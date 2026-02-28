Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Multani Mitti for Acne: ज्यादातर लोग कील-मुंहासों की समस्या से परेशान रहते हैं। खराब खान-पान, तनाव और ऑयली स्किन जैसे कारणों की वजह से चेहरे पर मुंहासे निकल सकते हैं। मुंहासे चेहरे की खूबसूरती को कम कर देते हैं। यही वजह है कि हर व्यक्ति मुंहासों से हर हाल में छुटकारा पाना चाहता है। ज्यादातर लोग मुंहासों को मिटाने के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल करते हैं। मुल्तानी मिट्टी बेहद सस्ती होती है और आसानी से किराने या केमिस्ट में मिल जाती है। आप मुल्तानी मिट्टी का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। मुल्तानी मिट्टी त्वचा को ठंडक पहुंचाती है और स्किन इरिटेशन को शांत करने में मदद करती है। यह चेहरे के दाग-धब्बों और मुंहासों को मिटाने में भी मदद करती है। यानी आप 10 रुपए की मुल्तानी मिट्टी खरीदकर मुंहासों से निजात पा सकते हैं। आइए, 10 रुपए की इस चीज (मुल्तानी मिट्टी) को लगाने से मुंहासों को मिटाने में मदद मिल सकती है।
अगर आपके चेहरे पर मुंहासे हैं तो आप मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और इसमें गुलाब जल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें और 20 मिनट के लिए छोड़ दें। चेहरे को सादे पानी से धोकर अच्छी तरह से मॉइश्चराइजर अप्लाई करें। मुल्तानी मिट्टी त्वचा की रंगत को साफ करती है और निखार बढ़ाने में मदद करती है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप मुल्तानी मिट्टी फेस पैक को सप्ताह में 2-3 बार लगा सकते हैं।
चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगाते समय आपको कुछ सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
