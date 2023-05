Side Effects of Woolen Wear: ऊनी कपड़े पहनकर रात में सोते हैं तो हो सकती हैं ये स्किन प्रॉब्लम्स

रात में ऊनी कपड़े पहनकर सोने से उनकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। यही नहीं इस तरह के कपड़े पहनकर सोने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है।

Sleeping In Woolen Wear Is Harmful For Skin:ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहने जाते हैं और खाकर सर्दियों में लोग ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल अधिक करते हैं। सुबह-शाम को कम तापमान से शरीर को सुरक्षित रखने के लिए कई लोग रात में सोते समय भी स्वेटर या अन्य ऊनी कपड़े (Woolen Wear) जैसे टोपी, दस्ताने और मोजू भी पहनते हैं। लेकिन, बहुत से लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि रात में ऊनी कपड़े पहनकर सोने से उनकी स्किन को नुकसान पहुंच सकता है। यही नहीं इस तरह के कपड़े पहनकर सोने से स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। इसी तरह कई तरह की स्किन प्रॉब्लम्स भी ऊनी कपड़े पहनने से हो सकती हैं। यहां पढ़ें ऊनी कपड़े पहनकर सोने के ऐसे ही हानिकारक प्रभावों के बारे में। (Sleeping in sweater is harmful for skin in Hindi)

क्यों रात में ऊनी कपड़े पहनकर सोना है त्वचा के लिए हानिकारक

ऊन से बने कपड़े पहनकर सोने से स्किन बहुतअधिक ड्राई हो सकती है। इसी तरह स्किन में खुजली और अन्य तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं।

हो सकती है। इसी तरह स्किन में खुजली और अन्य तरह की प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। ऊन से बने कपड़े कॉटन के कपड़ों की तुलना में सख्त होते हैं। ऊन के रेशों के सीधे सम्पर्क में आने से त्वचा रगड़ खा सकती है और कट-फट सकती है।

पैरों से बदबू आने की समस्या ऊनी मोजे पहनकर सोने वालों में अधिक देखी जाती है। दरअसल, ऊन से बने मोजे पैरों से निकलने वाले पसीने को अच्छी तरह सोख नहीं पाते और इससे पैरों में बैक्टेरिया बढ़ जाता है और फंगस जैसी स्किन प्रॉब्लम्स के अलावा पैरों से बदबू आने की समस्या (problem of smelly feet) भी होने लगती है।

बढ़ सकती हैं ये स्वास्थ्य समस्याएं भी

हाई ब्लड प्रेशर

कुछ स्टडीज के अनुसार हाई ब्लड प्रेशर (High Blood Pressure) की समस्या से पीड़ित लोगों को रात में स्वेटर या ऊनी कपड़े नहीं पहनने चाहिए। इससे उनका बीपी बढ़ सकता है और एंग्जायटी (Anxiety) या बेचैनी भी महसूस हो सकती है। (Why High BP patients should not sleep in sweaters)

बढ़ सकता है हार्ट अटैक का रिस्क

इसी तरह हार्ट डिज़िज़ (Heart Disease) से पीड़ित लोगों को भी रात में ऊनी कपड़े पहनने से मना किया जाता है। दरअसल, ऊनी कपड़ों के कारण शरीर का हवा से सम्पर्क पूरी तरह रूक जाता है। जिससे, बॉडी टेम्परेचर (Body temperature) बढ़ सकता है और इससे हार्ट अटैक का खतराबढ़ सकता है। ( side effects of woolen wear on health)

(डिस्क्लेमर:इस लेख में स्किन केयर और बीमारियों से जुड़ी सभी जानकारियां सूचनात्मक उद्देश्य से लिखी गयी है। किसी भी नुस्खे पर अमल करने या किसी समस्या की चिकित्सा से जुड़े किसी भी निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कृपया किसी एक्सपर्ट का परामर्श ज़रूर लें।)

