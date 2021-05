Summer Skin Care Tips in Hindi: गर्मी के दिनों में सबसे ज्यादा ऑयली स्किन यानी तैलीय त्वचा वाले लोगों को परेशानी होती है। तैलीय (Oily Skin Care Tips) त्वचा कई कारणों से हो सकती है, जैसे तनाव, अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स, हार्मोनल इम्बैलेंस आदि। साथ ही अधिक जंक फूड, तैलीय चीजों के सेवन, चेहरे की साफ-सफाई में कमी आदि से भी त्वचा चिपचिपी हो जाती है। कुछ लोगों की त्वचा से सीबम का स्राव अधिक होता है, इसके कारण भी तैलीय त्वचा की समस्या होती है। कम उम्र में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। इसके अलावा, प्रेग्नेंसी, पीरियड्स, मैनोपॉज के समय भी कुछ महिलाओं में ऑयली स्किन की समस्या बढ़ जाती है। आप इसके लिए बाजार से किसी महंगे ऑयली स्किन केयर प्रोडक्ट्स को खरीद कर ना लाएं। घर पर ही आप कुछ चीजों के नियमित इस्तेमाल से तैलीय त्वचा से छुटकारा (Home Remedies for Oily Skin in Hindi) पा सकते हैं। Also Read - Tips for Instant Glow on Skin : चेहरे पर दिख रहा है थकान का असर तो, इंस्टैंट ग्लो के लिए लगाएं यह स्पेशल फेस पैक

नींबू का रस दूर करे ऑयली स्किन की समस्या

नींबू का इस्तेमाल त्वचा की देखभाल में खूब किया जाता है। विटामिन सी से भरपूर नींबू सिट्रिक एसिड का मुख्य स्रोत भी होता है। यह त्वचा के लिए एंसट्रिंजेंट के तौर पर काम करता है। नींबू में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो त्वचा की रंगत को निखारता है। इसके पीएच लेवल को बैलेंस बनाए रखता है। नींबू का रस एक कटोरी में 1 चम्मच डालें। इसमें 1/2 चम्मच शहद और थोड़ा सा दूध डालें। इसे मिलाकर चेहरे पर अप्लाई करें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। सूखने के बाद चेहरा पानी से साफ कर लें। Also Read - Itchy Skin: गर्मियों में महसूस हो खुजली, स्किन पर चुभन और जलन, तो नहाने के पानी में मिलाएं ये 5 चीज़ें

दही से दूर करें ऑयली स्किन की समस्या

दही का भी इस्तेमाल त्वचा के साथ बालों की समस्या को दूर करने के लिए किया जाता है। इसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो स्किन को एक्सफोलिएट करता है। त्वचा को अंदर से साफ करता है। टैनिंग, दाग-धब्बों को दूर करता है। त्वचा से एक्स्ट्रा ऑयल को निकालता है। दही लेकर चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसमें आपको कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। चेहरा जब सूख जाए तो पानी से साफ कर लें। दिन में दो बार चेहरे पर दही लगाएं, लाभ तुरंत होगा। Also Read - Mango Face Pack for Tanning: सन टैन से दिलाएंगे छुटकारा आम से बने ये 3 फेस पैक

टमाटर दूर करे ऑयली स्किन की समस्या

टमाटर में कई ऐसे तत्व मौजूद होते हैं, जो त्वचा की सफाई करते हैं। इसमें मौजूद एस्ट्रिंजेंट गुण तैलीय त्वचा (Oily skin) से छुटकारा दिलाते हैं। इसके अलावा विटामिन सी त्वचा पर मौजूद मुंहासों की समस्या (Home Remedies for Oily Skin in Hindi) को भी कम करते हैं। टमाटर में ऑयल को सोखने वाला एसिड होता है, जो एक्स्ट्रा ऑयल को सोख लेता है। चेहरे पर टमाटर लगाने के लिए एक टमाटर को आधा काट लें। चेहरे पर टमाटर के इस टुकड़े को मलें। टमाटर का रस त्वचा की गहराई तक जाएगा। थोड़ी देर सूखने दें, फिर चेहरे को ठंडे पानी से साफ कर लें।

