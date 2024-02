बच्चन फैमिली का हेयर केयर सीक्रेट है इस सब्जी का जूस, हर सप्ताह अपने बालों में इसे लगाती थीं जया-श्वेता

अमिताभ और जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा के पॉडकॉस्ट में जया बच्चन ने बताया कि वे बालों में प्याज का रस लगाती थीं।

Jaya Bachchan Hair Care secrets: हेल्दी, काले और प्रॉब्लम-फ्री बालों के लिए दादी-नानी के नुस्खों (Dadi-Nani ke nushke) की मदद भारतीय महिलाएं हमेशा से लेती रही हैं। बालों में नेचुरल और आयुर्वेदिक चीजें लगाने और खाने-पीने के कई तरीके प्रचलित हैं। ऐसा ही एक तरीका अपनाती रहीं हैं दिग्गज अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन भी। अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) और जया बच्चन की नातिन नव्या नवेली नंदा (Navya Naveli Nanda) के पॉडकॉस्ट में जया बच्चन ने बताया कि वे बालों में प्याज का रस लगाती थीं। श्वेता बच्चन ( Shweta Bachchan) और जया बच्चन (Jaya Bachchan Hair care secrets) ने प्याज का रस लगाने और उससे जुड़ी कुछ मजेदार बातें भी इस पॉडकास्ट में बतायीं।

बालों में प्याज का रस लगाने के फायदे क्या हैं? (Onion Juice benefits for hair in Hindi.)

प्याज का रस इन दिनों हेयर केयर प्रॉडक्ट्स में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। प्याज के रस और प्याज के छिलकों के पानी से बालों को धोने की सलाह भी कई सलून्स में दी जाती है क्योंकि प्याज को बालों के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है। बालों की अलग-अलग प्रॉब्लम्स जैसे हेयर फॉल,डैंड्रफ (dandruff) और हेयर थिनिंग के लिए भी (home remedies for hair thinning problem) बालों में प्याज के रस वाले शैम्पू और तेल बाजार में अब आसानी से दिख जाते हैं। आइए जाने बालों में प्याज लगाने के फायदे (Benefits of applying onion juice in hair) क्या हैं-

प्याज का रस बालों को पोषण देता है और बालों को मजबूत बनाता है।

बालों की जड़ों या हेयर फॉलिकल को प्याज के रस से स्ट्रेंथ (tips to strengthen hair follicle) मिलती है।

स्प्ल्टि एंड्स यानि दो-मुंहे बालों की समस्या में भी प्याज का रस बहुत लाभकारी माना जाता है। यह बालों को टूटने से बचाता है।

बालों की झड़ने की समस्या में कई लोग नारियल के तेल के साथ प्याज का रस (Onion Juice) मिलाकर लगाते हैं।

प्याज में पाया जाने वाला सल्फर बालों की ग्रोथ बढ़ाता है और उन्हें मोटा और घन बनाता है।

स्कैल्प में होने वाले इंफेक्शन (scalp infection), खुजली और अन्य समस्याओं को भी कम करने में प्याज का रस लाभकारी है।