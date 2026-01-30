क्या आप सीरम गलत लगा रहे हैं? 6 स्टेप्स जो बदल देंगे आपका चेहरा!

How to Apply Face Serum on Face: चेहरे पर फेस सीरम को गलत तरीके से लगाया जाए तो ये चेहरे की रौनक बढ़ाने की बजाय उसे खत्म कर सकता है। तो चलिए जानते हैं चेहरे पर फेस सीरम लगाने के सही तरीके (Face Serum Lagane Ka Sahi Tarika) के बारे में।

How to Apply Face Serum on Face: खाने और लाइफस्टाइल के साथ-साथ अब स्किन केयर की जरूरतें भी पूरी तरह से बदल चुकी हैं। आज के समय में स्किन केयर सिर्फ फेसवॉश और क्रीम तक सीमित नहीं है। प्रदूषण, सूरज की हानिकारक किरणों का सामना करने के लिए हमारी त्वचा को डीप नरिशमेंट की जरूरत होती है। यहीं पर फेस सीरम (Face Serum) एक गेम-चेंजर की तरह काम करता है।

स्किन की न्यूट्रिशन की जरूरत को पूरा करने के लिए, सिर्फ सीरम खरीद लेना ही काफी नहीं है, उसे सही तरीके, सही समय और सही मात्रा में लगाना बेहद जरूरी होता है। स्किन केयर एक्सपर्ट डॉ. बी. एल. जांगिड़ बताते हैं कि फेस सीरम को गलत तरीके से लगाया जाए, तो इससे चेहरे को फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान हो सकता है।

सीरम लगाने की सही तरीका क्या है?

Step 1: सीरम लगाने से पहले फेस वॉश से चेहरा साफ करना बेहद जरूरी है। फेस वॉश करने से चेहरे की गंदगी, एक्स्ट्रा तेल, मेकअप और पसीना बाहर निकल जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि अगर स्किन साफ नहीं होगी तो सीरम अंदर तक नहीं पहुंचेगा। Step 2: फेस वॉश करने के बाद स्किन पर टोनर जरूर लगाएं। टोनर स्किन के पोर्स को टाइट करता है और सीरम के अब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाता है। Step 3: टोनर लगाने के 10 मिनट के बाद चेहरे पर सीरम लगाना चाहिए। इसके लिए 2 से 3 बूंदें सीरम की हथेलियों पर निकाल लें। Step 4: सीरम को सीधे चेहरे पर रगड़ने की बजाय हथेली पर लेना चाहिए। सीरम को दो उंगलियों से गर्म करना चाहिए। इसके बाद चेहरे पर लगाना चाहिए। इससे सीरम बेहतर तरीके से स्किन में समा जाता है। Step 5: सीरम को क्रीम की तरह लगाने की बजाय चेहरे पर हल्के हाथों से थपथपाकर लगाना चाहिए। यह तरीका स्किन को नुकसान से बचाता है। थपथपाकर सीरम लगाने से स्किन सही तरीके से अब्जॉर्ब होता है। Step 6: चेहरे के साथ-साथ गर्दन, जॉलाइन, ठोड़ी जैसे एरिया पर भी सीरम को जरूर लगाएं।

चेहरे पर सीरम लगाने के बाद क्या करें?

चेहरे पर सीरम लगाने के बाद उसे लॉक करना बहुत जरूरी होता है। डॉक्टर बताते हैं कि सीरम लगाने के 1 से 2 मिनट बाद हल्का मॉइश्चराइजर लगाना चाहिए। अगर आप सुबह चेहरे पर सीरम लगा रहे हैं तो उसके बाद सनस्क्रीन जरूर लगाएं।

चेहरे पर फेस सीरम लगाने के फायदे- Benefits of Face Serum

त्वचा को गहराई से पोषण देता है- डॉक्टर का कहना है कि स्किन क्रीम के मुकाबले फेस सीरम स्किन की अंदरूनी लेयर तक जाकर न्यूट्रिशन देता है। इससे चेहरे को पोषण मिलता है और चेहरे के दाग-धब्बे धीरे-धीरे कम होने लगते हैं। स्किन टेक्सचर में सुधार- नियमित रूप से सीरम लगाने से स्किन स्मूद, सॉफ्ट और इवन दिखने लगती है। दाग- धब्बे कम होते हैं- चेहरे पर विटामिन C, नियासिनामाइड युक्त सीरम लगाने से दाग-धब्बे कम होते हैं। ये पिंपल्स के निशानों को भी हल्का करने में मदद करते हैं। इसके अलावा रेटिनॉल और हयालूरोनिक एसिड सीरम झुर्रियों को कम करने में मदद करते हैं। स्किन पर आता है ग्लो- सीरम स्किन सेल्स को रिपेयर कर हेल्दी ग्लो लाने में मदद करता है।

चेहरे पर फेस सीरम कब लगाना चाहिए?

डॉ. बीएल जागिड़ का कहना है कि चेहरे पर फेस सीरम लगाने का सही तरीका होने के साथ-साथ इसे लगाने की टाइमिंग भी सही होनी जरूरी है।

You may like to read

सुबह- सुबह के समय अगर आप फेस सीरम लगा रहे हैं, तो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट युक्त सीरम का यूज करें। ये स्किन को प्रोटेक्शन देने के लिए अच्छे होते हैं।

रात - रात के समय स्किन को रिपेयर करने के लिए सीरम का यूज कर सकते हैं। रात के समय चेहरे पर रेटिनॉल, हयालूरोनिक एसिड, नियासिनामाइड सीरम का यूज करना चाहिए। किसी भी स्थिति में रात के समय लगाया हुआ फेस सीरम दिन में लगाए हुए सीरम के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद रहता है।

चेहरे पर सीरम लगाते समय न करें ये गलतियां

कभी भी गंदे चेहरे पर फेस सीरम नहीं लगाना चाहिए। चेहरे को फेस वॉश से साफ करने के बाद ही सीरम लगाना चाहिए। हमेशा चेहरे पर 1 से 2 बूंद ही सीरम लगाना चाहिए। ज्यादा मात्रा में सीरम लगाने से चेहरे को नुकसान पहुंचता है। फेस सीरम को चेहरे पर हमेशा थपथपाकर ही लगाना चाहिए। चेहरे पर सीरम रगड़ने से स्किन से जुड़ी परेशानी बढ़ सकती है। सीरम लगाने के बाद चेहरे पर मॉइश्चराइजर और सन क्रीम लगाने के बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए।

चेहरे पर फेस सीरम न लगाने के नुकसान

Add The HealthSite as a Preferred Source

TRENDING NOW

Highlights

फेस सीरम लगाने से दाग-धब्बे कम होते हैं।

सीरम लगाने से पहले चेहरे को धोना जरूरी है।

सीरम लगाने के बाद मॉइस्चराइजर लगाना चाहिए।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।