Isha Koppikar का स्किन केयर मंत्र: दादी का ये फेसपैक आज भी देता है ग्लोइंग स्किन

Isha Koppikar use diy coffee face Pack for beautiful skin: सोशल मीडिया के दौर में हर कोई ग्लोइंग स्किन पाना चाहता है। ग्लोइंग स्किन के लिए तरह-तरह के फेशियल और फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकरआज भी ग्लोइंग स्किन के लिए दादी- नानी के नुस्खों का ही इस्तेमाल करती हैं। एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकरने खुद एक चैट शो के दौरान अपना स्किन केयर मंत्रा (Isha Koppikar Use Karti hai DIY Face Mask) शेयर किया है।
इंटरव्यू में एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने एक आसान DIY फेस पैक के बारे में बताया, जो स्किन को साफ करने और नेचुरल ग्लो लाने में मदद कर सकता है। ईशा कोप्पिकरद्वारा शेयर किए गए फेस पैक की खास बात यह है कि इसे कोई भी आसानी से घर पर मौजूद 4 चीजों से तैयार कर सकता है और स्किन पर ग्लो ला सकता है। ईशा कोप्पिकरकी तरह आप भी ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए DIY फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर द्वारा बताए गए इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग-धब्बे कम होते हैं। यह फेस पैक चेहरे को डीप क्लीन करके रंगत को निखारने में मदद करता है।
नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी रिपोर्ट बताती है कि त्वचा पर कॉफी लगाना बहुत फायदेमंद होता है। कॉफी पाउडर स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है और डेड स्किन को हटाता है। इससे त्वचा के दाग-धब्बे कम होते हैं।
कॉर्न फ्लोर चेहरे पर लगाने से त्वचा सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। चेहरे पर कॉर्न फ्लोर लगाने से त्वचा की चमक बढ़ सकती है और हल्की जलन या खुजली में भी राहत मिल सकती है।
नोट : ईशा कोप्पिकर द्वारा बताए गए इस फेस पैक को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें। पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, तो चेहरे और गर्दन पर इसका प्रयोग बिल्कुल न करें।
Highlights
ईशा कोप्पिकर स्किन केयर के लिए DIY पैक लगाती हैं।
इस पैक को बनाने के लिए 4 चीजों का इस्तेमाल होता है।
इस फेस पैक से स्किन ग्लोइंग बनती है।
Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।