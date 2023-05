Jojoba Oil Benefits For Hair: सर्दियों में जोजोबा ऑइल इस्तेमाल करने का सही तरीका और फायदे

जानें यहां सर्दियों में जोजोबा ऑयल के इस्तेमाल के सही तरीके जिनसे बालों को मिलेगा भरपूर पोषण।

Jojoba Oil Benefits For Hair: मौसम बदलते ही बालों में ड्राइनेस बढ़ने लगती है और उनके टेक्स्चर में बहुत अधिक बदलाव होने लगता है। ऐसे में बालों को नरिशमेंट और केयर देने के लिए इसेंशियल ऑयल्स की मदद ली जा सकती हैं। बालों के लिए नारियल तेल, बादाम के तेल और आंवला तेल के अलावा जोजोबा ऑयल जैसे नेचुरल ऑइल्स का इस्तेमाल सर्दियों में किया जा सकता है। लेकिन, जोजोबा ऑयल को लगाने और इसके इस्तेमाल से जुड़ी कई कन्फ्यूजन्स लोगों के मन में होती हैं। इस लेख में हम लिख रहे हैं नरिशमेंट और न्यूट्रिएंट्स से भरपूर इस हेल्दी ऑयल के बारे में। साथ ही पढ़ें सर्दियों में जोजोबा ऑयल के इस्तेमाल के सही तरीके जिनसे बालों को मिलेगा भरपूर पोषण। (Jojoba Oil Benefits For Hair In Hindi)

जोजोबा ऑयल क्यों है बालों के लिए हेल्दी? (Why Jojoba Oil Is Good For Hair In Hindi)

यह ऑयल एक प्रकार का वैक्स है, जो जोजोबा प्लांट से प्राप्त होता है। यह काफी पतला होता है इसीलिए, जोजोबा ऑयल कहा जाता है। जोजोबा प्लांट्स मेक्सिको और अमेरिका के रेगीस्तानी इलाकों में पाए जाते हैं और स्किन केयर और हेयर केयर के लिए वहां के स्थानीय लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल भी खूब किया जाता है। बालों और त्वचा पर जोजोबा ऑयल लगाने से ये फायदे हो सकते हैं-

डैंड्रफ से मिलती है राहत

सर्दियों में सिर की त्वचा बहुत अधिक ड्राई हो जाती है जिससे स्कैल्प में खुजली और डैंड्रफ (Dandruff problem in winter) जैसी समस्याएं होने लगती हैं। इन प्रॉब्लम्स से राहत पाने में जोजोबा ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह रूसी की समस्या को कम करता है। (natural ways to get rid of dandruff)

ड्राई हेयर को बनाता है सॉफ्ट

जोजोबा ऑयल एक नेचुरल मॉश्चराइजर (natural hair moisturizer) है जो बालों को हेल्दी और सॉफ्ट बनाता है। विशेषकर सर्दियों के मौसम में जब बाल बहुत अधिक ड्राई और अनमैनेजबल होते हैं तब जोजोबा ऑयल लगाने से फायदा होता है। इससे बाल कोमल और मुलायम बनते हैं और उन्हें मैनेज करने में सहायता होती है। (home remedies for dry hair in winters)

असमय सफेद होते बालों पर असरदार

प्री-मैच्योर ग्रे हेयर (premature greying of hair) या कम उम्र में बाल सफेद होने की समस्या आज बहुत कॉमन है। इस परेशानी से आराम पाने और बालों को सफेद होने से बचाने के लिए आप जोजोबा ऑयल से बालों और सिर की मसाज कर सकते हैं। (benefits of jojoba oil in grey hair)

