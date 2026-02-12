क्या पुरुषों में गंजेपन के बाद हेयर ट्रांसप्लांट ही आखिरी विकल्प है? जानें कब होता है यह जरूरी

Hair Transplant: क्या बाल झड़ने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी होता है? जानें, किन लोगों को पड़ती है इसकी जरूरत और क्यों?

Is Hair Transplant Last Option: एक समय था, जब सिर्फ अधिक उम्र के लोगों में ही हेयर फॉल या गंजापन देखने को मिलता है। लेकिन, आज बालों का झड़ना सिर्फ उम्र से जुड़ी समस्या नहीं रह गई है। अब युवाओं में भी बालों के झड़ने की समस्या काफी ज्यादा देखने को मिलती है। युवाओं में हेयरलाइन पीछे जाना, सिर के बीच से बाल पतले होना और धीरे-धीरे गंजापन बढ़ना आम होता जा रहा है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल होता है कि आखिर बाल क्यों झड़ते हैं और क्या गंजेपन के बाद हेयर ट्रांसप्लांट ही आखिरी रास्ता होता है? आइए, इसके बारे में एससीएम हेल्थकेयर के प्रिंसिपल कंसल्टेंट, यूरोलॉजिस्ट डॉ. विनीत मल्होत्रा (Dr. Vineet Malhotra, Principal Consultant, Urology, Sexology, Andrology, Infertility Treatment, SCM Healthcare) से जानते हैं इसके बारे में-

बाल झड़ने का असली कारण क्या है?

डॉ. विनीत मल्होत्रा बताते हैं, "पुरुषों में बाल झड़ने का सबसे आम कारण एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया होता है। इस मेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहा जाता है।" दरअसल, कई मामलों में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन से बनने वाला DHT (डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन) बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। इस स्थिति में बाल पतले होकर टूटने लगते हैं। इसी स्थिति को एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया कहा जाता है। इसकी वजह से एक समय के बाद बाल दोबारा उगना बंद हो जाते हैं।

हालांकि, इसके अलावा बाल झड़ने के कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। इसमें लंबे समय तक तनाव में रहना, नींद की कमी, पोषण की कमी, हार्मोनल असंतुलन, धूम्रपान और कुछ मेडिकल स्थितियां शामिल हो सकती हैं। इसलिए अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, तो इस स्थिति को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है।

क्या गंजेपन के बाद हेयर ट्रांसप्लांट लास्ट ऑप्शन है?

डॉ. विनीत बताते हैं, "कई लोगों को लगता है कि गंजेपन या बाल झड़ने के बाद हेयर ट्रांसप्लांट कराना ही आखिरी विकल्प होता है। जबकि, हर व्यक्ति को ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती हैं। अगर बाल झड़ने की समस्या शुरुआती या मिड स्टेज में है और फॉलिकल्स भी सही हैं, तो इस स्थिति में दवाइयों और जीवनशैली में सुधार करके बालों को गिरने से रोका जा सकता है। कई बार डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव करके ही बालों की लंबाई और वॉल्यूम भी सही हो जाता है।"

कब कराना होता है हेयर ट्रांसप्लांट?

बाल झड़ने की स्थिति में हर व्यक्ति को हेयर ट्रांसप्लांट कराना जरूरी नहीं होता है। सिर्फ कुछ ही स्थितियों में हेयर ट्रांसप्लांट कराने की सलाह दी जाती है। इसमें शामिल हैं-

अगर गंजेपन वाले हिस्से पर फॉलिकल्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हों।

अगर लंबे समय तक बाल दोबारा नहीं उग रहे हों ।

। अगर दवाइयां लेने के बाद भी कोई सुधार देखने को न मिल रहा है।

बालों को हेल्दी कैसे बनाएं?

बालों को स्वस्थ बनाने के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन और विटामिन डी जरूर शामिल करें।

बालों की सही देखभाल करने से भी बाल हेल्दी बने रहते हैं।

बालों पर केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए।

बालों पर हीट का यूज नहीं करना चाहिए। इससे बाल डैमेज हो सकते हैं।

बालों को हेल्दी बनाए रखने के लिए सौम्य शैंपू और कंडीशनर का इस्तेमाल करें।

