Radhika Madan Beauty Secrets: पटाखा (Patakha) और अग्रेज़ी मीडियम (Angrezi Medium) जैसी फिल्मों से लाइमलाइट में आयी अभिनेत्री राधिका मदान (Radhika Madan) नैचुरली ग्लोइंग और हेल्दी स्किन पानेवाली खुशकिस्मत लड़कियों में से हैं। उनकी क्लियर स्किन से राधिका की खूबसूरती कई गुना बढ़ जाती है। 26 वर्षीय राधिका की हेल्दी निखरी त्वचा के लिए घरेलू नुस्खों (Home remedies for healthy skin) में पर आंख मूंदकर भरोसा करती हैं। कई मीडिया इंटरव्यूज़ में राधिका ने कहा कि वे अपनी स्किन केयर के लिए नैचुरल ब्यूटी फॉर्मूलाज़ पर ही भरोसा करती हैं। आइए जानें क्या है राधिका के ब्यूटी सीक्रेट्स। (Radhika Madan Beauty Secrets in Hindi) Also Read - Sandeepa Dhar Fitness Tips: डांस करने से भी बन सकते हैं फिट एंड स्लिम, कैसे? जानें बॉलीवुड एक्ट्रेस संदीपा धर से, देखें ये वीडियो

राधिका मदान की ग्लोइंग स्किन के राज



स्किन को सॉफ्ट और ग्लोइंग रखने के लिए राधिका मदान उन नुस्खे का इस्तेमाल करती हैं जो हमारी दादी-नानी (Dadi-Nani ke Nushkhe) ज़माने से लोकप्रिय हैं। हम बात कर रहे बादाम के पेस्ट (Almond Pate) और बेसन (Besan for skincare) के लेप की। राधिका ने बताया कि वह अपने फेस पर लगाने के लिए बादम और बेसन (चने की दाल का आटा) का होममेड फेस पैक तैयार करती हैं। जिसे 20 मिनट तक चेहरे पर लगा कर रखना होता है। इसके बाद वह चेहरे को सादे पानी से साफ करती हैं। राधिका ने इसके कई फायदे गिनाए-

डेड स्किन सेल्स (Dead Skin Cells) साफ हो जाती हैं।

स्किन एक्सफॉलिएशन होता है।

त्वचा को नैचुरल नमी मिलती है।

त्वचा का पोषण होता है।

स्किन सेल्स को डैमेज से सुरक्षा मिलती है।

केमिकल प्रॉडक्ट्स से करती हैं तौबा

अभिनेत्री ने कई बार इस बात को दोहराया है कि वे केमिकल वाले प्रॉडक्ट्स से परहेज करती हैं। इसकी वजह है इन प्रॉडक्ट्स से होने वाले साइड इफेक्ट्स (Side Effects of beauty products)। दरअसल, इसके पीछे राधिका का एक बुरा अनुभव भी है। राधिका ने एक बार चारकोल युक्त फेस पैक (Cahrcoal Face Pack) का इस्तेमाल किया था। यह एक बहुत ही पॉप्युलर स्किन केयर प्रॉडक्ट है जिसे दुनियाभर में आज़माया जाता है। एल्गी नामक एक शैवाल और चारकोल के मिश्रण से बना यह फेस पैक लगाने के बाद राधिका के चेहरे पर कई तरह की प्रॉब्लम्स होने लगीं। जिसके बाद से राधिका ने कमर्शियल स्किन केयर प्रॉडक्ट्स का कम से कम इस्तेमाल शुरू कर दिया। (Radhika Madan Beauty Secrets)

होममेड रोज़ वॉटर करती हैं यूज़

अपने ब्यूटी सीक्रेट्स के बारे में बात करते हुए राधिका ने बताया कि वह दिन में कई बार स्किन पर रोज़ वॉटर स्प्रे करती हैं। इसके लिए वह घर पर गुलाब की पंखुड़ियों से रोज़ वॉटर तैयार करती हैं उसे अपने स्किनकेयर रूटीन में इस्तेमाल करती हैं।

View this post on Instagram A post shared by Radhika Madan (@radhikamadan)

मेकअप करें तभी जब हो ज़रूरी

राधिका 20 साल की उम्र की लड़कियों को जो सलाह देती हैं वह है कम से कम मेकअप करें। इससे, स्किन हेल्दी रहती है और पोर्स बंद होने या पिम्पल्स जैसी समस्याएं भी कम होती हैं।