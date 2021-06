आजकल उम्र से पहले सफेद बाल होना और बालों का तेजी से झड़ना बहुत कॉमन हो गया है। इसके मुख्‍य कारणों में सही डाइट न लेना और खराब लाइफस्‍टाइल शामिल हैं। इसके अलावा सही तरह से बालों की और स्‍कैल्‍प की देखभाल न होने के कारण भी बालों से जुड़ी परेशानियां होती हैं। उम्र से पहले बाल सफेद (White Hairs) क्‍यों होते हैं? बालों को कुछ खास तरह के विटामिन और पोषक तत्‍वों की जरूरत होती है। जिसमें विटामिन डी और कॉपर बहुत जरूरी है। आजकल बालों पर कैमिकल प्रॉडक्‍ट का इस्‍तेमाल भी काफी बढ़ गया है। जिसके चलते बाल झड़ने के साथ-साथ रफ भी हो रहे हैं। कुछ लोग बालों को काला करने के लिए मार्किट में मिलने वाली मेहंदी का प्रयोग करते हैं। ये बालों को उस समय तो लाल कर देती है। लेकिन बाद में जड़ों को कमजोर करने के साथ ही बालों को रफ भी बनाती है। इसलिए आज हम आपको सफेद बालों को काला करने के लिए कोई आर्टिकल चीज नहीं बल्कि घर में मेंहदी (Make Natural Henna At Home In Hindi) बनाने का तरीका बता रहे हैं। इससे आपके बाल नेचुरल काले, डार्क ब्राउन और सॉफ्ट होंगे। तो आइए जानते हैं। Also Read - DIY Hair Mask: बालों को सूरज की हानिकारक किरणों से बचाएंगे ये 3 होममेड हेयर मास्क

मेंहदी बनाने के लिए क्‍या चाहिए?

2 अंडे

दही

चाय पत्‍ती का पानी

मुल्‍तानी मिट्टी

प्‍याज का रस

कैसे बनाएं घर में मेहंदी?

इसके लिए आपको सबसे पहले पानी में चाय पत्‍ती उबालनी है और इसे तब तक पकाएं जब तक ये सूख कर आधा न हो जाए। अब इसे ठंडा करें और एक कटोरी में रखें। इसमें मुल्‍तानी मिट्टी, 2 अंडे, दही और प्‍याज का रस डालें। सब चीजों को अच्‍छी तरह मिलाकर एक गाढ़ा पेस्‍ट बनाएं। अब इसे हल्‍के हाथों से स्‍कैल्‍प से होते हुए बालों की जड़ों तक लगाएं। आधा घंटा रहने दें और फिर सिर धो दें। इसमें भले ही मेंहदी नहीं है लेकिन इसमें जो चीजें आप डाल रहे हैं उनमें जो न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी आपके बालों को जरूरत होती है और इससे बाल नेुचरल काले होते हैं।

