इस 1 सफेद चीज से काले करें अपने बाल, प्री-मैच्योर ग्रे हेयर का इससे सस्ता नुस्खा ना मिलेगा और कहीं

पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों में ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो नेचुरली बालों को काली रंगत देने का गुण रखते हैं। ऐसी ही एक चीज है फिटकरी।

premature greying of hair: कहते हैं कि उम्र बढ़ने का अंदाजा बालों में सफेदी आने से होता है लेकिन, वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि 20 साल की उम्र के लोगों के भी बाल सफेद हो रहे हैं। समय से पहले बालों का सफेद होना अब लगभग हर चौथे-पांचवे व्यक्ति की समस्या बन गयी है और लोग इन्हीं सफेद बालों की वजह से परेशान-से रहते हैं। असमय बालों का रंग बदलना जिसे प्री-मैच्योग ग्रेइंग ऑफ हेयर कहा जाता है, आज एक बड़ी समस्या है। प्रदूषण, अनहेल्दी डाइट और लगातार बढ़ते तनाव के बीच लोगों के बालों पर भी असर देखा जा रहा है। वहीं, कुछ जेनेटिक औरर अनुवांशिक कारणों से भी बालों का रंग समय से पहले सफेद हो जाता है। (causes of premature greying of hair)

क्या हैं सफेद होते बालों का काला करने के उपाय

काले बालों के सफेद होने की प्रक्रिया तब तेज होती है जब हेयर फॉलिकल्स (Hair Follicles) में मेलानिन (Melanin) का उत्पादन कम मात्रा में होता है। मेलानिन एक प्रकार का पिगमेंट है जो बालों को काली रंगतदेता है। इसी पिगमेंटेशन से जुड़ी गड़बड़ियों के कारण आपके काले सुंदर बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक बार जो बाल सफेद हो गए तो दोबारा वे काले नहीं हो सकते। हालांकि, आयुर्वेद और अन्य पारम्परिक चिकित्सा पद्धतियों (traditional में ऐसी कई चीजों का इस्तेमाल किया जाता है जो नेचुरली बालों को काली रंगत देने का गुण रखते हैं। ऐसी ही एक चीज है फिटकरी जिसका इस्तेमाल घर में रोजमर्रा के छोटे-मोटे कामों के लिए किया जाता है।

फिटकरी से बालों को काला करने का तरीका और इसके इस्तेमाल की पूरी प्रक्रिया के बारे में पढ़ें यहां इस लेख में और अपनी पसंद या जरूरत के अनुसार इसका इस्तेमाल करें। (Fitkari Uses And Benefits For Hair)

सफेद बालों को फिटकरी से ऐसे बनाएं काला (How to use Fitkari for coloring grey hair)

किसी बर्तन में 2 गिलास या 500 मिली पानी उबलने के लिए रखें।

फिर, इस पानी में मुट्ठीभर सूखे आंवले के टुकड़े डाल दें।

इस पानी में 2 नींबू निचोड़ें और उनके छिलके भी डाल दें और 10-12 करी पत्ते भी इस पानी में डाल सकते हैं।

अब पानी को उबलने दें। जब पानी में अच्छी तरह उबाल आ जाए तो आधी कटोरी फिटकरी को कूटकर इसमें डाल दें।

मिश्रण को अच्छी तरह उबालें और एक गाढ़ा घोल बनने तक इसे आंच पर रहने दें।

फिर मिश्रण को आंच से उतारकर ठंडा करें और किसी स्प्रे बोतल में भर लें।

सप्ताह में 2-3 बार इस मिश्रण को बालों में लगाएं।

