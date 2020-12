Side Effects of Long Nails: महिलाएं या फिर कॉलेज गोइंग गर्ल्स नाखून तो खूब बढ़ाती हैं, लेकिन प्रॉपर केयर, नेल हाइजीन का ख्याल (Nails Hygiene) नहीं रखती हैं। खूबसूरत नेल पॉलिश लगा लेने से बेशक आपके नाखून अट्रैक्टिव नजर आएं, लेकिन नाखूनों के पीछे छिपे मैल, गंदगी को भी साफ करना जरूरी है। वैसे भी लंबे नाखून रखने के नुकसान (Long Nails Health Risks) भी कई हैं, जैसे हाथ हिलाकर बात करते-करते सामने वाले को गलती से नाखून लग जाना, अचानक कहीं हाथ टकराने से नाखूनों का टूट जाना, जिससे तेज दर्द भी हो सकता है। इसके अलावा, नाखून गंदे हों, तो कई अन्य साइड एफेक्ट्स भी हो सकते हैं। जानें, नाखून (Long fingernails) बढ़ाना सेहत के लिए कैसे हानिकारक साबित (Side Effects of Long Nails in Hindi) हो सकता है… Also Read - लंबे और सुंदर नाखून चाहिए तो इन 5 बातों का रखें ख्याल, मिलेगा नेल आर्ट वाला लुक

लंबे नाखून रखने के सेहत नुकसान (Long Fingernails Side Effects in hindi)

जिन लोगों के नाखून लंबे होते हैं, वे बहुत जल्दी टूटते हैं। गंदे भी जल्दी होते हैं। नाखूनों के पीछे की तरफ धूल-गंदगी जाने से इसमें बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। इससे गंभीर संक्रमण होता है। ऐसे में नाखूनों की साफ-सफाई का ध्यान देना जरूरी है।

पिनवर्म (Pinworm) इंफेक्शन होने की संभावना भी बढ़ जाती है। जब आप गंदगी से भरे नाखूनों को मुंह में ले जाती हैं, तो पेट और आंतों में पिनवर्म्स उत्पन्न हो सकते हैं। पिनवर्म्स आंतों को संक्रमित करते हैं। इसका इलाज ना किया जाए, तो यूरिन इंफेक्शन (Long fingernails Side Effects in hindi) भी हो सकता है।

यदि शिशुओं या बच्चों के नाखून बड़े हो गए हैं, तो उन्हें जरूर काटें। बच्चों के हाथ कई जगह लगते हैं। खेलने के दौरान वे बार-बार जमीन को छूते हैं और नाखून बड़े होंगे तो उसमें गंदगी, मिट्टी जाएगी ही। इसे काटने या साफ ना करने से बैक्टीरिया पनपते हैं, बच्चों में डायरिया, उल्टी, पेट में कीड़े होने, पेट दर्द आदि का कारण बनते हैं।

शिशुओं या 2 से 3 साल के बच्चों की त्वचा बेहद नाजुक होती है। कई बार खेल-खेल में खुद उनके ही नाखूनों से उनकी त्वचा छिल जाती है। ऐसे में नाखून काट कर रखें।

यदि आप हाल ही में मां बनी हैं, तो आप भी अपने नाखूनों को छोटा ही रखें। इससे शिशु की देखभाल करना आसान हो जाएगा। शिशु को नहलाते समय, शरीर को साफ करते समय या फिर कपड़ा पहनाते समय उन्हें नाखून से त्वचा पर चोट लग सकती है।

नाखूनों को बहुत बड़ा ना रखें। यदि बड़े नाखून पसंद हैं, तो मीडियम साइज के नाखून रखें। नेल हाइजीन (Nails Hygiene tips) के लिए हाथ धोते समय नाखूनों को भी ठीक से साफ करें।

नाखूनों को स्वस्थ रखने के उपाय (How to keep nails healthy)

1 हर दिन हाथों को साफ करते समय नाखूनों को भी साबुन से साफ करें, ताकि धूल, गंदगी में मौजूद बैक्टीरिया निकल जाएं। Also Read - सावधान! केमिकल युक्त नेल पॉलिश से नाखून हो सकते हैं खराब, जानें घर में बनाने का तरीका

2 नाखून चबाने की आदत है, तो इस आदत को छोड़ दें। इससे नाखून खराब होते हैं। Also Read - नाखूनों को स्वस्थ और हाइजीनिक रखेंगी ये 3 चीजें, मेनिक्योर से भी ज्यादा आएगी चमक

3 हेल्दी नाखूनों के लिए मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल करें। बहुत ज्यादा नेल पॉलिश, नेल रिमूवर, ग्लिटर आदि के इस्तेमाल से नाखून ड्राई और बेजान हो जाते हैं। सप्ताह में दो से तीन बार मॉइस्चराइजर लगाने से नाखून स्वस्थ रहते हैं।

4 नेल पॉलिश में हानिकारक केमिकल्स होते हैं, जो नाखूनों को नुकसान पहुंचाते हैं। अच्छी क्वालिटी के नेल रिमूवर और नेल पॉलिश का यूज करें।

नाखूनों को स्वस्थ और हाइजीनिक रखेंगी ये 3 चीजें, मेनिक्योर से भी ज्यादा आएगी चमक