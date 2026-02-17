Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Subscribe to Our Newsletter Today!
- लेटेस्ट
- डिज़ीज़
- डाइट
- फिटनेस
- ब्यूटी
- घरेलू नुस्खे
- वीडियो
- पुरुष स्वास्थ्य
- मेंटल हेल्थ
- सेक्सुअल हेल्थ
- फोटो स्टोरी
- आयुष
- पेरेंटिंग
- न्यूज
Pakistani Ladies Ki Home Remedies: 'ग्लोइंग स्किन चाहिए तो वो वाली क्रीम ले लो' या 'इस फेस वॉश से मुंह धोने से स्किन साफ हो जाती है' आदि-आदि जैसी सलाह आपको भी कभी न कभी किसी ने जरूर दी होंगी। लेकिन चेहरे पर निखार लाने के लिए हर बार मार्केट के केमिकल वाले ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। अगर हम घरेलू नुस्खों की बात करें तो भारत में पुराने जमाने से लेकर आज की जनरेशन द्वारा इस्तेमाल वाली सभी होम रेमेडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं। लेकिन क्या आप पाकिस्तानी घरेलू नुस्खों के बारे में जानते हैं?
जी हां, भारत को छोड़ अगर हम पाकिस्तानी महिलाओं की बात करें तो कैसे उनकी स्किन ग्लो करती है और हेल्दी नजर आती है। जिसका राज है उनके द्वारा इस्तेमाल होने वाले नेचुरल होममेड नुस्खे। ऐसा ही एक नुस्खा पाकिस्तानी डॉक्टर शिरीन फातिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसे उन्होंने खुद अपने चेहरे पर लगाकर दिखाया है। यह कई तरह की स्किन प्रॉब्लम का समाधान करने में मदद करेगा। (फोटो साभार: इंस्टाग्राम @dr.sheee)
डॉक्टर फातिमा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक नुस्खा बताया है, जिसे उन्होंने खुद आजमा कर भी दिखाया है। इसे बनाने के लिए उन्होंने 1 चम्मच अनार के छिलकों से तैयार पाउडर, 2-3 कैस्टर ऑयल और 1 चम्मच दही। इन सभी चीजों को आप एक कटोरी में डालकर अच्छे से मिक्स करके स्मूथ पेस्ट तैयार कर लें। अब तैयार पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 15 मिनट तक सूखाने के बाद फेस वॉश कर लें। फिर देखें कैसे पहले ही इस्तेमाल में आपकी स्किन ग्लो करती है।
डॉक्टर फातिमा ने बताया कि अनार के छिलके का पाउडर एलैजिक एसिड, प्यूनिकैलागिन और पॉलीफेनोल्स की आधिक मात्रा होने की वजह से त्वचा को चमकदार बनाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट टायरोसिनेस (एंजाइम जो अतिरिक्त मेलेनिन बनाता है) को रोकते हैं, फ्री-रेडिकल से होने वाले डैमेज से लड़ते हैं, सेल रीन्यूवल को बढ़ावा देते हैं और काले धब्बों को मिटाते हैं। नतीजा यह होता है कि आपको एक साफ, इवन और नेचुरली चमकता चेहरा मिलता है।
कैस्टर ऑयल, जिसे अरंडी का तेल भी कहा जाता है, यह स्किन टोन को निखारने में मदद करता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसका रिसिनोलिक एसिड सूजन को कम करता है, अतिरिक्त मेलेनिन उत्पादन को धीमा करता है और सेल टर्नओवर को बढ़ाता है। इसके एंटीऑक्सीडेंट ऑक्सीडेटिव तनाव से लड़ते हैं, काले धब्बों को कम करते हैं और त्वचा को एक साफ, अधिक समान रंगत देते हैं।
Instagram पर यह पोस्ट देखें
आपको बता दें कि दही अपने लैक्टिक एसिड के माध्यम से त्वचा को चमकाता है, जो डेड स्किन सेल्स को धीरे से हटाता है, पिगमेंटेशन को कम करता है और नए सेल्स को बढ़ावा देता है। जबकि प्रोबायोटिक्स सूजन को शांत करते हैं, जिससे त्वचा चिकनी, साफ और प्राकृतिक रूप से चमकदार हो जाती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information