Keratin Rich Foods for Hair in Hindi: काले, घने, लंबे और स्वस्थ बाल हर महिला की ख्वाहिश होती है, लेकिन आज की जीवनशैली में अब ऐसे खूबसूरत बाल पाना या उन्हें बनाए रखना काफी मुश्किल काम होता जा रहा है। आज 50 प्रतिशत से भी अधिक लोग कम उम्र में ही बालों के टूटने-गिरने, सफेद होने, रूसी, रूखे व बेजान बाल जैसी समस्याओं से परेशान हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है, अपने बालों और स्कैल्प की प्रॉपर देखभाल करना। जब तक बालों की जड़ें मजबूत और हेल्दी नहीं होंगी, बालों का गिरना कम नहीं होगा। Also Read - Vitamins for Skin: इन 5 आवश्यक विटामिन्स को डायट में करें शामिल, त्वचा होगी मुलायम, चमकदार और स्वस्थ

बालों और उसकी जड़ों को मजबूत बनाने के लिए सही पोषण (Foods for hair) की जरूरत होती है। और जब बात करते हैं बालों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की, तो केराटिन (Keratin for Hair) उनमें से सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं क्या है केराटिन, बालों के लिए क्यों है यह जरूरी और इसकी कमी को दूर करने के लिए किन फूड्स (Keratin Rich Foods for Hair in Hindi) का सेवन करना चाहिए… Also Read - Side Effects of Vitamin C: कोरोना काल में इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी के अधिक सेवन से हो सकते हैं ये 5 नुकसान

क्या है केराटिन (What is Keratin?)

यह (केराटिन) एक प्रकार का प्रोटीन होता है। इससे बालों, स्किन और नाखूनों की बाहरी परत का निर्माण होता है। बालों के लिए केराटिन बहुत आवश्यक पोषक तत्व है। इसकी कमी होने से बाल जड़ों से कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। केराटिन बालों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बाहरी धूल-गंदगी आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। बालों को लचीला बनाता है। केराटिन की कमी होने से बाल कमजोर होने लगते हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप केराटिन की कमी को दूर करने के लिए उन खाद्य पदार्थों का सेवन करना शुरू कर दें, जो केराटिन के उत्पादन को बढ़ाते हैं…जानें उन फूड्स के बारे में, जो केराटिन से भरपूर होते हैं। Also Read - Grey Hair Care : असमय होते सफेद बालों से हैं परेशान, इन 6 फूड्स को डायट में करें शामिल बालों का झड़ना भी होगा कम

केराटिन से भरपूर होता है विटामिन ए (Vitamin A)

विटामिन ए केराटिन का संश्लेषण (Synthesis) करने के लिए जरूरी होता है, इसलिए उन चीजों का अधिक सेवन करें, जिनमें विटामिन ए की भरपूर मात्रा होती है। इससे केराटिन का उत्पादन बढ़ेगा। पालक, गाजर, शकरकंद आदि कुछ ऐसे फूड्स हैं, जिनमें विटामिन ए काफी होता है।

विटामिन सी (Vitamin C) से बढ़ाएं केराटिन का उत्पादन

यह विटामिन बालों और त्वचा के लिए जरूरी होता है। विटामिन सी के सेवन से बालों में केराटिन की पूर्ति होती है। खट्टे फलों जैसे नींबू, टमाटर, संतरा, स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, स्प्राउट्स, अमरूद आदि का सेवन सप्ताह में दो से तीन बार जरूर करें।

विटामिन डी (Vitamin D) से दूर करें केराटिन की कमी

केराटिन के निर्माण में विटामिन डी भी काफी जरूरी होता है। विटामिन डी केराटिनोसाइट्स (keratinocytes) का विकास कंट्रोल में रखने में मदद करता है। दूध, दही, मछली जैसे टूना, साल्मन, अंडा आदि खाएं।

प्रोटीन (Protien) से बढ़ाएं केराटिन का निर्माण

प्रोटीन के सेवन से भी केराटिन का निर्माण शरीर में तेजी से होता है। इसके लिए आप डाइट में अंडा, दूध, चिकन, नट्स, दालें, बीन्स, गाजर आदि जरूर शामिल करें।

बायोटिन (Biotin) भी है जरूरी

बालों को मजबूत बनाना चाहती हैं, तो बायोटिन से भरपूर खाद्य पदार्थ जैसे गोभी, बीन्स, नट्स, मशरूम, साबुत अनाज का सेवन करें। ये सभी केराटिन का उत्पादन बढ़ाने में मदद करते हैं।

बाल गिरते हैं तो खाना शुरू कर दें ये 7 सुपरफूड्स, बालों में आ जाएगी जान

क्या केराटिन ट्रीटमेंट बालों के लिए नुकसानदायक है ? जानें सच्चाई