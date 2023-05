Raveena Tandon Beauty Secrets: 45 पार रवीना टंडन को देखकर नहीं चलता उनकी उम्र का पता, इस तरह की डाइट लेती हैं अभिनेत्री

रवीना की हेल्दी लाइफस्टाइल ही उनकी इस खूबसूरती का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आइए जानें कैसे रवीना इस उम्र में भी दिखती हैं इतनी खूबसूरत और यंग। (Raveena Tandon Beauty Secrets)

Raveena Tandon Beauty And Fitness Secrets: फिल्मी दुनिया में अपनी डांसिंग स्किल्स से लेकर अपनी ब्यूटी के लिए रवीना टंडन एक बड़ी मिसाल है। 1990 के दशक में फिल्मों में रवीना टंडन का बोलबाला था और आज 47 साल की हो जाने के बाद भी रवीना टंडन की खूबसूरती (Raveen Tondon Beauty) में कोई कमी नहीं आयी है। रवीना की स्लीम बॉडी, एनर्जी लेवल और उनके चेहरे पर दिखनेवाला ग्लो कम उम्र एक्ट्रेसेस को भी कॉम्प्लेक्स दे सकता है। रवीना की हेल्दी लाइफस्टाइल ही उनकी इस खूबसूरती का सबसे बड़ा सीक्रेट है। आइए जानें कैसे रवीना इस उम्र में भी दिखती हैं इतनी खूबसूरत और यंग। (Raveena Tandon Beauty And Fitness Secrets In Hindi)

योग है सबसे महत्वपूर्ण

अपने वजन को बढ़ने से रोकने और मेंटली खुद को फिट रखने के लिए रवीना टंडन रोजाना योगाभ्यास (yoga) करती हैं। रवीना योग को अपनी फिटनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं। योग के लिए रवीना के प्रेम का पता उनकी सोशल मीडिया पोस्ट्स से चलता है। रवीना अक्सर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर योगासनों के अभ्यास करती हुई तस्वीरें शेयर करत हैं। रवीना अपनी फिटनेस के मामले में बिल्कुल आलस नहीं करतीं और इसीलिए योग के साथ-साथ वह स्वीमिंग और कार्डियो एक्सरसाइजेस भी करती हैं। (Raveena Tandon Beauty And Fitness Secrets)

रवीना वॉकिंग (walking) और जॉगिंग जैसी बेसिक एक्सरसाइजेस को भी अपनी फिटनेस रूटीन में जगह देती हैं और जब वे जिम जाना पसंद नहीं करतीं तब अक्सर वॉक करते नज़र आती हैं।

ऐसी ही रवीना की डाइट

अच्छी और हेल्दी डाइट की मदद कैसे स्किन और बॉडी को हेल्दी रखा जा सकता है इसका एक बड़ा उदाहरण हैं रवीना। नेशनल अवॉर्ड विजेता अभिनेत्री ऑर्गेनिक फूड को बहुत अहमियत देती हैं। रवीना अक्सर अपने फार्म हाउस से तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती हैं। इस फॉर्म हाउस में उगाए हुए मसालों, सब्जियों और फलों का सेवन करती हैं रवीना अपनी डाइट में। इसके साथ ही रवीना घर के बने देसी घी का भी सेवन करती हैं।

लंच में रवीना टंडन साधारण और पारम्परिक भारतीय भोजन जैसे दाल, चावल, सब्ज़ी और रोटी के साथ दही लेती हैं। रवीना को मीठा खाने का भी बहुत शौक है इसीलिए, वह खाने के बाद मिठाई खाना पसंद करती हैं। रवीना को खोए की बर्फी या पेड़ा खाना पसंद करती है। इसी तरह, नारियल पानी (coconut water) उनकी डेली डाइट में शामिल है। (Raveena Tandon Diet)

