों के बाल कम उम्र में सफेद हो रहे हैं। आज से 10 साल पहले तक सफेद बालों की परेशानी 40 से 50 साल के उम्र के लोगों को होती थी, लेकिन अब यह समस्या 15, 16 और 20 साल के युवाओं को भी हो रही है। बाल उम्र के कारण सफेद हो रहे हों या फिर खानपान के कारण। बालों को सफेद होने से रोका नहीं जा सकता है। लेकिन अगर बाल समय से पहले सफेद हो रहे हैं, तो कुछ अच्छी आदतें अपनाकर इस प्रक्रिया को धीमा जरूर किया जा सकता है। आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं उन आदतों के बारे में जिन्हें अपनाकर काले बालों को सफेद होने से रोका जा सकता है।

1. विटामिन B12 और आयरन वाला खाना

जयपुर की महात्मा गांधी अस्पताल की डाइटिशियन प्रांजल कुमत का कहना है कि बालों को कम उम्र में सफेद होने से बचाने के लिए खाने में पर्याप्त मात्रा में विटामिन बी12 और आयरन युक्त आहार को शामिल करना जरूरी है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट बताती है जिन लोगों के खाने में विटामिन बी12 की कमी होती है, उनके बाल कम उम्र में ही सफेद होने लगते हैं।

विटामिन बी12 और आयरन के लिए क्या खाएं?

डाइटिशियन का कहना है कि विटामिन बी12 और आयरन के लिए आप नीचे बताई गई चीजों को डाइट का हिस्सा बना सकते हैं।

अंडे दूध , दही और डेयरी प्रोडक्ट मछली पालक राजमा और बीन्स

तनाव के कारण भी बालों के सफेद होने की परेशानी होती है।

2. मानसिक तनाव को कम करें

प्रांजल कुमत का कहना है कि अक्सर लोग तनाव को सिर्फ मोटापे और शरीर के अंदर होने वाली परेशानियों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन मानसिक तनाव के कारण बालों की सेहत भी खराब होती है। रिसर्च बातती है कि लगातार तनाव रहने से बालों के रंग बनाने वाली कोशिकाएं (Melanocyte Stem Cells) प्रभावित हो सकती हैं, जिससे बाल जल्दी सफेद होने लगते हैं। इसलिए रोजमर्रा के जीवन में तनाव को कम करने की कोशिश करें।

तनाव कम करने के लिए क्या करें

मानसिक तनाव कम करने के लिए रोजाना 20 से 30 मिनट योग करें। सुबह उठकर मोबाइल या स्क्रीन देखने की बजाय मेडिटेशन करने की आदत डालें। गहरी सांस लेने की एक्सरसाइज करें।

3. बालों को डैमेज से बचाएं

कई बार हेयर कलर, ब्लीच, स्ट्रेटनिंग और अत्यधिक हीट स्टाइलिंग से बाल कमजोर हो सकते हैं। जो लोग रेगुलर बेसिस पर हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं, उनके बाल ज्यादा सफेद होते हैं।

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बालों को डैमेज से कैसे बचाएं?

माइल्ड और सल्फेट-फ्री शैंपू का इस्तेमाल करें। नारियल या आर्गन ऑयल से नियमित मालिश करें। हेयर ड्रायर, स्ट्रेटनर और कर्लिंग मशीन का यूज कम करें तेज धूप में बाहर निकलते समय टोपी या स्कार्फ पहनें।

4. धूम्रपान और ज्यादा शराब से दूरी बनाएं

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट बताती है कि धूम्रपान शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाता है। इससे बालों का रंग बनाने वाली कोशिकाएं और हेयर फॉलिकल्स प्रभावित हो सकते हैं। इसी तरह अत्यधिक शराब का सेवन शरीर में पोषक तत्वों के अवशोषण को प्रभावित कर सकता है और सूजन (Inflammation) बढ़ा सकता है।

अगर आप बालों की सेहत बनाए रखना चाहते हैं, तो:

सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें। शराब का सेवन सीमित रखें। संतुलित जीवनशैली अपनाएं।

बालों को काला बनाए रखने के लिए खानपान को संतुलित करें।

5. एंटीऑक्सीडेंट वाले फूड्स खाएं

ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है, जिसमें बालों का रंग बनाने वाली कोशिकाएं भी शामिल हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स फ्री रेडिकल्स के प्रभाव को कम करने में मदद करते हैं और कोशिकाओं की सुरक्षा करते हैं।

बालों को काला बनाने के लिए क्या खाएं?

बेरीज आंवला संतरा टमाटर पालक गाजर बादाम और अखरोट ग्रीन टी

क्या सफेद बालों को पूरी तरह रोका जा सकता है?

डाइटिशियन कहती हैं कि अगर किसी व्यक्ति के बाल उम्र बढ़ने के कारण सफेद हो रहे हैं या जेनेटिक्स के कारण बाल सफेद हो रहे हैं तो इसे रोकना संभन नहीं है। लेकिन अगर किसी के बाल पोषण की कमी, तनाव, धूम्रपान या खराब जीवनशैली के कारण सफेद हो रहे हैं तो इसे ठीक किया जा सकता है। अगर आपके बाल बहुत कम उम्र में तेजी से सफेद होने लगे हैं या अचानक बड़ी मात्रा में सफेद हो गए हैं, तो इसे नजरअंदाज न करें। यह विटामिन B12, आयरन, की कमी का संकेत हो सकता है।