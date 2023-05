सीधे नींबू का रस स्किन के लिए कितना सेफ? कहीं घरेलू नुस्खा स्किन को तो नहीं पहुंचा रहा नुकसान

Lemon juice for skin: नींबू के रस का इस्तेमाल स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने के लिए सदियों से किया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है स्किन पर सीधे नींबू का रस लगाना कई बार नुकसानदायक हो सकता है।

Lemon juice directly on skin: जब भी स्किन और हेयर केयर की बात आती है, तो हम महंगे प्रोडक्ट्स व दवाओं से भी ज्यादा नेचुरल चीजों पर विश्वास करते हैं। बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटी भी अक्सर अपने इंटरव्यू में यही कहते हैं कि वे किसी केमिकल प्रोडक्ट का नहीं बल्कि अपनी स्किन और हेयर हेल्थ को मेंटेन रखने के लिए नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करती हैं। हालांकि, यह सिर्फ कहावत नहीं है बल्कि नेचुरल चीजों ने अपने आप को साबित भी किया है और इसलिए सदियों से अब तक लोग इन नेचुरल चीजों का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कुछ नेचुरल चीजें भी हैं जो आपकी स्किन को नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसमें नींबू भी शामिल है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि नींबू के रस का सीधे स्किन पर लगाने कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। Can you apply lemon juice directly on your skin.

स्किन पर नींबू का रस

नींबू में ब्लीचिंग इफेक्ट्स पाए जाते हैं, जो स्किन के दाग-धब्बों को दूर करने में मदद करते हैं। नींबू के रस में खूब मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो दाग व धब्बों को दूर करने में मदद करता है। स्किन से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करने और नेचुरल ग्लो को बनाए रखने के लिए नींबू के रस का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है नींबू के रस को सीधे स्किन पर लगाना कई बार स्किन को नुकसान पहुंचाता है।

स्किन पर नींबू का रस सीधे लगाने के नुकसान

नींबू का रस स्किन के लिए बेहद फायदेमंद रहता है, लेकिन सीधे स्किन पर इसे लगाना कई बार नुकसानदायक हो सकता है। नींबू का रस सिर्फ तब स्किन पर अच्छे से काम करता है, जब अन्य चीजें भी उसमें शामिल हों ताकि सही संतुलन बन सके। नींबू के रस की प्योर फॉर्म का इस्तेमाल करना स्किन में जलन, खुजली व लालिमा पैदा कर सकता है।

अन्य साइड इफेक्ट्स

नींबू के रस से स्किन में कुछ अन्य साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर नींबू के रस का इस्तेमाल करने से स्किन सनबर्न होने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा कुछ लोगों में नींबू के रस के इस्तेमाल से केमिकल ल्यूकोडर्मा और फाइटोफोटोडर्मेटाइटिस जैसी स्किन प्रोब्लम्स होने का खतरा भी बढ़ जाता है।

किन बातों का रखें ध्यान

यदि आप नींबू के रस का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उसे सीधा लगाने की बजाय नींबू के रस में पानी, शहद, दही या नारियल का तेल आदि मिलाया जा सकता है। साथ ही यदि आपको लगता है कि नींबू का रस लगाने से आपको जलन या खुजली जैसे लक्षण महसूस हो रहे हैं, तो स्किन को तुरंत धो लें और नारियल आदि का तेल लगा लें। यदि आपको ज्यादा दिक्कत महसूस हो रही है, तो किसी स्किन डॉक्टर से बात कर लेनी चाहिए।

