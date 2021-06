How to Keep Scalp Healthy: जब भी हम स्कैल्प पर खुजली या त्वचा का हटना महसूस करते हैं तो हमें लगता है कि यह डैंड्रफ या ड्राई स्किन के कारण है। हालांकि हर बार यह डैंड्रफ ही हो ऐसा नहीं है। ऐसा स्कैल्प बिल्ड-अप के कारण भी हो सकता है। स्कैल्प बिल्ड-अप एक समस्या है जो कई कारणों से होती है। इसके दौरान सिर की त्वचा पर गंदगी और मिनरल्स की एक परत जम जाती है जो आपके बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचाती है। स्कैल्प बिल्ड-अप(scalp buildup) के लिए आपका हेयर केयर रुटीन मुख्य रुप से जिम्मेदार होता है। साथ ही स्कैल्प की सही देखभाल ना करने पर भी स्कैल्प बिल्ड-अप हो जाता है। इसके अलावा, हेयर प्रोडक्टस, धूल, स्कैल्प ऑयल आदि भी स्कैल्प बिल्ड-अप की वजह बन सकते हैं। इस समस्या से निजात पाने के लिए आप कुछ घरेलू उपचारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए जानते हैं स्कैल्प से गंदगी को साफ करने के लिए घरेलू उपाय। Also Read - Hair Loss in Men: 25 साल से कम उम्र के पुरुषों में बालों के झड़ने के 3 मुख्य कारण

नींबू में भी सेब के सिरके की तरह समान पीएच होता है जो स्कैल्प के पीएच को बनाएं रखने में मदद करता है। नींबू में मौजूद एसिडिटी स्कैल्प बिल्ड अप को कम करने में मदद करती है। नींबू के रस को पानी के साथ मिलाकर इसे स्कैल्प पर लगाएं और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। 10 मिनट बाद बालों को कंघी करें और फिर पानी से बाल धो लें।

सेब का सिरका

कई हेयर प्रोडक्ट्स बालों के पीएच को बिगाड़ देते हैं जिससे आपकी स्कैल्प भी प्रभावित होती है। इसके लिए आप सेब के सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपकी स्कैल्प और बालों का पीएच संतुलित रहता है। 1 और 4 के अनुपात में सेब का सिरका और पानी मिलाएं और इस पानी से बालों को धोएं। इसके बाद बालों को शैंपू कर लें। इस उपाय को हर सप्ताह दोहराएं।

ग्रीन टी

ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट्स पाएं जाते हैं जो स्कैल्प को स्वस्थ रखते हैं। एक कप गर्म पानी में ग्रीन टी बनाएं और इससे अपने बालों को धोएं। स्कैल्प को हल्के हाथों से मसाज करें। 15 मिनट बाद हल्के गुनगुने पानी से स्कैल्प को धो लें।