Priyanka Chopras की मॉम ने शेयर किया ग्लोइंग स्किन का नुस्खा, ये फेस पैक चमका देगी चेहरा

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- प्रेगनेंसी
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- आयुष
- वीडियो
- फोटो
- योग आसन
- हर्ब्स
- पेरेंटिंग
- बेबी नेम्स
Priyanka Chopra mother reveals actor glowing skin secret DIY face pack: सोशल मीडिया के जमाने में आप भी हमेशा चेहरे को खूबसूरत, बेदाग और हेल्दी दिखाना चाहती हैं? चेहरे के दाग- धब्बे मिटाने के लिए आप बहुत सारे पैसे खर्च कर चुकी हैं? इसके बावजूद आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो एक पल के लिए थम जाइए। बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा की मॉम मधु चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करके बताया है कि चेहरे के लिए किसी महंगे प्रोडक्ट से ज्यादा घरेलू नुस्खे असरदार साबित होते हैं। डॉ. मधु चोपड़ा ने ऐसा ही एक आसान और असरदार DIY फेस पैक शेयर किया है, जिसे वह खुद भी इस्तेमाल करती हैं और प्रियंका भी इस पर पूरा भरोसा करती हैं। इस फेस पैक को डॉ. मधु चोपड़ा ने बेसन और हल्दी के साथ तैयार किया है। एक्ट्रेस की मॉम का कहना है कि बेसन और हल्दी का फेस पैक चेहरे को गहराई से साफ करके, त्वचा पर निखार लाता है। इससे विभिन्न प्रकार की स्किन प्रॉब्लम्स दूर होती हैं।
इंस्टाग्राम वीडियो में डॉ. मधु चोपड़ा का कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार के फेस वॉश या साबुन का इस्तेमाल नहीं किया है। वह हमेशा चेहरे पर बेसन और हल्दी को ही लगाती आई हैं। बेसन और हल्दी में एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। यह स्किन के पोर्स को साफ करके पिंपल्स, एक्ने और स्किन इंफेक्शन को रोकता है। इससे त्वचा को हेल्दी, मुलायम और चमकदार बनाए रखने में मदद मिलती है।
बेसन स्किन के पोर्स को अंदर से साफ करता है।
खास बात यह है कि डॉ. मधु चोपड़ा ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए वीडियो में इस बात की भी जानकारी दी है कि घर पर बेसन और हल्दी फेस पैक (Ghar Par Besan or Haldi ka Face Pack Kaise Banaye) बनाने का सही तरीका क्या है। अगर आप भी इस फेस पैक को घर पर बनना चाहते हैं, तो नीचे बताए गए Step को फॉलो कर सकते हैं।
View this post on Instagram
बेसन और हल्दी के फेस पैक को लगाने के बाद आपको अपना चेहरा पहले से ज्यादा ग्लोइंग नजर आने लगेगा। साथ ही, यह फेस पैक चेहरे के दाग- धब्बों को मिटाने में भी मददगार रहता है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information