Mango Face Pack for Tanning in Hindi: गर्मी में आम खूब मिलता है और लोग इस फल को बड़े चाव से खाते हैं। आम स्वादिष्ट होने के साथ ही कई सेहत (Mango Benefits) गुणों से भरपूर होता है। आम (Mango) कई रोगों से बचाने के साथ ही गर्मी में चेहरे की समस्याओं (Mango benefits for Skin) को भी दूर करता है। आम के गूदों से आप कई तरह के फेस पैक तैयार कर इसका इस्तेमाल त्वचा पर करके देखें, आपको बेजान, डल, सनटैनिंग, सनबर्न आदि समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। गर्मी में सन टैनिंग (Tanning), सनबर्न की समस्या से अक्सर लोग परेशान रहते हैं, आप इस समस्या का इलाज आम से बने इन फैसपैक (mango face pack for tanned skin) से करें।

आम के गूदों से तैयार फेस पैक (Mango for skin tanning)

इस फल में कई तरह के पोषक तत्व होते हैं, साथ ही इसमें त्वचा को एक्सफोलिएट करने के गुण भी मौजूद होते हैं। इसके सेवन से त्वचा में नमी बनी रहती है। गर्मी के मौसम में यदि आप सन टैनिंग से परेशान हैं, तो आम (Mango Face Pack) के गूदों को पेस्ट की तरह बनाकर चेहरे पर लगाएं। इससे त्वचा साफ होगी, ग्लो आएगी। आम के गूदों को आप 2 मिनट के लिए चेहरे पर रगड़ेंगी, तो भी लाभ होगा। थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ दें, फिर चेहरे को पानी से साफ कर लें।

आम में मिलाएं बेसन और लगाएं ये फेस पैक

आम के गूदे लें। इसे ब्लेंडर में डालें। इसमें एक चम्मच बेसन, आधा चम्मच शहद, तीन बादाम डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। इस पेस्ट को चेहरे पर अप्लाई करें। इस फेस पैक से टैनिंग की समस्या दूर (Remedies to Remove Sun Tan) होती है। त्वचा पर निखार आता है। धूप के कारण डल हुई स्किन पर ग्लो आता है। इस फेस पैक को चेहरे पर कम से कम 15 मिनट लगाकर सूखने दें। चेहरे को साफ पानी से धो लें। टैनिंग की समस्या अधिक है, तो सप्ताह में तीन बार इसे चेहरे पर अप्लाई करें।

आम, दही, शहद से तैयार फेस पैक चेहरे को निखारे

सन टैन से छुटकारा पाने के लिए आप आम के गूदों के साथ दही, शहद को मिलाकर पेस्ट तैयार कर लें। जिनकी त्वचा ऑयली है, वे भी इसे लगाएंगे, तो फायदा होगा। आम का गूदा लें। 1 चम्मच दही और 1 चम्मच शहद डालें। इसे ब्लेंड कर लें। चेहरे पर अच्छी तरह से लगाएं और 15 मिनट के लिए सूखने दें। अब चेहरे को पानी से साफ कर लें। नियमित रूप से आम से तैयार इन फेस पैक का इस्तेमाल करने से चेहरा खिल उठेगा।

