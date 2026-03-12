क्या ऑयली स्किन वाले एलोवेरा जेल लगा सकते हैं? जानें कौन सी समस्याएं होती हैं ठीक

Don’t Miss Out on the Latest Updates.
Aloe Vera Gel for Oily Skin: एलोवेरा जेल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह त्वचा से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर कर देता है। वैसे तो एलोवेरा जेल सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए अच्छा होता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और स्किन को सॉफ्ट-शाइनी बनाता है। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा का निखार भी कई गुना बढ़ जाता है। एलोवेरा जेल में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, यह स्किन को हाइड्रेट बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि एलोवेरा जेल त्वचा को ज्यादा नमी प्रदान करता है, जबकि ऑयली स्किन पहले से ही चिपचिपी होती है तो क्या ऐसे में ऑयली स्किन पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं? आइए, आकाश हेल्थकेयर की विजिटिंग कंसल्टेंट-डर्मेटोलॉजी डॉ. पूजा चोपड़ा से जानते हैं क्या ऑयली स्किन वाले एलोवेरा जेल लगा सकते हैं (Kya Oily Skin Vale Aloe Vera Gel Laga Skte Hai)
जी हां, आप ऑयली स्किन पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से ऑयली स्किन की वजह से होने वाले मुंहासों और फोड़े-फुंसियों से छुटकारा मिलता है। एलोवेरा जेल त्वचा की सूजन को कम करता है। यह स्किन को हाइड्रेट रखता है और त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस में बनाए रखने में मदद करता है।
Disclaimer : प्रिय पाठकों यह आर्टिकल केवल सामान्य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसलिए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए जिम्मेदारी का दावा नहीं करता है।
