Nora Fatehi’s Birthday Special: एक्ट्रेस नोरा फतेही (Nora Fatehi Birthday) का कल (6 फरवरी) जन्मदिन है। कल नोरा (Nora Fatehi) 29 साल की हो जाएंगी। नोरा ने फिल्म इंडस्ट्री में ”दिलबर”, ”ओ साकी साकी” जैसे गाने से खुद को स्थापित किया है। हाल ही में उनका एक नया गाना ”छोड़ देंगे” (Chhod Denge song) रिलीज हुआ है, जिसमें नोरा बंजारन लुक में नजर आ रही हैं। अपनी मेहनत, कमाल की डांसिंग स्किल से आज नोरा बॉलीवुड की डांसिंग दीवा की तरह खुद को स्थापित कर चुकी हैं। उनके डांस मूव्स इतने जबरदस्त होते हैं कि हर कोई देखता रह जाता है। डांस के अलावा, नोरा की परफेक्ट फिगर, ग्लोइंग स्किन और खूबसूरती का आज हर कोई कायल है। हर युवती नोरा की तरह ग्लोइंग स्किन (Nora Fatehi glowing skin) पाने की ख्वाहिश रखती है। नोरा की फ्लॉलेस स्किन की बात करें, तो वह अपनी त्वचा का काफी ख्याल (Nora Fatehi Beauty Secret in Hindi) रखती हैं। Also Read - कंगना रनौत, करीना कपूर और ये 3 सेलिब्रिटीज करते हैं बिक्रम योग का अभ्यास, जानें इसका सही तरीका और फायदे

नोरा के तीन ब्यूटी हैक्स (Nora Fatehi Beauty Hacks)

1 नोरा के अनुसार, स्किन को हेल्दी रखने के लिए प्रतिदिन प्यूरिफाइंग क्लिंजर का इस्तमेला करना चाहिए।

2 त्वचा को हाइड्रेटेड और तरोताजा रखने के लिए किसी अच्छी कंपनी का टोनर लगाएं।

3 त्वचा खुलकर सांस ले सके, इसके लिए अल्ट्रा हाइड्रा सीरम त्वचा पर अप्लाई करें। Also Read - Kiara Advani Fitness Secret: कियारा आडवाणी ने कहा- "कितना भी खा लूं, मेरा वजन न बढ़ने के पीछे 1 राज़ है" जानिए क्‍या है वो राज़

नोरा की खूबसूरत त्वचा का राज (Nora Fatehi Beauty Secret in Hindi)

1 नोरा की दमकती त्वचा का राज (Beauty secrets of Nora Fatehi) है उनकी डांस में दिलचस्पी। नोरा को डांस करना बहुत पसंद है। डांस करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे त्वचा पर निखार आता है।

2 नोरा की स्किन इसलिए भी हेल्दी नजर आती है, क्योंकि वे मेकअप बहुत कम अप्लाई करती हैं। वो अधिकतर समय नो-मेकअप लुक में ही होती हैं। बिना मेकअप के ही वो कमाल की खूबसूरत नजर आती हैं।

3 नोरा के डायट प्लान (Nora Fatehi Diet Plan) की बात करें, तो वह हर चीज खाती हैं, जो उन्हें पसंद है। वह फूड के प्रति अपनी क्रेविंग्स को कभी नजरअंदाज नहीं करती हैं, क्योंकि डांसिंग हॉबी के जरिए वह खुद को मेंटेन और फिट रखती हैं। Also Read - Vitamins for Skin: इन 5 आवश्यक विटामिन्स को डायट में करें शामिल, त्वचा होगी मुलायम, चमकदार और स्वस्थ

नोरा फतेही का फिटनेस सीक्रेट्स (Nora Fatehi Fitness Secrets in Hindi)

1 नोरा को बेली डांसिंग के लिए बखूबी जाना जाता है। बेली डांसिंग के कारण ही उनकी कमर परफेक्ट शेप में हैं। नोरा (Nora Fatehi Fitness in hindi) जिम बहुत कम जाती हैं। उनकी फिटनेस और परफेक्ट बॉडी का राज है, उनकी जबरदस्त डांसिंग मूव्स। डांस के जरिए ही वह खुद को एक्टिव और फिट रखती हैं।

2 नोरा हर दिन डांस करती हैं। जिस दिन भी वह डांस नहीं कर पाती हैं, उस दिन उन्हें बहुत दुख होता है।

Nora fatehi Fitness workout routine: नोरा फतेही के गाने ही नहीं नोरा फतेही के फिटनेस राज भी जानें