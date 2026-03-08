क्या सच में मेथी लगाने से तेजी से बढ़ते हैं बाल?

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
मुझको तो घुटने तक बाल चाहिए और इसके लिए मैंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखकर 1 किलो मेथी के दाने खरीद लिए हैं और अब तो मैं हर वीकेंड पर बालों में मेथी के दानों को पीसकर लगा लूंगी और कुछ ही दिनों में मुझको लंबे बाल मिल जाएगा।
ऊपर दी गई लाइनें सुनने में जितनी अच्छी लगती हैं, क्या रियल लाइफ में उतनी ही कारगर साबित होती हैं? क्या सच में मेथी बालों की लंबाई बढ़ाने में मदद करती है या यह सिर्फ एक मिथक है? आज इस लेख में हम इसी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे।
दिल्ली एम्स के पूर्व स्किन केयर एक्सपर्ट और नई दिल्ली के स्किन विशेषज्ञ और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉ. बी. एल. जांगिड़ का कहना है कि सच्चाई यह है कि मेथी सीधे बालों को लंबा नहीं करती हैं। मेथी को भिगोकर पीसकर बालों में लगाने से बालों की सेहत बेहतर बनती है। जब बालों की सेहत अच्छी रहती है तो बालों की लंबाई भी तेजी से बढ़ती है।
अगर किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हों, रूसी हो या स्कैल्प कमजोर हो, तो मेथी इन समस्याओं को कम करने में मदद कर सकती है। मेथी के दानों में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, मैग्नीशियम, मैंगनीज जैसे विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं। यह तत्व स्कैल्प को अंदर से पोषित करके बालों को हेल्दी बनाते हैं। जब स्कैल्प हेल्दी हो जाता है, तब बालों की लंबाई भी बेहतर होने लगती है। यही कारण है कि पुराने दौर में कहा जाता था कि मेथी के दानों को पीसकर बालों में लगाया जाए तो इससे बाल तेजी से बढ़ते हैं।
बालों में मेथी को कई तरीकों से लगाया जाता है। लेकिन इसका सबसे आसान तरीका है, इसको भिगोकर पेस्ट बनाकर लगाना।
आप चाहें तो अपनी सुविधा के अनुसार, मेथी के पेस्ट में दही, अंडा मिलाकर भी बालों मऔर स्कैल्प पर लगा सकते हैं।
बालों की लंबाई बढ़ाने, डैंड्रफ की समस्या को कम करने के लिए आप मेथी के बीजों का इस्तेमाल सप्ताह में 2 से 3 बार कर सकते हैं। मेथी के बीजों को बालों में लगाते समय ध्यान दें कि पहले पैच जरूर लें। पैच टेस्ट के दौरान आपको किसी प्रकार की परेशानी होती है, तो मेथी का इस्तेमाल बिल्कुलन करें।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
