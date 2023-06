पिम्पल्स से भर गया है चेहरा? गर्मियों में स्किन को हेल्दी रखने के लिए करें ये 3 उपाय, ग्लो करेगा चेहरा

पढ़ें एक्सपर्ट टिप्स जो आपकी स्किन को गर्मियों में प्रॉब्लम-फ्री रखने में मदद करेंगी।

How to prevent pimples in summer: गर्मियों के मौसम में जहां स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है वहीं, तेज धूप, चिपचिप और उमस की वजह से स्किन भी खराब हो जाती है। शरीर में पानी की कमी से स्किन ड्राई और डल दिखायी देने लगती है वहीं, स्किन से जुड़ी कई प्रॉब्लम्स जैसे एक्ने और पिम्पल भी हो सकती हैं। बार-बार पसीना आने से स्किन पर इंफेक्शन होने लगता है। वहीं घमौरियों और फोड़े-फुंसी के अलावा पिम्पल्स जैसी परेशानियां गम्भीर हो सकती हैं।

गर्मियों में होने वाली इन स्किन प्रॉब्लम्स से बचने और स्किन को हेल्दी रखने के लिए सेलिब्रिटी न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन रुजुता दिवेकर ने कुछ खास टिप्स दीं। यहां पढ़ें वहीं एक्सपर्ट टिप्स जो आपकी स्किन को गर्मियों में प्रॉब्लम-फ्री रखने में मदद करेंगी। (Tips to prevent pimples in summer in Hindi)

गर्मियों में स्किन को हेल्दी रखने के लिए 3 एक्सपर्ट टिप्स

पिएं सौंफ का शर्बत

सौंफ के बीजों की तासीर ठंडी होती है और यह शरीर का तापमान संतुलित रखने में मदद करती है। रुजुता दिवेकर सलाह देती हैं कि गर्मियों में सौंफ के बीजों का शर्बत पीएं। इससे डाइजेशन ठीक रहेगा और पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे ब्लोटिंग,एसिडिटी और गैस नहीं होती। इससे पेट साफ रहता है, बॉडी टेम्परेचर सही रहता है और स्किन भी हेल्दी रहती है।

TRENDING NOW

ऐसे बनाएं सौंफ का शर्बत

एक गिलास पानी में 1-2 चम्मच सौंफ के कच्चे बीज डालें।

अब, इस मिश्रण को 5 मिनट उबालें।

फिर, इसमें स्वादानुसार मीठा मिलाएं। अब इस आंच से उतार लें और ठंडा होने के लिए रखें।

अब इसे फ्रिज में रखें और ठंडा होने के बाद पीएं।

पीने के पानी में मिलाएं खस की जड़

आयुर्वेद में भी खस को उसकी ठंडी तासीर के लिए जाना जाता है। गर्मियों में हेल्दी स्किन और हेल्दी बॉडी के लिए खस की जड़ को पानी में मिलाकर पी सकते हैं। खस की जड़ का फ्लेवर्ड वॉटर पीने से शरीर को ठंडक मिलती है और स्किन हेल्दी बनती हैं। इसके लिए,

एक लीटर पानी बोतल में भरे। फिर, इसमें खस की 3-4 जड़ें मिलाएं।

कुछ घंटों तक इसे ढंककर रख दें।

फिर, दिन भर इस पानी को थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पीएं।

नहाने के पानी में मिलाएं चंदन (Mix sandalwood in bath water)

गर्मियों में नहाने के पानी में चंदन का पेस्ट मिलाएं और इस पानी से नहाएं। जैसा कि चंदन एंटीबैक्टेरियल और एंटीसेप्टिक तत्व पाए जाते हैं। ये स्किन को बैक्टेरिया और इंफेक्शन से बचाते हैं और उसे स्वस्थ रखते हैं।

अधिक जानकारी के लिए देखें ये पोस्ट-

You may like to read

View this post on Instagram A post shared by Rujuta Diwekar (@rujuta.diwekar)

RECOMMENDED STORIES