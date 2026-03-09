Isha Koppikar का स्किन केयर मंत्र: दादी का ये फेसपैक आज भी देता है ग्लोइंग स्किन

Isha Koppikar Use Karti hai DIY Face Mask: इंटरव्यू में एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने एक आसान DIY फेस पैक के बारे में बताया, जो स्किन को साफ करने और नेचुरल ग्लो लाने में मदद कर सकता है।

Isha Koppikar use diy coffee face Pack for beautiful skin: सोशल मीडिया के दौर में हर कोई ग्लोइंग स्किन पाना चाहता है। ग्लोइंग स्किन के लिए तरह-तरह के फेशियल और फेस पैक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकरआज भी ग्लोइंग स्किन के लिए दादी- नानी के नुस्खों का ही इस्तेमाल करती हैं। एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकरने खुद एक चैट शो के दौरान अपना स्किन केयर मंत्रा (Isha Koppikar Use Karti hai DIY Face Mask) शेयर किया है।

इंटरव्यू में एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर ने एक आसान DIY फेस पैक के बारे में बताया, जो स्किन को साफ करने और नेचुरल ग्लो लाने में मदद कर सकता है। ईशा कोप्पिकरद्वारा शेयर किए गए फेस पैक की खास बात यह है कि इसे कोई भी आसानी से घर पर मौजूद 4 चीजों से तैयार कर सकता है और स्किन पर ग्लो ला सकता है। ईशा कोप्पिकरकी तरह आप भी ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हैं तो नीचे बताए गए DIY फेस पैक का इस्तेमाल कर सकते हैं।

View this post on Instagram A post shared by Isha Koppikar (@isha_konnects)

ईशा कोप्पिकर का DIY फेस पैक बनाने के लिए सामग्री

चैट में ईशा कोप्पिकर ने बताया है कि वो खूबसूरत स्किन पाने के लिए जिस फेस पैक का इस्तेमाल करती हैं, उसे बनाने के लिए किचन में मौजूद 4 चीजों की जरूरत होती है।

कॉफी- 1 चम्मच शहद- 2 से 3 चम्मच कॉर्न फ्लोर - 1 छोटा स्पून बेकिंग सोडा- 1 छोटा स्पून

ईशा कोप्पिकर का DIY फेस पैक बनाने का तरीका

इस फेस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले 1 छोटी कटोरी में 1 चम्मच कॉफी पाउडरऔर एक चम्मच कॉर्न कॉर्न फ्लोर लें। सभी चीजों को एक साथ मिलाने के बाद मिश्रण में 1 चम्मच शहद डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। सबसे आखिर में फेस पैक के मिश्रण में चुटकी भर बेकिंग सोडा डालें। इन सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके एक स्मूद पेस्ट तैयार कर लें। ध्यान रखें कि पेस्ट ज्यादा गाढ़ा या ज्यादा पतला न हो, ताकि इसे चेहरे पर आसानी से लगाया जा सके।

फेस पैक का कैसे इस्तेमाल करें?

ईशा कोप्पिकर द्वारा बताए गए फेस पैक को चेहरे पर लगाने से पहले हल्के फेस वॉश से साफ करें। फेस वॉश करने से चेहरे की धूल मिट्टी, ऑयल और गंदगी को हटाने में मदद मिलेगी। कॉफी से तैयार किए गए पेस्टको उंगलियों या ब्रश की मदद से पूरे चेहरे पर हल्के-हल्के लगाएं। इसे करीब 20 मिनट तक चेहरे पर लगा रहने दें। इस दौरान फेस पैक सूख जाए। इसके बाद चेहरे को हल्के गुनगुने पानी से धो लें। इस फेस पैक का इस्तेमाल करने के बाद आप चेहरे पर मॉइस्चराइजर भी लगा सकते हैं, जिससे स्किन हाइड्रेट बनी रहेगी।

View this post on Instagram A post shared by Isha Koppikar (@isha_konnects)

ईशा कोप्पिकर के DIY फेस पैक के फायदे

एक्ट्रेस ईशा कोप्पिकर द्वारा बताए गए इस फेस पैक का इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग-धब्बे कम होते हैं। यह फेस पैक चेहरे को डीप क्लीन करके रंगत को निखारने में मदद करता है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन पर छपी रिपोर्ट बताती है कि त्वचा पर कॉफी लगाना बहुत फायदेमंद होता है। कॉफी पाउडर स्किन को एक्सफोलिएट करने में मदद करता है और डेड स्किन को हटाता है। इससे त्वचा के दाग-धब्बे कम होते हैं। कॉर्न फ्लोर चेहरे पर लगाने से त्वचा सॉफ्ट और स्मूथ बनती है। चेहरे पर कॉर्न फ्लोर लगाने से त्वचा की चमक बढ़ सकती है और हल्की जलन या खुजली में भी राहत मिल सकती है।

नोट : ईशा कोप्पिकर द्वारा बताए गए इस फेस पैक को इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर लें। पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको किसी प्रकार की समस्या होती है, तो चेहरे और गर्दन पर इसका प्रयोग बिल्कुल न करें।

Add The HealthSite as a Preferred Source

Highlights

ईशा कोप्पिकर स्किन केयर के लिए DIY पैक लगाती हैं।

इस पैक को बनाने के लिए 4 चीजों का इस्तेमाल होता है।

इस फेस पैक से स्किन ग्लोइंग बनती है।

Disclaimer: प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।