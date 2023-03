Hair Fall Home Remedies: हेयर फॉल भी रोक सकती है मुल्तानी मिट्टी, इन तरीकों से करें इस्तेमाल

क्या आप जानते हैं कि त्वचा के साथ-साथ मुल्तानी मिट्टी बालों की कई समस्याओं से भी राहत दिलाती है। इसमें डैंड्रफ और हेयर फॉल जैसी कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स भी शामिल हैं।

How to use Multani Mitti For Hair Fall: स्किन से जुड़ी कोई भी समस्या हो तो उससे आराम पाने के लिए मुल्तानी मिट्टी (Multani mitti) के इस्तेमाल से जुड़ी कोई न कोई टिप जरूर आपको मिल ही जाएगी। पिम्पल्स से लेकर स्किन एक्सफॉलिएशन के लिए मुल्तानी मिट्टी का इस्तेमाल (Multani mitti uses for skin) किया जाता है। मुल्तानी मिट्टी से बनने वाले फेस पैक और स्क्रब आपकी स्किन को ना केवल हेल्दी और सॉफ्ट बनाते हैं बल्कि, कई स्किन प्रॉब्लम्स को दोबारा होने से रोकते भी हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि त्वचा के साथ-साथ मुल्तानी मिट्टी बालों की कई समस्याओं से भी राहत दिलाती है। इसमें डैंड्रफ और हेयर फॉल जैसी कॉमन हेयर प्रॉब्लम्स (common hair problems) भी शामिल हैं।

ब्यूटी एक्सपर्ट भारती तनेजा (Bharati Taneja, Beauty And hair care Expert) के अनुसार, हेयर फॉल के कारणों का पता लगाने के बाद उस कारण को खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। स्कैल्प में इंफेक्शन और बालों की ऊपरी समस्याओं से राहत के लिए मुल्तानी मिट्टी जैसे नेचुरल इंग्रीडिएंट्स मदद कर सकते हैं। (natural ingredients to prevent hair fall)

यहां पढ़ें इस गुणकारी मिट्टी के इस्तेमाल के तरीके और बालो में मुल्तानी मिट्टी लगानेके फायदों (fullers earth for hair) के बारे में। (Benefits of fullers earth for hair in Hindi)

बालों में मुल्तानी मिट्टी लगाने के फायदे (Beauty benefits of Multani mitti for hair in hindi)

रूखे बालों को सॉफ्ट बनाता है।

मुल्तानी मिट्टी लगाने से डैंड्रफ की समस्या कम होती है।

बालों का टेक्स्चर बेहतर होता है।

यह बालों के लिए एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है। इसीलिए, मुल्तानी मिट्टी लगाने से रूखे-सूखे बालों को मैनज करने में मदद होती है।

यह हेयर फॉल की समस्यासे भी राहत दिलाता है।

हेयर फॉल से राहत के लिए मुल्तानी मिट्टी लगाने के तरीके (ways to apply Multani mitti on hair to prevent hair fall)

एक्सपर्ट्स के अनुसार, मुल्तानी मिट्टी में आयरन, मैग्‍नीशियम, क्‍वार्टज, कैलसिसाइट, डोलोमाइट और सिलिका की मात्रा अधिक होती है। ये सभी तत्व बालों और स्किन की चमक लौटाते हैं।

You may like to read

पहला तरीका-दही के साथ लगाएं एलो वेरा जेल (Aloe Vera and curd hair mask)

रूखे-सूखे और बेजान बालों की चमक लौटाने के लिए बालों में मुल्तानी मिट्टी का लेप कर सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी दही में में आधी कटोरी मुल्तानी मिट्टी मिलाएं और इसे अच्छी तरह फेंटे। फिर इस पेस्ट को सिर और बालों में लगाएं। 30-45 मिनट बाद बालों को पानी से साफ करें। अगर बालों से दही की स्मेल आ रही हो तो किसी माइल्ड शैम्पू से बालों की सफाई करें।

दूसरा तरीका-नींबू के साथ

मुल्तानी मिट्टी में नींबू का रस मिलाकर स्कैल्प में लगाने से बालों के क्यूटिकल्स स्ट्रॉन्ग बनते हैं और इससे हेयर फॉल की समस्या भी कम होती है। बालों में दही-नींबू का मास्क इस तरीके से लगाएं-

बालों की लम्बाई के अनुसार आधी या एक कटोरी दही लें और उसमें आधा नींबू का रस मिक्स करें।

फिर, इस मिश्रण को बालों और स्कैल्प में लगाएं।

अब इसे 30-40 मिनट तक बालों में लगाकर रखें औ उसके बाद शैम्पू कर लें।