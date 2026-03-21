क्या बालों पर अंडा लगाना वाकई फायदेमंद होता है? जानें कैसे यूज करने से सॉफ्ट-शाइनी बनेंगे बाल

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Egg for Hair: अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं, तो आपको किसी-न-किसी ने अंडा लगाने की सलाह जरूर दी होगी। अंडा भले ही सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है, लेकिन इसमें मौजूद प्रोटीन बालों की सेहत को भी सुधारने में मदद करता है। अंडे में प्रोटीन होता है, अगर इसे बालों पर लगाया जाता है तो इससे पर्याप्त पोषण मिलता है और बाल स्वस्थ बनते हैं। इसलिए अगर आपको अभी तक किसी से बालों पर अंडा लगाने की सलाह नहीं दी है, तो आज हम आपको इसे अप्लाई करने की सलाह देते हैं। अंडा लगाने से बालों से जुड़ी तमाम समस्याएं दूर हो जाएंगी। अंडा लगाने से बाल मजबूत बनने लगेंगे और डैंड्रफ से भी छुटकारा मिल जाएगा। इतना ही नहीं, अगर अंडे को सही तरीके से लगाया जाए तो फ्रिजी बालों को सॉफ्ट-शाइनी बनाने में मदद मिलती है।
बालों पर अंडा लगाने से कई समस्याएं दूर होती हैं। जैसे-
आप बालों पर कई तरीकों से अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं।
आप बालों पर अंडा और एलोवेरा जेल मिलाकर लगा सकते हैं। इसके लिए आप एक बाउल में 2 अंडे फेंट लें, इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं। इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों पर अच्छी तरह अप्लाई करें। आधे घंटे बाद सिर को माइल्ड शैंपू से धो लें। एलोवेरा जेल बालों को मॉइश्चराइज करता है और फ्रिजी बालों से छुटकारा दिलाता है।
आप अंडे में दही मिलाकर भी बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। आप 2 अंडे को फेंट लें और इसमें दही मिक्स करें। इस पेस्ट को बालों पर लगाएं और एक घंटे बाद सिर को अच्छी तरह साफ करें। दही स्कैल्प हेल्थ को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है। दही डैंड्रफ और इसकी वजह से होने वाली खुजली की समस्या को शांत करता है।
अंडे में नारियल का तेल मिलाकर लगाना भी फायदेमंद होता है। नारियल तेल बालों को नमी प्रदान करता है और बालों की चमक को कई गुना बढ़ा देता है। इसलिए आप सप्ताह में 2 बार इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल में मौजूद गुण बालों को पोषित करते हैं और बालों को मजबूत बनाते हैं। अगर आपके बाल रूखे और बेजान हैं, तो अंडा और नारियल तेल का मास्क आपके लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
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