Potato Benefits for Skin in Hindi : चेहरे की खूबसूरती, साफ-सफाई का ध्यान सभी रखते हैं, लेकिन गर्दन के हिस्से को अधिकतर लोग भूल जाते हैं। कुछ पुरुष-महिलाओं के गर्दन पर तो मैल या डार्क स्किन की काली परत नजर आती है, जो देखने में बहुत ही भद्दा लगता है। ऐसे में चेहरे की त्वचा का ख्याल रखने के साथ ही गर्दन की त्वचा (Potato Benefits for Skin) को भी साफ रखें। चेहरे या गर्दन की त्वचा का ख्याल रखने के लिए बहुत अधिक केमिकल युक्त ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से बचना चाहिए। Also Read - Blackheads Problem: स्किन पर नहीं होगा ब्लैकहेड्स, जब अपनाएंगे ये 5 ईजी टिप्स

गर्दन पर डेड स्किन सेल्स बनने से गर्दन काली हो जाती है। आप भी गर्दन के कालेपन (Dark Neck) से परेशान हैं और इसके लिए लोग कई बार टोक चुके हैं, तो आप घर पर ही कुछ घरेलू नुस्खे अपनाकर इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। गर्दन के कालेपन को दूर करने में आलू का रस (Potato Juice) काफी फायदेमंद है। जानें, किसी तरह से आलू का जूस लगाकर आप पा सकते हैं गर्दन के कालेपन से छुटकारा (get rid of dark neck with potato juice)…. Also Read - Jamun Juice: जामुन खाने के साथ ही त्वचा और बालों में लगाएं इसका जूस, होंगे ये अद्भुत फायदे

आलू का रस दूर करे गर्दन का कालापन

गर्दन के कालेपन को दूर करने के लिए आलू बेहद ही फायदेमंद होता है। इसका इस्तेमाल करने के लिए आपको चाहिए एक आलू, कॉटन बॉल, तौलिया। आलू को छीलकर काट लें। इसे मिक्सी में ब्लेंड कर लें। एक कटोरी में आलू का रस निचोड़ कर निकाल लें। इसे अब आप गर्दन और चेहरे पर हुए दाग-धब्बों पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। Also Read - गर्मी में सनबर्न से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये आसान से घरेलू उपाय

यूं करें इस्तेमाल (potato benefits for skin in Hindi)

कॉटन बॉल लें। इसे आलू के रस (potato benefits for skin in hindi) में डुबाकर पूरे चेहरे और गर्दन में लगाएं। जहां-जहां दाग-धब्बे और कालापन अधिक है, वहां आलू का रस अच्छी तरह से अप्लाई करें। लगभग 20 मिनट के लिए सूखन दें। एक बार फिर इस रस को लगाकर हाथों से मालिश करें। इसके बाद आप स्नान कर लें या फिर तौलिये को गीला करके गर्दन को अच्छी तरह से पोछ लें।

गर्दन का कालापन हटाने के लिए ट्राई करें ये टिप्स