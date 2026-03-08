Add The Health Site as a
क्या सच में मेथी लगाने से तेजी से बढ़ते हैं बाल? AIIMs के डर्मोटॉजिस्ट से बताई सच्चाई

Methi for Hair Growth in hindi: आप बालों की लंबा करने की ख्वाहिश में मेथी के दानें लगाने के बारे में सोच रही हैं, तो एक बार इस विषय पर डॉक्टर की राय भी जान लीजिए

VerifiedMedically Reviewed By: Dr. B. L. Jangid

Written by Ashu Kumar Das |Published : March 8, 2026 10:47 AM IST

मुझको तो घुटने तक बाल चाहिए और इसके लिए मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखकर 1 किलो मेथी के दाने खरीद लिए हैं और अब तो मैं हर वीकेंड पर बालों में मेथी के दानों को पीसकर लगा लूंगी और कुछ ही दिनों में मुझको लंबे बाल मिल जाएगा।

ऊपर दी गई लाइनें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, क्या रियल लाइफ में उतनी ही कारगर साबित होती हैं? क्या सच में मेथी बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है या यह सिर्फ एक मिथक है? आज इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे।

क्या सच में मेथी लगाने से तेजी से बढ़ते हैं बाल?

दिल्ली एम्स के पूर्व स्किन केयर एक्सपर्ट और नई दिल्ली के स्किन विशेषज्ञ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. बी. एल. जांगिड़ का कहना है कि सच्चाई यह है कि मेथी सीधे बालों को लंबा नहीं करती हैं। मेथी को भिगोकर पीसकर बालों में लगाने से बालों की सेहत बेहतर बनती है। जब बालों की सेहत अच्छी रहती है तो बालों की लंबाई भी तेजी से बढ़ती है।

अगर किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हों, रूसी हो या स्कैल्प कमजोर हो, तो मेथी इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है। मेथी के दानों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह तत्व स्कैल्प को अंदर से पोषित करके बालों को हेल्दी बनाते हैं। जब स्कैल्प हेल्दी हो जाता है, तब बालों की लंबाई भी बेहतर होने लगती है। यही कारण है कि पुराने दौर में कहा जाता था कि मेथी के दानों को पीसकर बालों में लगाया जाए तो इससे बाल तेजी से बढ़ते हैं।

methi ke beej

मेथी बालों के लिए कैसे फायदेमंद है

  1. डॉ. बी.एल जांगिड़ बताते हैं कि मेथी में मौजूद प्रोटीन और आयरन बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं। बालों की जड़ें मजबूत होने से बालों का झड़ना और गिरना धीरे-धीरे कम होता है।
  2. मेथी में एंटीफंगल गुण होते हैं जो स्कैल्प को साफ रखने में मदद करते हैं। सप्ताह में एक बार बालों में मेथी का पेस्ट लगाने से डैंड्रफ की समस्या कम होने लगती है।
  3. मेथी में मौजूद प्राकृतिक कंडीशनिंग गुण बालों को मुलायम बनाते हैं। मेथी और अंडे का पेस्ट बालों में लगाने से स्कैल्प को पोषण मिलता है और यह बालों में प्राकृतिक चमक लेकर आता है।

egg hair mask for frizzy dry hair

बालों में मेथी लगाने का सही तरीका

बालों में मेथी को कई तरीकों से लगाया जाता है। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका है, इसको भिगोकर पेस्ट बनाकर लगाना।

  1. बालों में मेथी लगाने के लिए 2 चम्मच मेथी के दाने रातभर पानी में भिगो दें।
  2. सुबह मेथी के दानों को पीसकर एक दरदरा पेस्ट तैयार कर लें।
  3. मेथी के इस पेस्ट को बालों और स्कैल्प पर ब्रश या हाथों से लगाएं।
  4. बालों में मेथी के पेस्ट को कम से कम 30 मिनट के लिए लगा रहने दें।
  5. 30 मिनट बाद हल्के शैम्पू से मेथी के पेस्ट को साफ कर लें।

आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार, मेथी के पेस्ट में दही, अंडा मिलाकर भी बालों मऔर स्कैल्प पर लगा सकते हैं।

बालों की लंबाई बढ़ाने, डैंड्रफ की समस्या को कम करने के लिए आप मेथी के बीजों का इस्तेमाल सप्ताह में 2 से 3 बार कर सकते हैं। मेथी के बीजों को बालों में लगाते समय ध्यान दें कि पहले पैच जरूर लें। पैच टेस्ट के दौरान आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो मेथी का इस्तेमाल बिल्कुलन करें।

अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

