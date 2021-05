Shahnaz Husain Dry skin care Tips: रूखी त्वचा की समस्या (Dry skin Problem) सिर्फ सर्दियों में ही नहीं, बल्कि गर्मी के मौसम में भी अधिकतर लोग ड्राई स्किन से परेशान रहते हैं। अप्रैल से मई के महीने में गर्म हवाएं बहती हैं और इस दौरान हवा में ह्यूमिडिटी की काफी कमी होती है। इससे भी त्वचा ड्राई होने लगती है, क्योंकि त्वचा से मॉइस्चर धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। यदि आपकी त्वचा भी रूखी, बेजान और डल हो गई है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लाए हैं आपके लिए खास सौंदर्य विशेषज्ञ शहनाज हुसैन के ड्राई स्किन केयर टिप्स (Dry Skin Care Tips)। इन टिप्स को फॉलो करके आप भी पा सकते हैं स्मूद, ग्लोइंग और हेल्दी स्किन (Shahnaz Husain Summer Beauty Tips)… Also Read - Lara Dutta Birthday: ये 7 नेचुरल चीजें हैं पूर्व मिस यूनिवर्स लारा दत्ता की दमकती त्वचा का राज, 40-45 की उम्र में भी स्किन करेगा ग्लो

1 ड्राई स्किन की समस्या होगी दूर, जब करेंगे गुलाबजल का इस्तेमाल

गर्मी के मौसम में गुलाबजल को स्किन के लिए एक हेल्दी टॉनिक कहा गया है। गुलाबजल त्वचा (Shahnaz Husain Dry skin care Tips) को तरोताजा बनाता है। त्वचा की सफाई करता है। फ्रिज में गुलाबजल की शीशी रखें। जब ठंडा हो जाए, तो चेहरे पर लगाएं। कॉटन की मदद से दिनभर में 5-6 बार त्वचा पर इसे लगाएं। घर से बाहर जाते हैं, तो वेट टिशू बैग में रखें और स्किन को कूल और फ्रेश बनाए रखने के लिए इसका इस्तेमाल करते रहें।

2 खीरा से त्वचा की ड्राइनेस करें दूर

गर्मी के मौसम में खीरा खाने से ना सिर्फ शरीर में पानी की कमी दूर होती है, बल्कि त्वचा की भी नमी बरकरार रहती (Shahnaz Husain Summer Beauty Tips in Hindi) है। त्वचा पर खीरे का इस्तेमाल करने से एक्स्ट्रा ऑयल हटने के साथ ही रोमछिद्र (Skin pores) भी बंद होते हैं। यह त्वचा की चमक को बरकरार रखता है। त्वचा पर खीरे का इस्तेमाल करने के लिए आप गुलाबजल और खीरे का जूस बराबर मात्रा में लें। इसे चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं, 15 मिनट के बाद पानी से चेहरा साफ कर लें।

3 तरबूज का जूस लगाने से रूखी त्वचा बनती है हेल्दी

चेहरे पर तरबूज का जूस लगाने से भी त्वचा तरोताजा, कूल, स्मूद, मुलायम होने के साथ ही रूखेपन से भी छुटकारा मिलता है। तरबूज का जूस एक कटोरी में निकाल लें। इसे कॉटन की मदद से चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद पानी से चेहरा साफ कर लें।

4 नारियल पानी भी है बड़े काम का

गर्मी के मौसम में नारियल पानी पीने से डिहाइड्रेशन की समस्या नहीं होती है। यह काफी हेल्दी होता है। ठीक उसी तरह त्वचा पर नारियल पानी लगाने से काफी लाभ होता है। यह स्किन को टोन करता है। गर्मी में स्किन टैनिंग से परेशान हैं, तो नारियल पानी चेहरे पर लगाएं। कुछ ही दिनों में त्वचा निखर उठेगी। त्वचा पर 20-30 मिनट के लिए नारियल पानी लगाकर छोड़ दें। फिर चेहरे को पानी से साफ कर लें। आपको फर्क जरूर नजर आएगा।

5 गर्मी में सनस्क्रीन लगाना है बेहद जरूरी

गर्मी के मौसम बिना सनस्क्रीन का इस्तेमाल किए आप घर से बाहर निकलते हैं, तो तेज धूप में त्वचा को काफी नुकसान हो सकता है। दिन में 12 से 3 बजे तक धूप में निकलने से बचें। अच्छी क्वालिटी का सनस्क्रीन जरूर लगाएं। इससे त्वचा को सूरज से निकलने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों और यूवीबी (UVB) से सुरक्षा मिलती है। सनस्क्रीन को अच्छी तरह से चेहरे की त्वचा, गर्दन, बांह पर लगाएं। घर से बाहर जाने से 20 मिनट पहले सनस्क्रीन अप्लाई करना चाहिए। एक घंटे से अधिक आपको धूप में रहना पड़ता है, तो दोबारा से इस क्रीम को लगाएं। 20-25 एसपीएफ वाला सनस्क्रीन लोशन बेहतर होता है। ऑयली स्किन वालों को सनस्क्रीन जेल का इस्तेमाल करना चाहिए।

