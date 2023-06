चेहरे पर बार-बार हो रहे पिंपल्स से परेशान? घर पर बनाएं ये खास नेचुरल पेस्ट और पाएं एक्ने फ्री स्किन

Pimple home remedy: बार-बार हो रहे पिंपल्स का इलाज करने के लिए सिर्फ दवाएं ही नहीं बल्कि कुछ घरेलू तरीके भी हैं। इस लेख में जानें एक खास नेचुरल पेस्ट के बारे में जिसकी मदद से बार-बार हो रहे पिंपल्स से छुटकारा पाया जा सकता है।

How to get rid of pimple: पिंपल्स की समस्याएं अपने जीवन में लगभग हर किसी को एक बार जरूर होती है, लेकिन कुछ लोगों को पिंपल बहुत ज्यादा होने लगते हैं। कुछ लोग पिंपल्स का इलाज नहीं करना पसंद नहीं करते हैं और उनका मानना है कि ये फिर से हो जाते हैं। समय रहते पिंपल्स का इलाज न कराने के कारण ये पिंपल आपकी स्किन पर परमानेंट दाग छोड़ जाते हैं। हालांकि, अगर आप पिंपल्स के लिए कोई दवा नहीं लेना चाहते हैं, तो इसका घर पर इलाज किया जा सकता है। यदि आपको भी बार-बार चेहरे पर कहीं न कहीं पर पिंपल्स निकल जाते हैं, तो यह नेचुरल चीजों से बनी पेस्ट आपके काफी काम आ सकती है। चलिए जानते हैं इस खास नुस्खे के बारे में जिसकी मदद से बार-बार होने वाले पिंपल्स को कंट्रोल किया जा सकता है।

इन खास चीजों से बनाएं पेस्ट

चेहरे की त्वचा को पिंपल्स फ्री बनाने के लिए आपको नेचुरल चीजों से बनी इस खास पेस्ट का इस्तेमाल करना है। यह पेस्ट टी ट्री ऑयल, एलोवेरा और शहद से बनाई जाएगी। टी ट्री ऑयल में शक्तिशाली एंटी-बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं और पिंपल्स का इलाज करने के लिए यह काफी फायदेमंद हो सकता है। एलोवेरा भी एंटी-बैक्टीरियल होने के साथ-साथ कूलिंग इफेक्ट डालता है, जो स्किन पर बार-बार पिंपल्स आने से रोकता है। शहद स्किन को मॉइस्चराइज करता है और साथ ही ऑयल को बैलेंस भी करता है। इन तीनों चीजों से बनी पेस्ट पूरी तरह से नेचुरल होने के साथ-साथ पिंपल्स को हटाने में प्रभावी रूप से काम भी करती है।

कैसे बनाएं ये पेस्ट

यदि आप पिंपल्स से परेशान है, तो यह आपके लिए काफी का नुस्खा हो सकता है। इस नेचुरल पेस्ट को बनाना बहुत ही आसान है और जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं इसे बनाने के लिए सिर्फ तीन चीजों की ही आवश्यकता पड़ती है टी ट्री ऑयल, एलोवेरा जेल और शहद। इस नेचुरल पेस्ट को तैयार करने के लिए फॉलो करें ये स्टेप्स -

ताजे एलोवेरा से एक चम्मच जेल निकाल लें और उसे किसी साफ कटोरी में डालें

इसमें एक चौथाई चम्मच टी ट्री ऑयल डालें और अच्छे से मिक्स करें

जब यह मिक्स हो जाए तो एक छोटा चम्मच शहद इसमें डालें और अच्छे से मिला लें

कम से कम 10 मिनट तक इसे मिक्स करके रख दें

अब यह पेस्ट आपके लिए पूरी तरह से तैयार है और आप इसे चेहरे पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ध्यान रहे आप इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल कर सकते हैं और दोबारा इस्तेमाल करने के लिए आपको इसे दोबारा तैयार करना है। इसलिए यदि आपके पिंपल कम है, तो आप इसी रेशो में कम सामग्री के साथ इसे तैयार कर सकते हैं।

चेहरे पर लगाने का तरीका

बार-बार हो रहे पिंपल्स से परेशान लोग इसे सुबह और शाम दो बार लगा सकते हैं। इस पेस्ट को पिंपल पर लगाने से पहले मुंह को साफ पानी से धो लें और साफ सूती कपड़े से बिना रगड़े साफ कर लें। अब उंगली की मदद से यह पेस्ट वहां लगाएं जहां पिंपल है और आप चाहें तो पिंपल के आस-पास की त्वचा पर भी यह पेस्ट लगा सकते हैं। इस पेस्ट को आप कम से कम 1 घंटे तक लगा कर रखें या फिर आप रातभर भी इसे लगा सकते हैं। जब इसे हटाना हो तो गुनगुने पानी के साथ धोकर इसे हटाया जा सकता है।

बार-बार पिंपल बीमारी का संकेत

हालांकि, अगर आपको बार-बार पिंपल आ रहे हैं, तो यह किसी स्किन इन्फेक्शन, हार्मोनल इंबैलेंस या फिर किसी अन्य अंदरूनी बीमारी का संकेत भी हो सकता है। यदि यह नेचुरल पेस्ट लगाने से भी आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो एक बार डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। डॉक्टर टेस्ट आदि की मदद से पिंपल्स का कारण बन रही अंदरूनी बीमारियों का पता लगा सकते हैं और उसका इलाज भी कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में बताई गई चीजें सिर्फ जानकारी के तौर पर हैं और इनका इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह के अनुसार ही करना चाहिए। कुछ लोगों को उपरोक्त में से किसी भी चीज से एलर्जी हो सकती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह जरूरी है।

