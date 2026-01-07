Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Kareena kapoor Dietician Rujuta Diwekar skin care routine: करीना कपूर की डाइटिशियन रुजुता दिवेकर ने अपना स्किन केयर रूटीन शेयर किया और बताया कि कैसे उनकी स्किन हमेशा हेल्दी और ग्लोइंग नजर आती है। जानकारी के लिए बता दें कि रुजुता दिवेकर की उम्र 52 साल है। लेकिन इस उम्र में भी उनकी स्किन ग्लोइंग, बेदाग और ऐसी खूबसूरत लगती है, जैसे कि उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की हो।
रुजुता दिवेकर ने इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में बताया है कि वो कौन से 4 स्टेप फॉलो करती हैं, जिससे उनकी स्किन 52 साल की उम्र में भी ग्लोइंग और जवां नजर आती है।
करीना कपूर की डाइटिशियन का कहना है कि उनके स्किन केयर रूटीन का सबसे पहला स्टेप है हाइड्रेशन। वो दिन में भर में खूब सारा पानी पीती हैं। पानी पीने के लिए रुजुता दिवेकर प्यार लगने का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करती हैं। वीडियो में उन्होंने बताया कि शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए वो दिनभर थोड़ी-थोड़ी देर में पानी पीती रहती हैं। किसी भी स्थिति में वो पानी पीना न भूले, इसके लिए वो 1 पानी की बोतल को हमेशा पास रखती हैं। इससे उनकी नजर पानी की बोतल पर जाती रहती है और उन्हें पानी पीना हमेशा याद रहता है।
रुजुता ने बताया कि वह हर रात 9.30-10 बजे के बीच सोने चली जाती हैं। रात को समय पर सोने का उनका एक दिन का नहीं बल्कि पूरे साल का एक ही रूटीन है। अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी या कोई बड़ा इवेंट हो तभी वो रात में देर तक जागती हैं। वरना वह साढ़े 9 से 10 के बीच हर दिन सो जाती हैं। सही समय पर सोने से बॉडी और स्किन को पूरा आराम मिलता है। इससे अगले दिन सुबह चेहरे पर चमक बनी रहती है।
डाइटिशियन बताती हैं कि हेल्दी स्किन के लिए रोजाना एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है, वो न सिर्फ इस बात को मानती हैं बल्कि फॉलो भी करती हैं। उन्होंने कहा कि वो हर सुबह 9 बजे के पहले वह अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेती हैं। बिना एक्सरसाइज किए उनके दिन की शुरुआत नहीं होती है। एक्सरसाइज करने से आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं। इसका सीधा असर आपके चेहरे और बालों पर दिखता है।
रुजुता दिवेकर बताती हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वो फालतू के स्किन केयर रूटीन बताने वाले वीडियो नहीं देखती हैं। कोई एंटी एजिंग प्रोसेस बताने वाले या अपनी उम्र से 20 साल कम दिखने का दावा करने वाली स्किन केयर रूटीन बताने वाले वीडियोज वो कभी नहीं देखती हैं।
अस्वीकरण: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
