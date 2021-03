बेल फल यानी वुड एप्‍पल शिवरात्रि पर चढ़ाया जाता है। लोग इसे प्रसाद के रूप में भी बांटते हैं। ज‍बकि कुछ लोग इसका शर्बत बनाकर भी पीते हैं। बेल के फल (Bael fruit in hindi) को बहुत पवित्र माना जाता है इसलिए इसकी पूजा का भी विधान है। शिवरात्रि (Shivratri 2021) के मौके पर भगवान शिवजी को बेल चढ़ाया जाता है और इसकी पूजा होती है। इस दिन जगह जगह बेल जूस का भंडारा भी होता है। पर क्‍या आप जानते हैं कि यह फेल सेहत के लिए भी बहुत गुणकारी होता है। आइए जानते हैं कि सेहत के लिए इसके लाभ। Also Read - Benefits of Bael: 10 दिनों में वजन होगा कम जब पिएंगे बेल का शरबत, ये रहे बेल के 5 अद्भुत फायदे

Also Read - MahaShivratri 2021: महाशिवरात्रि व्रत में बनाएं स्पेशल शकरकंद पराठा रेसिपी, साथ ही जानें व्रत में शकरकंद खाने के हेल्दी फायदे

क्‍या होता है बेल फल (What is Bael fruit in hindi)

बेल फल (wood apple) एक पवित्र फल के रूप जाना जाता है। बेल एक सामान्य सा दिखने वाला फल होता है जिसे अन्य नामों जैसे कि जापानी, कड़वा नारंगी, गोल्‍डन सेब, पत्थर सेब या लकड़ी सेब के नाम से जाना जाता है। भारतीय सभ्यता में लोग बेल के पेड़ को पवित्र मानते हैं। बेल के फायदे के कारण इसका उपयोग कैंसर, मधुमेह और मोटापा जैसी बीमारियों को दूर करने में होता है। इसमें बहुत सारे पोषक तत्व व विटामिन अच्छी मात्रा में होते है। बेल के फल को आयुर्वेदिक दवाओं और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। बेल का बाहरी आवरण बहुत ही कठोर व गोल होता है, इसके पेड़ के सभी भाग औषधीय और आयुर्वेदिक चिकित्सा के लिए उपयोग किये जाते है। यह प्रकृति द्वारा दिया गया नायाब उपहार है जो हल्के हरे रंग से शुरू होता है और पकने के बाद पीला रंग ले लेता है। इसमें पौष्टिक,मीठा, सुगंधित और रेशेदार गूदा होता है। Also Read - Mahashivratri 2020 in Hindi : महाशिवरात्रि पर खाएं ये 5 फल, बनी रहेगी एनर्जी, वजन भी होगा शर्तिया कम

बेल के फायदे (Benefits of Bael Fruit in hindi)

कब्ज करता है दूर

पेट की आंतों को साफ करने का सबसे अच्छा विकल्प पका हुआ बेल होता है। यदि इसका नियमित रूप से सेवन किया जाये तो यह हमारे पेट की बहुत सी परेशानियों को दूर कर सकता है। पके हुए बेल से बीजों को अपशिष्‍ट के रूप में अलग कर गूदे को दूध और चीनी के साथ अच्छे से मिलाकर उसका उपयोग किया जा सकता है।

दस्त और पेचिस में

बेल के फल का उपयोग डायरिया और पेचिस के उपचार के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसके लिए बेल के कच्चे फलों को काटकर उन्हें सुखाने के बाद महीन मिश्रण बनाया जाता है। मिश्रण को गर्म पानी और चीनी के घोल में मिलाकर दिन में दो बार पीना चाहिए। इस मिश्रण को खाने से मल में खून और बलगम आना कम हो जाता है। यदि इसका नियमित सेवन किया जाता है तो यह आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के साथ आपकी प्रतिरोधक क्षमता (Immunity Power) को भी बढ़ाती है।

बेहतर कूलेंट है बेल

यह हमारे शरीर को गर्मी से बचाने और शीतला दिलाने में मदद करता है। ऐसिडिटी बदहजमी का इलाज करने के लिए शहद और बेल के शर्बत (cold drink) को पीना चाहिए। साथ ही यह शर्बत आपके मुंह और जीभ के छालों के लिए भी उपयोगी होता है। यह शर्बत आपको गर्मी और प्‍यास दोनों को कम करने का काम करता है।

गठिया के उपचार में

बेल में एंटीऑकिसडेंट तत्व भरपूर मात्रा में होते है, जो सूजन वाले क्षेत्रों और अंगों में मांसपेशियों को आराम दिलाते है। यदि कोई व्यक्ति सूजन से ग्रसित है तो यह उसके लिए बेल सबसे अच्छा और त्वरित लाभकारी विकल्प हो सकता है। इसके लिए बिना पके बेल की लुगदी को मसलकर उसमें सरसों के तेल को गर्म करके मिलाया जाता है, फिर जिन जोड़ो में सूजन हो वहां इसका लेप लगाने पर सूजन जल्दी कम हो जाएगी साथ ही दर्द से भी राहत मिलेगी ।

बवासीर

बेल में एंटी-इंफ्लामेशन (सूजन को रोकने वाला) प्रभाव होता है। बेल फल के रस में टैनिन होता है जो दस्त, हैजाइरोहाइड और विटिलिगो (vitiligo) का इलाज करने के लिए उपयोगी है। यह एनीमिया (Anemia), कान, और नेत्र विकारों को भी दूर करता है। कच्चे बेल के गूदे को एक चम्मच अदरक और एक चम्मच सूखे सौंफ के साथ चार कप पानी में मिला लें और दिन में इसे तीन से चार बार उपयोग करें। यह आपको बवासीर से राहत दिलाने में मदद करेगा।

त्‍वचा के लाल च‍कत्‍तों के लिए

बेल के रस के साथ 30 मिलीलीटर तेज पत्‍ता (Bay leaf) का रस और जीरा मिलाएं। और इस मिश्रण को दिन में दो या तीन बार पीयें जो आर्टिकियारिया का इलाज करने में मदद करेगा। यह त्वचा के लाल चकत्‍ते के लिए भी फायदेमंद हो सकता है।

स्तन में दूध बढ़ाने के लिए

जिन महिलाओं को स्तन में कम दूध की शिकायत होती है, उनके लिए बेल एक औषधि से कम नहीं है। बेल के फल का सूखा पाउडर बनाकर उसे गुड़ के साथ घोल बनाकर उपयोग किया जा सकता है। इससे महिलाओं को अपने शिशुओं के लिए अधिक दूध उत्पादन करने में मदद मिलती है।

स्‍कर्वी में भी है लाभकारी

विटामिन सी की कमी से स्‍कर्वी रोग होने की संभावना होती है। और यह रक्‍त वाटिकाओं को भी प्रभावित करता है। बेल विटामिन का अच्छा स्रोत होने के कारण इस बीमारी के उपचार में मदद करता है।