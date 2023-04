सफेद होते बालों को काला करने में असरदार है प्याज, रोजाना इन 3 तरीकों से करें इस्तेमाल

Is onion good for white hair : बालों को काला करने में प्याज का रस काफी प्रभावी होता है। इसमें मौजूद गुण सफेद बालों की परेशानी को धीरे-धीरे कम कर सकता है। आइए जानते हैं कैसे करें प्याज के रस का प्रयोग-

Is onion good for white hair : गर्मियों में प्याज के गुणों की जितनी चर्चा की जाए उतना ही कम है। इसके सेवन से लू के थपेड़ों से बचाव किया जा सकता है। साथ ही यह आपके शरीर को ठंडा भी रखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि प्याज के इस्तेमाल से सफेद बालों की परेशानियों को कम करने में भी मदद मिलती है। कई लोगों को इस बात से हैरानी हो कि प्याज के रस से सफेद बालों की परेशानी को दूर किया जा सकता है। दरअसल, प्याज के रस में कैटालेज नामक एंटीऑक्सीडेंट यौगिक ( how to make onion juice for hair ) होता है, जो बालों की जड़ों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कम करने में मदद करता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड बालों के सफ़ेद होने का कारण बन सकता है, ऐसे में आप जड़ों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड के स्तर को कम करके सफेद बालों की परेशानी को रोक ( Is onion good for white hair? ) सकते हैं।

बालों को काला करने के लिए कैसे लगाएं प्याज का रस? - how to Use Onion for White Hair

बालों को काला करने के लिए आप प्याज के रस को कई तरह के प्रयोग कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ असरदार तरीके

प्याज का रस और एलोवेरा जेल

अगर आप अपने सफेद होते बालों को कम करना चाहते हैं, तो प्याज का रस और एलोवेरा जेल का मिश्रण अपने बालों में लगाएं। इसके लिए 1 प्याज को कद्दूकस करके इसका रस ( how to make onion juice for hair ) निकाल लें। इसके बाद इसमें 1 चम्मच एलोवेरा जेल मिक्स करके इसे अपने बालों पर लगाएं और 20 मिनट के लिए बालों को ढक लें। बाद में नॉर्मल पानी या फिर माइल्ड शैंपू की मदद से अपने बालों को धो लें। इससे आपको कुछ ही दिनों में बेहतर रिजल्ट मिलेगा।

प्याज और करी पत्ता का तेल

घर पर तैयार प्याज और करी पत्ते का तेल भी आपके बालों को काला करने में प्रभावी हो सकता है। इसके लिए 1 कटोरी नारियल तेल लें। इसे कड़ाही में डालकर गर्म करें, इसके बाद इसमें 1 चम्मच प्याज का रस और 10 से 20 करी पत्ते डालें और इसे गर्म करें। जब तेल आधा रह जाए, तो इसे छानकर ठंडा करें और स्टोर करके रख दें। अब इस तेल को आप अपने अनुसार कभी भी बालों पर एप्लाई कर सकते हैं। इससे आपके बाल काले होने में मददगार होंगे।

ऑलिव ऑयल के साथ प्याज का रस

बालों को काला करने के लिए आप ऑलिव ऑयल, प्याज का रस और नींबू के रस को मिक्स करके अपने बालों में एप्लाई कर सकते हैं। इससे डैंड्रफ की परेशानियों को भी दूर करने में मदद मिल सकती है।

बालों को काला करने के लिए आप इन तरीकों से अपने बालों में प्याज एप्लाई कर सकते हैं। हालांकि, ध्यान रखें कि अगर आपकी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो इस स्थिति में एक्सपर्ट की मदद जरूर लें।

