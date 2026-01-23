क्या आपकी फैमिली हिस्ट्री में भी गंजापन है? आज की यंग जनरेशन इससे कैसे बच सकती है?

Hair Loss in Hindi: अगर घर किसी को गंजापन है, तो आप में भी गंजापन होने का रिस्क बढ़ सकता है। लेकिन, क्या गंजेपन को रोका सकता है?

"डॉक्टर, मेरे पापा के आगे के बाल नहीं हैं, अब मेरे भी माथे के बाल पीछे जाते जा रहे हैं… क्या ये नॉर्मल है, कहीं मैं भी गंजा तो नहीं हो जाउंगा?” डर्मेटोलॉजिस्ट डॉ. आकृति गुप्ता बताती हैं कि मेरे पास कई ऐसे पेशेंट आते हैं, जिनके मन में हेयर फॉल से जुड़े इस तरह के सवाल होते हैं कि कहीं वे जेनेटिक गंजेपन का शिकार तो नहीं हो जाएंगे। उन्हें लगता है कि वह भी अपने पापा या दादा की तरह गंजे हो जाएंगे, जबकि ऐसा सभी के साथ नहीं होता है। हालांकि, गंजापन जेनेटिक होता है, लेकिन यह तय नहीं होता है कि हर व्यक्ति को गंजापन विरासत में मिले। एक्सपर्ट्स का मानना है कि हेयर फॉल या गंजापन कभी भी एक कारण से नहीं होता है, इसके पीछे हार्मोनल और लाइफस्टाइल से जुड़े कई अन्य कारण भी जिम्मेदार होते हैं।

गंजापन जेनेटिक होता है, लेकिन सभी लोगों को जीन्स की वजह से गंजापन हो यह जरूरी नहीं।

अगर परिवार में किसी को गंजापन है, तो रिस्क बढ़ जाता है।

अनहेल्दी डाइट और खराब जीवनशैली भी बालों पर गहरा असर डालते हैं।

क्या गंजापन जेनेटिक होता है?- Is Baldness Genetic in Hindi

जी बिल्कुल, गंजापन जेनेटिक होता है। अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी को गंजापन है, तो यह समस्या आपको भी हो सकती है। इस तरह के गंजेपन को एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया कहा जाता है। लेकिन, ऐसा हर व्यक्ति के साथ हो यह जरूरी नहीं है। आप पूरी तरह से गंजे हो जाएंगे, यह भी तय नहीं है।

जेनेटिक गंजेपन को मेडिकल टर्म में एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया कहा जाता है। इसे आमतौर पर पुरुष-पैटर्न गंजापन या महिला-पैटर्न गंजापन ने नाम से जाना जाता है।

गंजेपन के लिए जेनेटिक है सबसे बड़ा कारण

अगर आपके माता-पिता या दादा-दादी को फ्रंट हेयरलाइल गंजापन हो रहा है, तो यह आपके जीन में भी मौजूद हो सकता है और आप भी गंजेपन का शिकार हो सकते हैं। इस तरह के गंजेपन को एंड्रोजेनेटिक एलोपेसिया कहा जाता है। यह समस्या पुरुषों और महिलाओं, दोनों में हो सकती है। पुरुषों में गंजापन साफ नजर आता है, जबकि महिलाओं में हेयरलाइन बची रहती है लेकिन बाल पतले और कमजोर हो जाते हैं।

You may like to read

बाल झड़ने के दूसरे कारण क्या हो सकते हैं?

जेनेटिक बालों के झड़ने का एक मुख्य कारण है ही। लेकिन, इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हैं,जो हेयर फॉल को न्यौता दे सकते हैं।

1. हार्मोनल असंतुलन

हार्मोनल असंतुलन, बालों के झड़ने या गंजेपन का दूसरा बड़ा कारण हो सकता है। डीएचटी (डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन) हार्मोन बालों की जड़ों को कमजोर कर देता है। यह बालों की ग्रोथ साइकल को भी छोटा कर देता है। इसकी वजह से बाल धीरे-धीर कमजोर होकर टूटने लगते हैं और पतले नजर आने लगते हैं। कई मामलों में बालों की नई ग्रोथ भी रुक जाती है। महिलाओं में पीसीओएस, थायराइड और मेनोपॉज के दौरान यह समस्या ज्यादा बढ़ जाती है।

