क्या बालों में रोज तेल लगाना चाहिए? जानें कब तेल लगाने से हो सकता है नुकसान

Is putting oil on your scalp good for you : बालों में तेल लगाना हमेशा से भारतीय परंपरा रही है। आपने दादी-नानी से हमेशा सुना होगा कि बालों में तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं, साथ ही लंबे और घने होते हैं। ऐसे में महिलाएं बालों की ग्रोथ के लिए हर हफ्ते बालों में तेल लगाती थीं। हालांकि, डर्मेटोलॉजिस्ट बताते हैं कि बालों में तेल लगाना एक मिथक है। दरअसल, पिछली पीढ़ियों के लोगों के जो घने बाल दिखते थे, वह उनकी स्वस्थ लाइफस्टइल और डाइट का नतीजा था, न कि बालों में तेल लगाने की वजह से। डॉक्टर्स का मानना है कि आपके बालों की ग्रोथ के लिए तेल नहीं बल्कि जेनेटिक्स, एक हेल्दी स्कैल्प और सही पोषण जरूरी होता है।
वैसे, तो बालों में आप तेल लगा सकते हैं, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें बालों में तेल लगाने से बिल्कुल बचना चाहिए। आइए आपको इन स्थितियों के बारे में बताते हैं-
अगर आपको डैंड्रफ की समस्या है, तो तेल लगाने से बचना चाहिए। दरअसल, डैंड्रफ तब होता है, जब स्कैल्प पर अतिरिक्त सीबम (सिर की त्वचा पर निकलने वाला नेचुरल ऑयल) निकलने लगता है, तो इससे एक पपड़ी सी जमने लगती है, जो धीरे-धीरे डैंड्रफ का रूप ले लेती है। ऐसे में तेल लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि तेल स्किन पर पपड़ी और खुजलीको बढ़ा सकते हैं
अगर आपकी सिर की त्वचा या स्कैल्प पर मुंहासे निकलते रहते हैं, तो भी आपको तेल नहीं लगाना चाहिए। इससे सिर के रोम-छिद्र बंद हो सकते हैं। जो आपके बालों की ग्रोथ के लिए भी खराब साबित हो सकते हैं।
यह त्वचा की पुरानी सूजन वाली बीमारी है, जिसमें स्किन पर खुजलीदार, पपड़ीदार और पीले या सफेद धब्बे होने लगते हैं। वहीं, सिर पर डैंड्रफ और खुजली का कारण बनती है। यह एक ऑटोइम्यून या फंगल रिएक्शन हो सकता है, जो ऑयली जगहों पर ज्यादा होता है। इसे कंट्रोल करने के लिए मेडिकेटेड शैंपू, क्रीम और लाइफस्टाइल में बदलाव जरूरी होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर आप तेल लगाते हैं, तो इससे जलन और सूजन और ज्यादा बढ़ सकती है।
हालांकि, अगर आप बालों में तेल लगाकर फायदा पाना चाहते हैं, तो इसके सही इस्तेमाल का तरीका आपको पता होना चाहिए। आइए आपको बताते हैं-
कंडीशनिंग: आप तेल को कंडीशनिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल, हल्का तेल लगाने से बालों को नमी मिलती है और वे मुलायम होते हैं
चमक और मैनेजेबिलिटी: सही तेल बालों में सॉफ्टनेस लाता है और उन्हें संभालना आसान बनाता है।
ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करने के लिए: डॉक्टर्स का मानना है कि रोजमेरी का तेल स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाकर बालों की ग्रोथ में कुछ हद तक मदद कर सकता है, लेकिन यह कोई अकेला तरीका नहीं है। ऐसे ट्रीटमेंट और प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है जो सच में बालों के झड़ने और बालों की ग्रोथ में मदद करते हैं।
30 मिनट बाद हेयर वॉश करें: अगर बालों में तेल लगाना एक ऐसी आदत है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता, तो बेहतर है कि इसे 30 मिनट के लिए लगाएं और फिर पूरी तरह से धो लें।
