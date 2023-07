Pimple Popping With Towel: पिम्पल्स को टॉवेल से दबाकर फोड़ना हो सकता है रिस्की,बढ़ जाएंगी ये 5 स्किन प्रॉब्लम्स

आइए जानें तौलिए से पिम्पल साफ करने के नुकसान क्या है और क्यों लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए?

Pimples Popping With Towel: चेहरे पर मुहांसे या पिम्पल (pimples)) दिखायी देते ही लोग परेशान हो जाते हैं। पिम्पल से राहत पाने के लिए (to get rid of pimples) लोग सबसे पहले जो काम करते हैं वह है पिम्पल को फोड़कर( popping pimples) उसमें भरा हुआ सारा पस (pus in pimples) बाहर निकाल देना। इससे चेहरे पर दिख रहा पिम्पल और उसकी सूजन (inflammation) तो कम हो जाती है। लेेकिन,इससे स्किन को बहुत अधिक नुकसान हो सकता है।आइए जानें तौलिए से पिम्पल साफ करने के नुकसान क्या है और क्यों लोगों को ऐसा करने से बचना चाहिए? (Side Effects Of Pimples Popping With Towel In Hindi)

तौलिए से पिम्पल दबाना और साफ करना क्यों है नुकसानदायक?

1. बाथरूम में इस्तेमाल होने वाले टॉवेल्स में बैक्टेरिया (bacteria in bathroom towels) पनपने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसीलिए, जब तौलिए से पिम्पल को फोड़ा याा दबाया जाता है तो ये बैक्टेरिया स्किन में प्रवेश कर जाते हैं और इंफेक्शन का कारण बनते है। एक रिसर्च के अनुसार, बाथरूम के तौलिए बैक्टेरिया से भरे होते हैं

2. टॉवेल का कपड़ा अगर बहुत हार्ड या मोटा हो तो इससे स्किन रगड़ खा सकती है और कटने-छिलने से स्किन में जलन (skin irritation causes) और इंफेक्शन हो सकता है।

3. इसी तरह टॉवेल के अधिक इस्तेमाल से स्किन ड्राई (skin dryness) हो सकती है जिससे पिम्पल्स की समस्या (problem of pimples and breakouts) और भी गम्भीर बन सकती है।

4. पिम्पल को दबाते समय हाथों और नाखूनों में बैठे बैक्टेरिया ( bacteria in hands or nails स्किन पर ट्रांसफर हो सकते हैं जो किसी बड़ी समस्या का कारण बन सकते हैं। इससे स्किन इंफेक्शन ( risk of infection) हो सकता है।

5. फोड़े को दबाने के बाद आसपास की स्किन भी डैमेज हो सकती है। इससे घाव, रैशेज और सूजन बढ़ सकती है।

6. इसी तरह आसपास के स्किन पोर्स या रोमछिद्रों तक बैक्टेरिया और इंंफेक्शन फैलने से नये मुहांसे बन सकते हैं।

