Add The Health Site as a
Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

Select Language

क्या ऑयली स्किन वाले एलोवेरा जेल लगा सकते हैं? जानें कौन सी समस्याएं होती हैं ठीक

Aloe Vera for Oily Skin: एलोवेरा जेल स्किन के लिए काफी अच्छा होता है। यह त्वचा के दाग-धब्बों को मिटाता है और मुंहासों को कम करने में मदद करता है।

क्या ऑयली स्किन वाले एलोवेरा जेल लगा सकते हैं? जानें कौन सी समस्याएं होती हैं ठीक
VerifiedMedically Reviewed By:

Written by Anju Rawat |Published : March 12, 2026 9:02 AM IST

Aloe Vera Gel for Oily Skin:  एलोवेरा जेल त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह त्वचा से जुड़ी तमाम समस्याओं को दूर कर देता है। वैसे तो एलोवेरा जेल सभी स्किन टाइप के लोगों के लिए अच्छा होता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है और स्किन को सॉफ्ट-शाइनी बनाता है। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा का निखार भी कई गुना बढ़ जाता है। एलोवेरा जेल में मॉइश्चराइजिंग गुण होते हैं, यह स्किन को हाइड्रेट बनाए रखने में मदद करता है। ऐसे में अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि एलोवेरा जेल त्वचा को ज्यादा नमी प्रदान करता है, जबकि ऑयली स्किन पहले से ही चिपचिपी होती है तो क्या ऐसे में ऑयली स्किन पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं? आइए, आकाश हेल्थकेयर की विजिटिंग कंसल्टेंट-डर्मेटोलॉजी डॉ. पूजा चोपड़ा से जानते हैं क्या ऑयली स्किन वाले एलोवेरा जेल लगा सकते हैं (Kya Oily Skin Vale Aloe Vera Gel Laga Skte Hai) 

क्या ऑयली स्किन पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं?

जी हां, आप ऑयली स्किन पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल लगाने से ऑयली स्किन की वजह से होने वाले मुंहासों और फोड़े-फुंसियों से छुटकारा मिलता है। एलोवेरा जेल त्वचा की सूजन को कम करता है। यह स्किन को हाइड्रेट रखता है और त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस में बनाए रखने में मदद करता है।

Add The HealthSite as a Preferred Source Add The Health Site as a Preferred Source

चेहरे पर एलोवेरा जेल लगाने के फायदे- Chehre Par Aloe Vera Gel Lagane ke Fayde

  • एलोवेरा जेल स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है। यह त्वचा की जलन को शांत करता है।
  • ऑयली स्किन की वजह से त्वचा पर रेडनेस और जलन हो जाती है। ऐसे में एलोवेरा जेल लगाना अच्छा साबित हो सकता है।
  • एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक पहुंचाता है और सूजन को कम करने में मदद करता है।
  • अगर आप एलोवेरा जेल लगाएंगे, तो इससे सनबर्न की समस्या भी दूर होगी।
  • यह स्किन इरिटेशन की वजह से होने वाली खुजली को भी शांत करता है।
  • एलोवेरा जेल त्वचा के दाग-धब्बों को मिटाने में भी असर होता है।
  • एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा के मुंहासों से भी छुटकारा मिलता है।

ऑयली स्किन के लिए कैसे फायदेमंद है एलोवेरा जेल?

  • एलोवेरा जेल त्वचा से जुड़ी कई समस्याओं को दूर करता है। ऑयली स्किन पर डिहाइड्रेशन की वजह से ज्यादा सीबम का उत्पादन होने लगता है।
  • ऑयली स्किन त्वचा को हाइड्रेट करता है और त्वचा को रूखा नहीं होने देता है। एलोवेरा जेल त्वचा पर वॉटर बैलेंस को बेहतर बनाए रखने में मदद करता है।
  • एलोवेरा जेल स्किन पोर्स को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है। एलोवेरा जेल लगाने से त्वचा सॉफ्ट और शाइनी बनती है।
  • एलोवेरा जेल ऑयली स्किन की वजह से होने वाले मुंहासों और एक्ने मार्क्स को भी हल्का करने में मदद करता है।

Highlights:

  • एलोवेरा जेल स्किन को हेल्दी बनाए रखने में मदद करता है।
  • एलोवेरा जेल त्वचा को नमी प्रदान करता है।
  • एलोवेरा जेल त्वचा के पीएच लेवल बैलेंस में रखता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Also Read

More News

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More