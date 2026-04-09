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गर्मियों में चेहरे पर गुलाब जल कैसे लगाएं? अपनी स्किन टाइप के अनुसार करें इस्तेमाल

Chehre Par Gulab Jal Kaise Lagaye: गुलाब जल में हाइड्रेटिंग गुण होते हैं, इसलिए इसे स्किन के लिए अच्छा माना जाता है। यह त्वचा को नमी प्रदान करता है। दाग-धब्बों को भी मिटाता है।

गर्मियों में चेहरे पर गुलाब जल कैसे लगाएं? अपनी स्किन टाइप के अनुसार करें इस्तेमाल
rose water for face
VerifiedMedically Reviewed By: Shahnaz Husain

Written by Anju Rawat |Published : April 9, 2026 3:38 PM IST

Rose Water for Face: गुलाब जल को स्किन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। यह सभी स्किन टाइप के लिए फायदेमंद होता है। लेकिन, गुलाब जल को हर स्किन टाइप के लोगों को अलग-अलग तरीके से लगाना चाहिए। गुलाब जल सुंदरता निखारने में मदद करता है। यह त्वचा को ठंडक प्रदान करता है और स्किन को फ्रेश फील कराता है। इसलिए आप गर्मियों में भी चेहरे पर गुलाब जल लगा सकते हैं। आप गुलाब जल को टोनर, क्लींजर, फेस मास्क के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। यह त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस में बनाए रखता है और टैनिंग को भी कम करता है। गुलाब जल स्किन को गर्मियों में सुरक्षित रखने में मदद करता है। आइए, स्किन और हेयर केयर एक्सपर्ट शहनाज हुसैन से जानते हैं कि स्किन टाइप के अनुसार गुलाब जल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए?

स्किन टाइप के अनुसार चेहरे पर गुलाब जल कैसे लगाएं?

1. मुंहासों वाली स्किन पर

अगर आपके चेहरे पर कील-मुंहासे या पिंपल्स आदि हैं, तो गुलाब जल का इस्तेमाल करना फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए आप रात को सोते समय कॉटन पैड की मदद से चेहरे पर गुलाब जल लगाएं। आप चाहें तो गुलाब जल को चेहरे पर स्प्रे भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, गुलाब जल का आइस क्यूब बनाकर भी यूज किया जा सकता है। रोज वॉटर आइस क्यूब को चेहरे पर धीरे-धीरे लगाएं, इससे त्वचा को ठंडक मिलेगी और मुंहासों से छुटकारा मिलेगा।

2. ऑयली स्किन पर

गर्मियों में पसीने की वजह से त्वचा चिपचिपी रहती है। अगर आपकी ऑयली स्किन है, तो आप गुलाब जल को मुल्तानी मिट्टी के साथ मिलाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके लिए आप 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लें और इसमें गुलाब जल मिलाएं। इस पेस्ट को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। इससे त्वचा का निखार बढ़ेगा और त्वचा से अतिरिक्त ऑयल भी आसानी से निकल जाएगा।

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3. डार्क सर्कल्स पर

अगर आंखों के नीचे काले घेरे (डार्क सर्कल्स) हो गए हैं, तो आप गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुलाब जल डार्क सर्कल्स को कम करने में काफी असरदार होता है। डार्क सर्कल्स मिटाने के लिए आप गुलाब जल में कच्चा दूध मिलाकर आंखों के नीचे अप्लाई कर सकते हैं। इससे आंखों के नीचे के काले घेरे धीरे-धीरे कम होने लगेंगे। इससे त्वचा का निखार भी कई गुना बढ़ जाएगा।

4. ड्राई स्किन पर

अगर आपकी ड्राई स्किन है, तो गर्मियों में गुलाब जल लगाना काफी फायदेमंद हो सकता है। आप 2 चम्मच ग्लिसरीन लें और इसमें गुलाब जल मिक्स करें। इसे चेहरे पर लगाएं और धीरे-धीरे मालिश करें। 10-15 मिनट बाद चेहरे को सादे पानी से धो लें। इससे त्वचा मुलायम, कोमल और चमकदार बनेगी। आप नियमित रूप से अपने चेहरे पर ग्लिसरीन और गुलाब जल को मिक्स करके लगा सकते हैं।

5. दाग-धब्बों पर

अगर आपके चेहरे पर दाग-धब्बे हैं, तो गुलाब जल और दही को एक साथ मिलाकर लगा सकते हैं। दही में लैक्टिक एसिड होता है, जो दाग-धब्बों और पिग्मेंटेशन को कम करने में मदद करता है। बेहतर रिजल्ट के लिए आप इस पेस्ट को सप्ताह में 2-3 बार लगा सकते हैं।

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Highlights:

  • गुलाब जल स्किन को हाइड्रेटेड बनाए रखने में मदद करता है।
  • गुलाब जल त्वचा के पीएच लेवल को बैलेंस में बनाए रखता है।
  • गुलाब जल दाग-धब्बों को मिटाने में भी असरदार होता है।

Disclaimer : प्र‍िय पाठकों यह आर्ट‍िकल केवल सामान्‍य जानकारी और सलाह देता है। यह किसी भी तरह से चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। इसल‍िए अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर करें। thehealthsite.com इस जानकारी के लिए ज‍िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

About the Author

अंजू रावत

अंजू रावत एक अनुभवी हेल्थ, फिटनेस, रिलेशनशिप, ब्यूटी और लाइफस्टाइल लेखक हैं, जिन्हें इन विषयों पर लिखने ... Read More