2. केमिकल ट्रीटमेंट

केमिकल ट्रीटमेंट या ज्यादा केमिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने से भी बाल झड़ सकते हैं। केमिकल बालों को नुकसान पहुंचाते हैं और टूटने का कारण बनते हैं। केमिकल की वजह से बालों की जड़े कमजोर हो जाती हैं और बाल टूटने शुरू हो जाते हैं।

डॉ. आकृति कहती हैं, "बाल कभी भी अचानक से झड़ने शुरू नहीं होते हैं। बालों का झड़ना धीरे-धीरे शुरू होता है, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। अगर आप शुरुआत में ही हेयर फॉल पर ध्यान देंगे, तो आने वाले समय में गंजेपन से काफी हद तक बचा जा सकता है।"

3. स्ट्रेस में रहना

स्ट्रेस आजकल की एक बेहद आम समस्या बन गई है। आधी से ज्यादा जनसंख्या स्ट्रेस में जी रहे हैं। लंबे समय तक स्ट्रेस में रहने का असर सिर्फ सेहत पर ही नहीं, बालों पर भी पड़ता है। इसकी वजह से बालों का तेजी से झड़ना शुरू हो जाता है। स्ट्रेस लेने से जेनेटिक हेयर फॉल की समस्या तेज हो सकती है।

4. पोषक तत्वों की कमी

शरीर में पोषक तत्वों की कमी बालों के झड़ने या टूटने का एक मुख्य कारण हो सकता है। आयरन, प्रोटीन, बायोटीन और विटामिन्स बालों के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जब शरी में इनकी कमी होती है, तो बालों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता और बाल कमजोर होकर टूटने लगते हैं।

क्या खानदानी गंजापन से बचा जा सकता है?

खानदानी गंजापन से पूरी तरह से बचाव संभव नहीं है। लेकिन, अगर आप बालों की सही देखभाल करेंगे, तो काफी हद तक इसे कम किया जा सकता है।

बाल झड़ने की शुरुआती अवस्था को नजरअंदाज न करें।

इस स्थिति में डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें।

बाल झड़ने पर मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर लें।

बालों की सही देखभाल करें और अच्छे प्रोडक्ट्स का यूज करें।

केमिकल और टाइट हेयर स्टाइल से से दूरी बनाकर रखें।

बैलेंस्ड डाइट लें। डाइट में प्रोटीन और विटामिन्स जरूर शामिल करें।

स्ट्रेस लेने से पूरी तरह बचें। इसके लिए मेडिटेशन जरूर करें।

डॉ. करुणा बताती हैं, "अगर आपके परिवार में आगे के बालों का झड़ना आम है, तो इसे नजरअंदाज न करें। इस स्थिति में गंजापन आगे की पीढ़ी में भी हो सकता है। इस स्थिति में सही सलाह से ही बालों को नुकसान होने से बचाया जा सकता है।"

किस विटामिन की कमी से गंजापन होता है?

बालों के लिए आयरन, प्रोटीन, बायोटीन, विटामिन डी और विटामिन बी12 जैसे पोषक तत्व बहुत जरूरी होते हैं। जब शरीर में इन विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है, तो गंजापन हो सकता है। इसलिए आपको अपनी डाइट में इन पोषक तत्वों को जरूर शामिल करना चाहिए। इनसे शरीर और बालों को पर्याप्त पोषण मिलता है और बाल मजबूत बनते हैं। इससे काफी हद तक बालों को झड़ने से बचाया जा सकता है।

बालों का झड़ना रोकने के लिए क्या खाएं

बालों का झड़ना रोकने के लिए आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखें। डाइट में प्रोटीन, आयरन, जिंक और विटामिन्स से भरपूर आहार शामिल करें।

TRENDING NOW

बालों का झड़ना बंद करने के लिए दूध, दही, सोया, पनीर, दालें और अंडे का सेवन करें।

बालों का झड़ना रोकने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी करें।

नट्स और सीड्स सेहत के साथ ही, बालों के लिए बेहद जरूरी होते हैं।

डाइट में संतरा, सेब और अमरूद आदि शामिल करें।

Highlights:

बालों का झड़ना जेनेटिक हो सकता है।

हार्मोनल बदलाव और पोषक तत्वों की कमी से भी बाल झड़ सकते हैं।

अगर शुरुआती हेयर फॉल पर ध्यान दिया जाए, तो इसे रोका जा सकता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।