क्या आप भी सफेद बालों को काला करते हैं घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल, तो फायदे की जगह हो सकता है भारी नुकसान

सफेद बालों को काला करने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने से स्कैल्प की क्वालिटी खराब हो सकती है। घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने से बाल कुछ समय के लिए तो काले हो सकते है, लेकिन बाद में आपके बालों को नुकसान भुगतना पड़ सकता है।

मेरे तो बाल 20 की उम्र में ही सफेद हो गए थे। लेकिन फिर मैंने मां और दादी के कहने पर मेहंदी, आंवला का पेस्ट लगाया और आज देखिए मेरे बाल दोबारा से काले हो गए हैं।

भारतीय घरों में किसी भी बीमारी या परेशानी में बताएं बाद में पहले घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल किया जाता हैष खासकर बाल और त्वचा से जुड़ी परेशानी हो, तो घरेलू नुस्खे ट्राई किए बिना काम चलना ही मुश्किल है। अगर आप भी सफेद बालों को काला करने के लिए तरह-तरह के नुस्खे आजमा रहे हैं, तो रूक जाइए।

हेयर केयर एक्सपर्ट डॉ. बीएल जांगिड़ का कहना है कि सफेद बालों को काला करने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने से स्कैल्प की क्वालिटी खराब हो सकती है। घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने से बाल कुछ समय के लिए तो काले हो सकते है, लेकिन कुछ समय के बाद आपको सफेद बालों के साथ-साथ बालों के झड़ने, गिरने, टूटने यहां तक की दोमुंहे बालों की समस्या भी हो सकती है।

सफेद बालों को काला करने वाले घरेलू नुस्खे

मेहंदी और कॉफी का मिश्रण- मेहंदी को प्राकृतिक हेयर डाई माना जाता है। कई लोग इसमें कॉफी मिलाकर सफेद बालों को काला रंग देने की कोशिश करते हैं। आंवला और नारियल तेल- आंवला को बालों के लिए फायदेमंद माना जाता है। उत्तर भारत में कई लोग आंवले को नारियल तेल में पकाकर बालों में लगाते हैं, ताकि बाल काले हो जाएं। काली चाय या चायपत्ती- कई लोग काली चाय से बाल धोते हैं ताकि बालों का रंग गहरा दिखे।

बालों के लिए घरेलू नुस्खे का इस्तेमाल करने के नुकसान

स्कैल्प में जलन और एलर्जी- डॉ. बीएल जांगिड़ कहते हैं कि सफेद बालों को काला करने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने से स्कैल्प में जलन और एलर्जी हो सकती है। मेहंदी, नींबू, प्याज या चाय जैसी चीजें हर स्किन टाइप को सूट नहीं करती हैं। ऐसे में इन चीजों को बालों और स्कैल्प पर लगाने से खुजली, जलन और रैशेज की समस्या हो सकती है। बालों का ड्राई होना- घरेलू नुस्खे लंबे समय तक इस्तेमाल करने से बालों की नैचुरल नमी खत्म हो सकती है। इसके कारण बाल उम्र से पहले ही बेजान और बेकार नजर आने लगते है। कुछ मामलों में घरेलू नुस्खे बार-बार यूज करने से बाल दोमुंहे होकर टूटने और गिरने लगता है। खासकर मेहंदी का बार-बार इस्तेमाल बालों को बहुत ड्राई बना सकता है। सफेद बाल ज्यादा होते हैं- डॉक्टर बताते हैं कि यह बात कम लोग जानते हैं कि गलत घरेलू नुस्खे अपनाने से हेयर फॉलिकल्स को नुकसान पहुंच सकता है। जो बालों की जड़ें कमजोर होती हैं, तो नए बाल भी सफेद या कमजोर उग सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको फायदे की बजाय नुकसान हो सकता है। बालों की ग्रोथ धीमी हो जाती है- नींबू, प्याज या ज्यादा तेज चीजें बालों की जड़ों में सूजन पैदा कर सकती हैं। इससे हेयर ग्रोथ साइकिल बिगड़ता है। जिसके कारण आपके बालों की ग्रोथ पहले से बहुत ही ज्यादा धीमी पड़ सकती है। कई बार घर पर बनाए गए बालों के लिए मिश्रण साफ-सुथरे तरीके से नहीं बनते हैं। इससे स्कैल्प पर बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन का खतरा बढ़ जाता है।

घरेलू नुस्खों से बालों के सफेद होने के कारण नहीं चलता पता

डॉक्टर बताते हैं कि जो लोग सफेद बालों को काला करने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि घरेलू नुस्खे सफेद बालों के असली कारण को नहीं ठीक करते।

विटामिन B12 की कमी

आयरन की कमी

थायरॉइड

हार्मोनल असंतुलन

ज्यादा तनाव

जब तक असली कारण का इलाज नहीं होगा, सफेद बालों की समस्या बनी रहेगी। इसलिए सफेद बालों को काला करने के लिए घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल करने की बजाय सीधे डॉक्टर से बात करनी चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।