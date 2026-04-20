Natural Face pack: चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल का फेस पैक लगाने के फायदे

Multani Natural Face pack: मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल दोनों को ही चेहरे के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है और अगर ऐसे में इन्हें मिक्स करके इस्तेमाल किया जाए तो कई फायदे एक साथ मिल सकते हैं।

Rose water and Multani Face pack: यह सच है कि प्राकृतिक सुंदरता पाने के लिए प्राकृतिक चीजों का इस्तेमाल करना ज्यादा जरूरी है। लेकिन आजकल की जनरेशन जिन्हें ज्यादा घरेलू तरीकों की जानकारी नहीं है और वे सिर्फ महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ला सकते हैं। लेकिन उनको हम बताना चाहेंगे कि आप बिना महंगे प्रोडक्ट्स के भी प्राकृतिक तरीके से निखरी और साफ त्वचा पा सकते हैं, जो आपको महंगे प्रोडक्ट्स से भी ज्यादा नेचुरल लुक दे सकता है। इसके लिए बस आपको मुल्तानी मिट्टी और गुलाब जल को एक साथ लेकर फेस पैक तैयार करना है। यह एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा है, जो सदियों से त्वचा की देखभाल के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। खास बात यह है कि इसे नियमित रूप से 2 हफ्तों तक लगाने से ही आपका चेहरा साफ दिखने लगता है और कई तरह की त्वचा समस्याएं खत्म होने लगती है और आपकी त्वचा ज्यादा फ्रेश, ऑयल-फ्री और ग्लोइंग दिखने लगती है।

ग्लोइंग स्किन

मुल्तानी मिट्टी को त्वचा की गहराई से सफाई करने के लिए जाना जाता है। यह डेड स्किन सेल्स को हटाने में भी मददगार साबित होती है। इस फेस पैक में इस्तेमाल गुलाब जल त्वचा को ताजगी और नमी देता है। वहीं दोनों मिलकर स्किन को नेचुरल ग्लो प्रदान करते हैं, जिससे चेहरा कुछ ही दिनों में साफ और दमकता हुआ नजर आने लगता है। नेचुरली ग्लोइंग स्किन पाने के लिए यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है।

ऑयल कंट्रोल में मददगार

अगर आपकी त्वचा ऑयली है, तो यह पैक आपके ही लिए है। मुल्तानी मिट्टी अतिरिक्त तेल को नियंत्रित करने में काफी कारगर मानी जाती है। यह चेहरे के पोर्स से अतिरिक्त तेल और गंदगी को सोखती है, जिससे त्वचा फ्रेश महसूस करने लगती चिपचिपाहट कम होती है और मुहांसों की समस्या भी धीरे-धीरे खत्म होने लग जाती है। जिन लोगों की स्किन ज्यादा ऑयली रहती है, उनके लिए यह अच्छा विकल्प माना जाता है।

पोर्स ओपन करें

पूरे दिन चेहरे पर गंदगी और तेल का जमा होना लाजमी है। इस कारण अक्सर स्किन पोर्स बंद हो जाते हैं, जिससे पिंपल्स और डलनेस की समस्या बढ़ जाती है। इस स्थिति में मुल्तानी मिट्टी और गुलाबजल का यह फैस पैक आपके लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सका है। यह त्वचा की गहराई से सफाई करने में मदद करता है और पोर्स में जमा गंदगी, ऑयल व अशुद्धियों को बाहर निकाल देता है।

कैसे लगाएं और कितना समय दें

आप एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी में जरूरत अनुसार, गुलाब जल मिलाकर पेस्ट तैयार करें। अब इसे चेहरे पर एक समान रूप से लगाएं और 10–15 मिनट तक सूखने दें। अब इसे हल्के गुनगुने पानी से धो लें। अगर आपको बेहतर परिणाम चाहिए तो इसे रोजाना या हफ्ते में 4–5 बार 2 हफ्तों तक इस्तेमाल करते रहें। इसके नियमित उपयोग से त्वचा में साफ-सुथरी, निखार और ताजगी से भरपूर नजर आने लगती है।

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अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।