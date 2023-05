चेहरे पर इस 1 सफेद चीज से मसाज करने से खत्म हो जाते हैं पिम्पल्स, स्किन रहती है हमेशा यंग, जानें इस्तेमाल का तरीका

पनीर को चेहरे और बॉडी पर अलग-अलग तरीकों से लगाया जा सकता है और इसके कई फायदे भी होते हैं।

Paneer Benefits For Skin: पनीर दूध की खूबियों से भरपूर होता है और इसका सेवन शरीर, ब्रेन, आंखों और स्किन की हेल्थ (health benefits of eating paneer) बेहतर बनाता है। पर क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए अनगिनत तरीकों से फायदा पहुंचाने वाला पनीर आपकी स्किन पर लगाया भी जा सकता है। जी हां, पनीर को चेहरे और बॉडी पर अलग-अलग तरीकों से लगाया जा सकता है और इसके कई फायदे भी होते हैं। स्किन केयर के लिए पनीर का इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है स्किन पर पनीर लगाने से किन-किन स्किन प्रॉब्लम्स से निजात मिल सकती है, ये सभी जानकारियां आप पढ़ें इस लेख में। (Ways to use Paneer for skincare in Hindi)

सर्दियों में चेहरे पर लगाएं पनीर से बना यह खास फेस पैक (Paneer and curd face pack for dull skin in winters)

थोड़ा-सा पनीर लेकर उसे कद्दूकस (grated paneer) कर लें या इसे हाथों से मैश करते हुए उसका चूरा बना लें।

फिर, 2-3 स्ट्राबेरी के फल ( Strawberries) लेकर उसे भी कद्दूकस कर लें और इस पेस्ट को पनीर में मिला लें।

( Strawberries) लेकर उसे भी कद्दूकस कर लें और इस पेस्ट को पनीर में मिला लें। इस मिश्रण में थोड़ा-सा दही (curd) मिलाएं और अच्छी तरह फेंट लें।

चेहरे और गर्दन की स्किन पर इस पेस्ट को अप्लाई करें और इसे 20-30 मिनट के लिए लगा रहने दें।

फिर चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से साफ करें। (How to use strawberries and paneer on skin in winters)

हनी और पनीर का फेस मास्क बनाएगा ड्राई स्किन को हेल्दी और सॉफ्ट (Homemade face mask for dry skin in winters)

ठंड के मौसम में जिन लोगों की स्किन बहुत अधिक ड्राई (Dry skin problem in winters) हो जाती है उनके लिए यह फेस मास्क बहुत ही फायदेमंद है। इसमें शहद और पनीर के गुण होते हैं जो स्किन को कई तरह से फायदा पहुंचाते हैं। पनीर एक नेचुरल एक्सफॉलिएटर (natural skin exfoliator) की तरह स्किन पर जमा डेड स्किन सेल्स (Dead skin cells) की लेयर को साफ कर देता है। जिससे स्किन हेल्दी और निखरी हुई दिखायी देती है। वहीं, शहद (Honey) स्किन को बैक्टेरिया से राहत दिलाता है। आइए जानें शहद और पनीर का फेस पैक बनाने का तरीका-

किसी कांच के बर्तन में 2-3 चम्मच पनीर (मसला हुआ) लें।

इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और आधा नींबू का रस (Lemon Juice) मिक्स करें।

इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक पेस्ट तैयार करें।

फिर, अपने चेहरे पर हनी-पनीर का फेस पैक (Honey-Paneer Face Pack) लगाएं।

20-25 मिनट बाद इसे साफ करें।

