100-स्ट्रैंड रूल क्या है? जानें बालों का कब झड़ना है खतरनाक

What is the strand test for hair loss : बालों का झड़ना वैसे तो बहुत आम बात होती है, लेकिन कई बार यह खतरे का संकेत भी होता है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं।

Hair Fall

Written by Kishori Mishra |Published : February 10, 2026 4:11 PM IST

Hair Loss Reasons : बालों का झड़ना वैसे तो एक आम समस्या है, लेकिन अगर आपके बाल गुच्छों में झड़ रहे हैं, तो कोई भी परेशान हो सकता है। हालांकि, बालों का झड़ना हमेशा चिंता का विषय नहीं होता है। दरअसल, कोई भी व्यक्ति थोड़े से बालों के झड़ने पर भी चिंतिंत हो जाता है। जब बाल झड़ने के बाद वापस नहीं आते हैं, तो यह स्थिति और ज्यादा डरावनी हो जाती है। खैर, यहां इस आर्टिकल में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि बालों का झड़ना कब सामान्य होता है और कब यह चिंता का विषय होता है। हेयर केयर एक्सपर्ट्स की मानें, तो बालों के झड़ने के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए 100-स्ट्रैंड रूल को समझना जरूरी है। आइए आपको इस रूल के बारे में बताते हैं।

100-स्ट्रैंड रूल क्या है?

दरअसल, एक साथ बहुत सारे बाल झड़ते देखना डरावना हो सकता है, लेकिन डर्मेटोलॉजिस्ट इसके पीछे के एक पैटर्न के बारे में बताते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक, हर दिन 50 से 100 बाल झड़ना आम बात है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शरीर खुद को रिन्यू करता है। स्कैल्प पुराने बालों को वैसे ही हटाता है जैसे त्वचा डेड सेल्स को हटाती है। डर्मेटोलॉजिस्ट की मानें, तो किसी भी व्यक्ति के सिर पर लगभग 100,000 छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो बालों को पकड़े रहते हैं, फिर भी उनमें से कोई भी बिल्कुल एक ही ग्रोथ शेड्यूल को फॉलो नहीं करता है। इसलिए, हर दिन कुछ बालों का झड़ना नॉर्मल है क्योंकि बाल एक साथ नहीं बढ़ते या झड़ते हैं, यही वजह है कि बालों का झड़ना असल में एक नेचुरल साइकिल का हिस्सा है।

रिएक्टिव शेडिंग या फिर परमानेंट लॉस

डर्मेटोलॉजिस्ट की मानें, तो जब आपका शरीर स्ट्रेस में होता है तो बाल झड़ सकते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह परमानेंट बालों का झड़ना है। इसे टेलोजेन एफ्लुवियम कहा जाता है। एक्सपर्ट्स की मानें, तो जब किसी को तेज़ बुखार होता है, बच्चा पैदा होता है, तेज़ी से वज़न कम होता है, या गहरे इमोशनल तनाव का सामना करना पड़ता है, तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में शरीर ताकत बचाने की कोशिश करता है, इसलिए कई बालों की जड़ें एक साथ रुक जाती हैं। हालांकि, ये बाल तुरंत नहीं झड़ते हैं, लेकिन नब्बे दिनों यानी 3 महीने बाद वे बाल एक साथ गिरने लगते हैं। यह सब एक साथ, चुपचाप, बिना किसी चेतावनी के होता है।

बालों का झड़ना कब होता है चिंता का विषय

वैसे तो अगर बाल तेजी के साथ और बहुत ज्यादा झड़ने लगे, तो भी हर बार चिंताजनक नहीं होता है। हालांकि, डर्मेटोलॉजिस्ट के अनुसार, गंजे पैच सब कुछ बदल देते हैं। जब भी बालों के पतले होने के साथ ग्रोथ के कोई साफ एरिया न दिखें, तो उन्होंने ध्यान देने की सलाह दी और कुछ ऐसे संकेत बताए जो बताते हैं कि अब किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने का समय आ गया है:

फोकल बाल्डिंग

अगर आपके बाल गोल आकार में झड़ रहे हैं, मतलब बालों के झड़ने के साथ गोल पैच बनता जा रहा है, तो यह एलोपेसिया एरीटा नाम की समस्या होता है। जिसका समय रहते इलाज करवाना जरूरी होता है। अगर आपके सामने के बाल पतले हो रहे हैं या फिर हेयरलाइन चौड़ी हो रही है, तो यह गजेपन का संकेत हो सकता है।

  • बालों का झड़ना एक नैचुरली साइकल होता है।
  • 100 बाल झड़ना सामान्य होता है।
  • बालों को झड़ने से रोकने के लिए सही डाइट का चुनाव करें।

About the Author

किशोरी मिश्रा

किशोरी मिश्रा को डिजिटल मीडिया का लगभग 8+ वर्षों का व्यापक अनुभव है, जिसमें स्वास्थ्य (Health) और जीवनशैली ... Read More