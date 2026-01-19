खूबसूरती बढ़ाने के लिए लगाते हैं चारकोल पील-ऑफ मास्क? तो पहले जान लें इसके नुकसान

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Side Effects of Charcoal Peel off Mask : जिस तरह स्किन पर दाग-धब्बों और टैनिंग का होना बहुत आम बात है, उसी तरह ब्लैकहेड्स और व्हाइट हेड्स भी काफी आम बात है। हालांकि, पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर पील-ऑफ चारकोल मास्क बहुत वायरल हो रहा है, जो ब्लैकहेड्स और ऑयली स्किन के लिए तुरंत समाधान दिलाने का दावा करता है। हालांकि, डर्मेटोलॉजिस्ट इस बारे में वॉर्निंग देते हुए कहते हैं, भले ही यह मास्क कैमरे पर असरदार दिखती है, लेकिन वह असल में वह लंबे समय में आपकी स्किन की हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती है।
हालांकि, चारकोल मास्क आपके रोमछिद्रों मे जमा गंदगी को निकालने में कारगर हो सकता है, लेकिन इन मास्क का फिजिकल तरीका अक्सर इंसान के चेहरे के लिए बहुत कठोर होता है। कई चारकोल पील का चिपकने वाला नेचर सिर्फ गंदगी ही नहीं हटाता, बल्कि यह ज़बरदस्ती स्किन बैरियर को भी हटा देता है। यह एपिडर्मिस की सबसे सुरक्षित परत को भी हटा देता है, जो त्वचा को बैक्टीरिया और नमी के नुकसान से बचाती है। एक बार जब यह फाउंडेशन कमज़ोर हो जाता है, तो स्किन की समस्याएं बढ़ जाती हैं।
डॉक्टर्स की मानें, तो जब आप बार-बार चारकोल मास्क का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपकी त्वचा का जो सुरक्षात्मक कवर हटता है, उसकी वजह से त्वचा काफी सेंसिटिव हो जाती है। ऐसे असमान टेक्सचर, टैनिंग, रेडनेस और जलन जैसी समस्याओं को मैनेज करना काफी मुश्किल बना देता है। दरअसल, बहुत से लोग इनका रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे उसी बैरियर से नेचुरल तेलों को कितनी तेज़ी से हटाते हैं, जो आपकी रक्षा के लिए होता है। समय के साथ, बार-बार त्वचा पर चारकोल मास्क लगाने से त्वचा को खींचने से जलन की समस्या भी हो जाती है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो लोग पील-ऑफ मास्क के दर्द के बिना तेल और जमाव को मैनेज करना चाहते हैं, उनके लिए एक्सफोलिएशन ज्यादा बेहतर है। इससे न सिर्फ त्वचा की गंदगी निकलती है, बल्कि स्किन बैरियर भी सुरक्षित रहता है।
अगर आप लंबे समय तक अपनी स्किन को साफ और सुरक्षित रखना चाहती हैं, तो इसके लिए कुछ तरीके अपना सकते हैं। आइए आपको बताते हैं-
1. ऐसे प्रोडक्ट से बचें जो ज़्यादा सफाई करते हैं या जलन पैदा करते हैं। इसकी बजाय आप ऐसे प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो स्किन को साफ करने के साथ-साथ त्वचा का सुरक्षा बैरियर भी बनाए रखे।
2. आपकी आपकी स्किन ऑयली है, तो ऑयल को कंट्रोल करने के लिए सैलिसिलिक, ग्लाइकोलिक या लैक्टिक एसिड चुनें।
3. अगर आप अपनी स्किन को बेहतर बनाए रखना चाहते हैं, तो वायरल प्रोडक्ट के पीछे भागने से अच्छा है कि पहले अपने स्किन बैरियर को सपोर्ट करें।
